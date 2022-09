STØRRE DEBATT: – Det er lett å være kritisk til Tjelta, Rudjord og Skarbø om dagen. Men skal vi lykkes med å ta debatten videre, må vi orke omkostningene som kommer av å kjenne på forfengelighet, kjenne på tapet av ungdommelig skjønnhet, og samtidig orke å holde fast på de verdier og ønsker vi har for barna våre, våre nærmeste og oss selv, skriver kronikkforfatteren.

Jeg vil ha en gammel kvinne når jeg blir en gammel mann

Hvor blir det av mannsstemmene i debatten om skjønnhetsklinikker og kvinnehelse? Her er et forsøk.

Publisert: Nå nettopp

PER-MAGNUS MOE THOMPSON, psykologspesialist og forsker

Mye er allerede skrevet om lanseringen av klinikken til trekløveret Tjelta, Skarbø og Rudjord. Og det hersker vel nå liten tvil om at måten de seilte under flagget kvinnehelse på var en skivebom.

Men en stemme som har en tendens til å mangle i denne typen debatter, er mannens.

Min første tanke da debatten begynte å rulle var at det er interessant i seg selv, at vi menn som liker å kalle oss moderne eller feminister ikke hiver oss på.

Men når jeg nå sitter her og skriver, i et forsøk på å uttrykke mitt eget ståsted, kjenner jeg at jeg blir utydelig for meg selv. Langt mer utydelig enn i samfunnsspørsmål flest.

Hva er det med dette temaet – kroppshysteriet, forfengeligheten, de usynlige inngrepene som ingen vedkjenner seg – som vekker et ubehag, men som også gjør meg utydelig?

Til en viss grad tror jeg ubehaget handler om en bekymring for fremtiden til barna mine. Døtrene mine. Og sønnen min. At vi har kommet dit at tre oppegående, profilerte damer går i bresjen for å gjøre innsprøytning av usynlig fillers og plastisk kirurgi til en fem-stjerners luksusreise.

OMSTRIDT: Den nye skjønnhetsklinikken til trekløveret Tjelta, Skarbø og Rudjord.

Er det i den retningen vi, som samfunn, skal bevege oss? Inn i enda en form for allmenningens tragedie. Der vi fristes til å tenke at «så lenge det bare er jeg som strammer litt her, og sprøyter inn litt der, så er det jo ingen som lider under det».

Men der det blir et problem når majoriteten tillater seg å være dette unntaket, og Botox blir normen.

Men det er ikke denne fremtidsdystopien som først og fremst plager meg nå. For den er der jo på en måte alltid. Bekymringen for om vi er på rett vei. Det som plager meg nå er utydeligheten min.

Jeg merker at jeg forholder meg ekstremt ulikt til dette temaet, avhengig av hvor nært det er.

Møtet med overdimensjonerte lepper hos en tilfeldig forbipasserende, eller et plutselig glattere ansikt hos en venninne, gjør lite med meg. Sånn er det blitt. Sjokket uteblir. Jeg tenker kanskje «det hadde du ikke trengt, du er jo fin som du er». Og så ferdig med det.

Der ubehaget melder seg, er når jeg ser for meg at kona mi, kjæresten min, med tiden skulle møtt meg med et ungdommelig og rynkefritt ansikt.

Der ubehaget ikke er knyttet til det rynkefrie per se, men hva den glatte, mimikkløse huden hennes ville representert der midt i ansiktet hennes: en kald, kynisk industri som spiller på usikkerhet og løfter om lykke, og som driter i mental helse.

Og som er ute etter henne som kvinne, mer enn meg som mann, og som føkker med den sunne, gode (og tiltrekkende) tryggheten hennes.

Og i dette tilfellet, at det til og med skulle greid å kle seg ut som en slags feminisme.

Det er godt å få bukt med det utydelige. Følelsen i magen er reaksjonen på at dette skitne beistet av en industri skal komme inn på soverommet vårt, manifestere usikkerheten samfunnet har påført henne ved å ta bolig i ansiktet eller kroppen hennes, og være der hver gang jeg ser på henne – mens vi blir gamle sammen.

Det vil ikke jeg ha.

Ja, jeg er fullstendig klar over at vi mennesker er biologisk disponerte for å tenne på ungdommelighet, timeglassformede kvinner og V-formede menn.

Men vi er mer enn bare biologi, og for meg blekner disse kroppsidealene i møtet med tanken på at den sleipe fetteren til våpen- og pornoindustrien skal være med på alle frokoster jeg og kona skal spise resten av livet vårt sammen.

FORBILDE: – «Æ vil ha ei gammel dame når æ blir en gammel mann», synger Halvdan Sivertsen i sangen «Samtidig». Det vil jeg også, skriver kronikkforfatteren.

Intensjonen med denne teksten er ikke å trekke opp en linje for hva jeg synes vi som samfunn skal akseptere. Den er vanskelig. Farging av grått hår, tannbleking, Botox, silikon i rumpa – her gjør folk opp sine egne meninger.

Vi trenger flere mannsstemmer i denne og lignende debatter, som sier noe annet om hva som er tiltrekkende enn det skjønnhetsindustrien gjør. Jeg tror det hadde hatt mange fine effekter.

For meg har denne debatten vært tydeliggjørende, men først etter at jeg gikk grundig inn i egen utydelighet og et diffust ubehag. Det er lett å være kritisk til Tjelta, Rudjord og Skarbø om dagen.

Men skal vi lykkes med å ta debatten videre, til et sted der denne klinikken er en dråpe i havet, tror jeg vi må kjenne godt etter i magen alle sammen, og orke omkostningene som kommer av å kjenne på forfengelighet, kjenne på tapet av ungdommelig skjønnhet, og samtidig orke å holde fast på de verdier og ønsker vi har for barna våre, våre nærmeste og oss selv.

«Æ vil ha ei gammel dame når æ blir en gammel mann», synger Halvdan Sivertsen i sangen «Samtidig».

Det vil jeg også.