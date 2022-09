Kommentar

Støres tunge oppgave

Jonas Gahr Støre må styre Norge gjennom den tøffeste vinteren i moderne tid. Hverdagen er tung nå. Vinteren blir enda tyngre.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi går inn i en krigsvinter. Enkelte bruker ord som krigsøkonomi om deler av det som venter oss. Det var noe våre besteforeldre og oldeforeldre opplevde. Dagens eldste nordmenn husker det kanskje vagt, som barndomsminner. Svært få av oss som lever i dag, har noe forhold til hvordan hverdagen kan bli nå som det er krig i Europa.

Kan falle brått

De rekordhøye strømprisene, økte renter og dyrere mat kan være bare en begynnelse på det som kommer. Mye kan skje gjennom vinteren. Mange bedrifter stenger allerede i Europa. I Storbritannia sliter halvparten av befolkningen med å betale regningene sine. I mange europeiske land kan det bli sosial uro, med påfølgende protester og opptøyer.

Historien har også lært oss at diktaturer og diktatorer kan falle brått. Nå kommer det meldinger om murring internt i Russland. Ingen vet hvor mye Putin og hans krets tåler. Eller hva som kommer i stedet dersom han faller. Det er ikke sikkert det blir til det bedre. Det kan være tvert om.

Og hva kan en desperat Putin tenkes å gjøre hvis han presses opp i et hjørne?

Også en Putin med total kontroll utgjør en trussel. Ikke nødvendigvis i form av et russisk militært angrep mot Norge. Men heller i form av propagandakrig, hacking, angrep på strømforsyninger og banktjenester, og oppildning til splid og uro. Både her og ute i Europa.

Den norske tilliten

Har vi motstandskraft til å takle det som kommer? Tåler vi det? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har lister over hvordan vi kan forberede oss på uforutsette hendelser. Med blant annet vanndunker, lommelykter, tepper, kontanter og tørrmat.

Litt tørrfor bør alle ha i beredskap. I tillegg til mye annet.

Dette handler om totalforsvaret, om beredskap i stort. Har vi det i oss? Det er den totale beredskapen i Ukraina vi nå ser. Vanlige folk som organiserer seg, yter motstand mot fienden og passer på hverandre. Sørger for mat og vann, beskyttelse og førstehjelp.

I Norge er det satt ned en totalberedskapskommisjon. Den er helt nødvendig. Vi har levd lenge i fred. Vi er vant til at samfunnet fungerer. Vi er kanskje bortskjemte, med et velsmurt maskineri som sørger for at kredittkortene våre virker i butikken, og at det er mer enn nok varer. Vi stoler på at alt fungerer i det daglige. Norge er et land preget av tillit.

Må snakke ærlig

I motsetning til Ukraina, der tilliten til myndighetene tradisjonelt har vært lavere. Det stiller krav til folk, til at de bygger nettverk. At de stoler på hverandre, fordi de tidligere har erfart at myndighetene ikke alltid stiller opp.

Vår tillit til at alt går på skinner kan vise seg å bli en svakhet hvis vi ikke passer på. Hvis vi ikke forstår hvilken tid vi lever i, at trusselbildet er anderledes nå enn det var for bare noen måneder siden.

Det er et Norge under press Støre styrer som statsminister. Han leder en regjering som må ha planer for alle eventualiteter, og som må forberede oss på det verste. Som må snakke ærlig om det vi står oppe i. Det er det som gir trygghet.

Statsminister Jonas Gahr Støre styrer et Norge under press.

Det kan ta lang tid å komme gjennom denne krisen. Det er tre år til neste valg. Støre har god tid til å bli enda mer upopulær. Selv sier han at han ikke tenker mye på meningsmålinger nå. Jeg tror ham på det. Han står midt i en historisk oppgave - å styre Norge i en krisetid, med stor usikkerhet rundt hva vår russiske nabo kan finne på.

Raser på målingene

Det er vanskelig å ta alvoret inn over seg. Det har blitt en slags normalitet over nyhetsmeldingene fra Ukraina. Krigen berører oss, men bare indirekte. Det er menneskelig å være mest opptatt av det som er nært oss. Strømprisen ser akkurat nå ut til å være viktigere for nordmenn flest.

Det er normalt at en regjering som styrer i tider med kraftige prishopp og dårligere økonomiske kår for folk flest, raser nedover på meningsmålingene. Det ser vi også nå, både for Aps og Sps del. Det letteste i verden er å legge ansvaret på dem som sitter med makten, uavhengig av hva som er årsaken til problemene.

Særlig når de som leder landet, tidligere har gitt inntrykk av at alt er lett å løse. Som dagens finansminister, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han er den store populisten som nå må ta de tøffe valgene. Vedum ser ut til å vokse seg inn i rollen som finansminister. Prisen han og partiet hans betaler for det, er et dramatisk fall på meningsmålingene. På sitt høyeste lå Sp på rundt 20 prosent. Nå har partiet falt ned mot 6 prosent oppslutning.

Forberede oss på det som kommer

Og målingene kan bli enda verre for begge regjeringspartiene. Om få uker legge Vedum frem forslaget til statsbudsjett for neste år. Han og Støre har allerede varslet at det blir stramt. Det blir ikke populært. Mange vil klage.

Det vi bør måle regjeringen på, er dens evne til å få oss gjennom det som venter oss. Sørge for at prisstigningen ikke løper løpsk. Rigge landet vårt for en langvarig krise. Satse på beredskap og forsvar. Og forberede oss på det som kan komme.

Historien holder øye med Støre og Vedum - og med hver og en av oss. For vi blir alle satt på prøve nå.