BARNEVERN: – Å gi en regjering som bare har styrt i to år, med et ennå urealisert ønske om å fase ut kommersiell drift, skylden for krisen, må skyldes kunnskapsløshet eller en ideologisk agenda fra Civita, skriver innleggsforfatteren.

Feilplassert kritikk!

Civitas Aslak Versto Storsletten hevder at krisen i barnevernet er «regjeringsskapt». I lys av at han uttrykkelig sikter til den sittende regjeringen og ikke til den forrige, er hans påstand uten forankring i det norske barnevernets virkelighet.

GEIR KJELL ANDERSLAND, jurist og politiker (V), tidligere regiondirektør i Bufetat

Det er ikke noe nytt som har skjedd denne sommeren at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) svikter. Denne statlige spesialisttjenesten i barnevernet har sviktet i årevis.

Svikten gjelder bistandsplikten til det kommunale barnevernet både i form av mangel på egnede institusjonstiltak og mangel på fosterhjemstilbud.

Bufetat har et hovedansvar for at det finnes tilstrekkelige og faglig riktige tiltak til beste for hvert enkelt barn og ungdom som trenger barnevernets hjelp.

Når Storsletten hevder at « mangelen på institusjonsplasser» skyldes « regjeringens avkommersialisering » fremstår han kunnskapsløs. I likhet med krisen i Bufetat, har krisen i institusjonsbarnevernet vart lenge.

Rapport på rapport fra Barneombudet, helsetilsynet og Riksrevisjonen har avdekket at barnevernsinstitusjonene er offer for en systemkrise. Det er mangel på kompetanse, kapasitet og rettssikkerhet for beboerne.

Dette har intet med den ønskede avkommersialisering å gjøre. Hvordan kan en avkommersialisering som ennå ikke har funnet sted, være årsak til denne årelange krisetilstanden?

Svaret er nok snarere mangel på faglig gode og ulike institusjoner som kan møte de aktuelle barnas ulike behov. Det er et skrikende behov for mer skreddersydde institusjonstiltak. Det burde være et tankekors for Storsletten at i dagens bedrøvelige situasjon for institusjonene i barnevernet, er det en overvekt av kommersielle institusjoner.

Nylig ble det fremlagt en omfattende utredning om tilstanden i norsk barnevern. Den har konkludert med at norsk barnevern står overfor store utfordringer og et utall uløste problemer. Utvalget har foreslått en rekke nye tiltak for å bedre situasjonen.

I løpet av høsten kommer det så ytterligere en utredning som forhåpentlig vil gi svar på hvordan krisen i institusjonsbarnevernet kan løses.

Jeg har arbeidet med barnevern i ulike roller i over 20 år, og jeg har sett utredninger og reformer komme og gå.

For min del er og blir det et mysterium at en så gjennomutredet tjeneste som barnevernet konstant er kriserammet.

Men å gi en regjering som bare har styrt i to år, med et ennå urealisert ønske om å fase ut kommersiell drift, skylden for krisen, må skyldes kunnskapsløshet eller en ideologisk agenda.

