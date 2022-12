Kommentar

Støres skittstorm

TØFF FØRJULSTID: «Jeg mener vi er på rett vei», sa Jonas Gahr Støre da han møtte pressen i statsministerboligen. Stadig færre synes å være enig med ham i det.

Det er neppe en styrke for landets statsminister at vi synes litt synd på ham.

Med meningsmålinger fæle som lyden av isopor på glass, og en verdenssituasjon så dyster at Ingmar Bergmans tidlige filmer fortoner seg som de reneste lystspill i forhold, er det ikke fritt for at man syns litt synd på statsminister Jonas Gahr Støre.

I dag møtte han mediene i statsministerboligen for å oppsummere det siste halvåret, og det var som om han virkelig prøvde å vise offensive takter, men liksom forgjeves. Oppslutningen om regjeringen hans er ifølge de seneste gallupene nesten halvert siden valget i fjor, og hans egen popularitet daler som englene i skjul.

Storm fra alle kanter, med andre ord. Det skal solid rygg til for å holde seg oppreist.

Vi opplever alle økte kostnader, spesielt nå i førjulstiden. Maten er dyrere, strømmen er dyrere, huslånet er dyrere – og i et land som nesten er vårt naboland uler krigssirenene hver eneste time, med dystre følger også for oss som er direkte berørt av Putins hodeløse angrep på Ukraina.

Statsministeren burde i en usedvanlig krisesituasjon av dette slaget være en samlende figur, på tvers av politiske uenigheter og skillelinjer. Man skulle tro at Jonas Gahr Støre, med sin imponerende CV og lange erfaring fra toppen i norsk og internasjonal politikk, var den rette til å fylle en slik rolle.

Men i stedet vender folket ham ryggen og ser seg om etter alternativer. «Vi må stå i det», formaner Støre og advarer om at det ikke finnes en quick fix på de veldige utfordringene, noe han sikkert har helt rett i.

Men folket, velgerne, vil ikke «stå i det». De vil ha løsninger, eller iallfall en fortelling å tro på, som peker ut en klar og tydelig vei ut av uføret.

Det makter ikke statsministeren.

Det er slettes ikke sikkert at det er politikken den fører som er regjeringens og Støres største problem. For selv om den økonomiske situasjonen er slik at gjennomføringen av de feteste valgløftene lar vente på seg, så har regjeringen gjort som de sa i fjor, da et solid flertall av velgerne stemte de rødgrønne partiene inn i regjeringskontorene.

Hvorfor har det snudd så voldsomt for Støre & co.? Hvorfor blir den norske regjeringen tilsynelatende straffet enda hardere enn andre regjeringer som står i akkurat den samme skittstormen med økende priser, galopperende inflasjon og en bloddyster krig i Europa?

Kanskje er vi for godt vant her nordpå. Tiår på tiår med kraftig stigende levestandard og økonomisk oppgang har muligens gjort oss enda mer sårbare for negative utslag på utviklingsbørsen. Å sette tæring etter næring har ikke vært en utpreget norsk øvelse på lang tid, iallfall ikke i de brede lag.

Derfor kan det være at økte strømpriser, inflasjon og bilder av folk i matkø slår enda hardere i styrtrike, petroleumssmurte Norge enn i land og befolkninger mer vant til å spare både på strømmen og andre løpende utgifter.

Men uansett hvilken forklaring man tyr til, så er det regjeringssjefens oppgave å overbevise befolkningen om at han har den beste planen for å snu de traurige tidene til noe bedre.

«Jeg mener vi er på rett vei», sier Støre, men det er en mening som stadig færre er enig med ham i.

Det begynner å haste, for å si det forsiktig. Vi går straks inn i et nytt valgår. Snur ikke meningsmålingene innen den tid, blir det garantert utrivelig i Arbeiderpartiet. Allerede er den betydelige murringen i partirekkene i ferd med å piple til overflaten. Landsmøtet til våren kan bli et haraball.

«Jeg har tro på at vi skal gjøre et brukbart valg», sier Støre, med en muligens noe ubevisst vekt på «brukbart».

Troen på valgseier i september er iallfall ikke like sterk som statsministerens tro på høyere makter. Men ni måneder er lenge i politikken, og Ap og Sp har fortsatt tid til å snu den vonde trenden.

Men da må partienes historiefortellere skride til verket og utmeisle en troverdig beretning om at Støre og Vedum er de riktige til å lede oss ut av myrhullet. Særlig Ap har mistet mye av sin kapital som det store, solide og trygge styringspartiet – partiets kanskje viktigste narrative ressurs.

Å vinne tilbake rollen som den voksne i rommet, er Aps og Støres viktigste oppgave for å vinne tilbake velgerne, som først og fremst har gått til Høyre, men også til SV og Rødt som til sammen er større enn Ap på Vårt Lands dagsferske måling.

Det er lett å synes litt synd på Støre, som etter beste evne forsøker å se bort fra «de 11 målingene som kommer hver dag», som han selv formulerer det, og heller konsentrerer seg om å styre landet i en særdeles krevende tid og avhjelpe de verste utslagene av det som allerede er døpt «dyrtiden».

Men det er neppe en styrke for en statsminister at vi føler med ham når det meste går på tverke, og det stort sett bare er kjeft å få.

Tvert imot.

