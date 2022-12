Kommentar

Terror i høytiden

SØKER LY: Folk i Kyiv søkte ly for de russiske rakettene på en T-banestasjon i den ukrainske hovedstaden torsdag morgen.

De russiske angrepene kom fra sjø, vann og luft. Over 120 missiler skal ha blitt skutt mot ukrainske byer og sivil infrastruktur. Det kan ikke beskrives som annet enn ren terror mot sivile.

Frustrert over russiske tilbakeslag i bakkekrigen forsøker Vladimir Putin og hans generaler å mørklegge Ukraina. Ukrainerne skal straffes for sin motstand ved å måtte tilbringe jul og nyttår i kulde og mørke.

På denne måte forsøker Kreml å svekke ukrainernes evne og vilje til å kjempe for sin selvstendighet. Det er ingenting som tyder på at strategien virker. Det ser i stedet ut til å styrke ukrainernes motstandskraft.

BOMBET: En ukrainsk kvinne utenfor sitt hus i Kyiv som ble skadet under det russiske angrepet mot byen torsdag morgen.

I flere uker har Russland angrepet sivile mål og infrastruktur. De russiske rakett- og droneangrepene torsdag morgen ser ut til å være blant de mest omfattende hittil. Luftvernsirenene kunne høres over store deler av Ukraina kl. 5.30 og flere storbyer, som Kyiv, Odesa, Lviv og Kharkiv skal ha blitt truffet.

Den ukrainske presidentens rådgiver, Mykhailo Podolyk oppgir at Russland avfyrte over 120 missiler mot befolkningssentra og sivil infrastruktur. For å redusere skadevirkningene skal ukrainske myndigheter flere steder ha slått av strømforsyningen når alarmen gikk. Flere titalls russiske raketter skal også ha blitt skutt ned av ukrainske luftvern.

TRUFFET: Redningsmannskaper og politi arbeider i et boligområde im Kyiv som ble truffet i forbindelse med de russiske rakettangrepene torsdag morgen.

I et intervju med BBC sier lederen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, Kyrylo Budanov, at situasjonen i bakkekrigen er fastlåst. Det er ingen bevegelse ved fronten. Men kampene fortsetter. Budanov sier at Russland er kommet til veis ende og lider svært betydelige tap. Han tror Kreml allerede har bestemt seg for å gjennomføre en ytterligere mobilisering av nye styrker.

Det Putin kalte en delvis mobilisering i høst var upopulær og ganske kaotisk gjennomført. Hvis enda flere unge russere må mobiliseres for krigstjeneste i okkuperte landområder kan motstanden mot krigen komme til å øke.

INGEN BEVEGELSE: Vladimir Putin i en videokonferanse onsdag. Det er harde kamper, men ingen bevegelse ved fronten. Og Russland fortsetter rakett- og droneangrepene.

Imens fortsetter de russiske angrepene med missiler og droner, for å gjøre livet så vanskelig som mulig for ukrainerne. I et intervju på russisk TV onsdag sa utenriksminister Sergej Lavrov at de militære arbeider med planer som skal hindre at Ukraina mottar flere og bedre våpen fra vestlige land. Det kan være en varsel om angrep mot forsyningsruter i Ukraina. Det er åpenbart en bekymring i Kreml at den vestlige militære hjelpen gjør Ukraina bedre i stand til å forsvare sitt land.

MØRKT: På grunn av de russiske angrepene mot strømforsyningen har ukrainske byer i lange perioder vært mørklagt i vinter. Her fra en hovedgate i Kyiv før jul. Innbyggerne bruker hodelykter for å finne frem.

Med alle denne krigens ugjerninger brenner Putin for alltid alle broer til det han har omtalt som et broderfolk i vest.

I den ortodokse kirke feires jul tidlig i januar, men i Ukraina har mange valgt å starte høytiden tidligere i år. Ukraina løsriver seg på alle måter fra russisk innflytelse, kulturelt, religiøst og økonomisk. Det skjer endog når det gjelder mattradisjoner. Nyhetsbyrået AFP melder at tradisjonelle russiske retter fjernes fra nyttårsmenyen på restauranter i Kyiv.

Ukrainerne ser sin fremtid i et nærmere samarbeid med demokratiske land i vest. Det er en utvikling som har pågått i mange år, og som er blitt intensivert på grunn av Russlands angrepskrig. Ved å gå til krig har Putin oppnådd nøyaktig det motsatte av det som var hans mål, å knytte Ukraina til Russland med uløselige bånd.