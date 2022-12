Leder

Endelig slutt på dette

EN FELLES LADER: I romjulen trer EUs direktiv om lading i kraft.

Nå blir det krav en felles lader til det meste. Det er bra.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

EU har strevet med å få alle om bord. Det har tatt mange år. Apple har vært blant selskapene som var sterkest imot.

Men EUs politikere ble tidligere i år enige om at de som lager smarttelefoner og andre elektroniske duppeditter skal bruke én felles lader.

Og tredje juledag trådte direktivet i kraft.

Produsentene pålegges fremover å lage elektronikk med en felles ladeinngang. Rett nok har selskapene fått to år på seg til å omstille seg, slik at i praksis skal de gamle alternativene være ute av salg i 2024.

Den nye laderen er en USB-C, en liten dings med ovale hjørner som mange duppeditter alt bruker.

For eksempel er det standard på Android-telefoner, en rekke hodetelefoner, kamera, spill, laptoper også videre.

DU BRUKER DEN ALLEREDE: Dette er den nye standarden som vil gjelde på elektronikk i EU og Norge.

Det mest prominente unntaket er altså Apples produkter. Men om de vil selge telefoner og datamaskiner i EU, må de legge om.

Det har de ikke hatt lyst til. Apple lobbet hardt mot vedtaket, men lykkes ikke. Heldigvis.

Og i oktober sa de at de vil rette seg etter direktivet.

For dette er en klar fordel for oss forbrukere. Nå kommer det rett nok mer trådløs lading, men de fleste av oss er fortsatt avhengig av et arsenal av ulike ladere hjemme.

Og den kabelsalaten er det vel ingen som liker.

Standardiseringen som EU står for på så mange områder, er bra ikke bare for folk flest, men også for produsentene, for eksport og for miljøet.

EU argumenterer med at dette vil føre til mer lik konkurranse mellom tilbyderne. Du låses ikke lenger til en spesiell produsent. Og dessuten vil vi etter at overgangen er gjort, få mindre elektronisk søppel.

Også for næringslivet er det en fordel med standardiserte løsninger når det skal eksporteres, slik at man slipper å lage en variant for Frankrike og en annen for Norge.

Norske bedrifter som lager varer for eksport til utlandet, tjener på at det er like regler og standarder i hele den store unionen.

Og EU er ingen liten spiller.

Spekulasjonene er i gang om hva Apple og andre vil gjøre utenfor EU.

Sjansen er god for at unionen er så viktig at den får innvirkning på lading også utenfor de europeiske grensene.

Også det vil bare være en fordel. Den babelske forvirringen på ladefronten, kan gå mot slutten.