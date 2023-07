Kommentar

Putin frir til Afrika for å få venner

TOPPMØTE: Torsdag og fredag har Vladimir Putin for andre gang invitert Afrikas ledere til Russland. Bildet er fra første gang det skjedde - i 2019. Putin vinker på «familiebildet».

Vladimir Putin (70) er på leting etter venner. Nå har han invitert mer enn 50 afrikanske land til vakre St. Petersburg til toppmøte.

Dette viser hvor viktig Afrika nå er for Russland.

Kanskje er Afrika nå viktigere for Russland enn Russland for Afrika.

Russland er isolert etter invasjonen i Ukraina. De har mistet mange venner. Afrika er et kontinent der det kan være mulig å finne støttespillere - på samme måte som det gamle kommunistiske Sovjetunionen også hentet mange venner der.

Omtrent halvparten av de 55 inviterte landene (54 av dem i FN) kommer til St. Petersburg med sine statsoverhoder eller statsministre. Putin skal møte minst 15 afrikanske ledere på tomannshånd.

Vladimir Putin holder tale ved åpningen av toppmøtet Russland og de afrikanske landene i St. Petersburg torsdag.

Gjennom sitt nei til ny kornavtale med Ukraina mener nok den russiske presidenten å sitte med godt kort på hånden i møte med afrikanerne. Presidenten har sagt at han vil garantere leveranse både av matkorn og andre landbruksvarer - og erstatte det ukrainske kornet.

Han åpnet konferansen med å love gratis korn til seks land: Burkina Faso, Den Sentralafrikanske Republikk, Eritrea, Mali, Somalia og Zimbabwe.

Hvorfor Russland gjør dette?

Russland er først og fremst opptatt av å overbevise flere afrikanske land om at de ikke skal skal støtte FN-fordømmelsen av deres krig i Ukraina.

Da FNs generalforsamling vedtok et krav om at Russland må trekke seg ut av Ukraina, avsto svært mange afrikanske land fra å stemme. To land, Eritrea og Mali, støttet russerne og stemte mot resolusjonen.

Mali, Burkina Faso og Den sentralafrikanske republikk nevnes ofte som land der Russland har størst innflytelse - ikke minst takket være Wagner-gruppen, som har operert i en rekke afrikanske land. Nå skal alle tre få gratis korn.

Vladimir Putin møtte onsdag Etiopias statsminister Abiy Ahmed (t.v.) i forkant av toppmøtet i St. Petersburg. Bildet er publisert gjennom det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

De landene der Putin & co lettest henter støtte er ofte land som ikke er så demokratiske og der mer eller mindre eneveldige ledere er lettere å overtale - særlig om det er mulig i bytte mot gods og gull.

Med 54 land utgjør Afrika den største stemmeblokken i FN og er derfor så viktig. Kreml vil juble for hver eneste stemme de klarer å overbevise under møtet i St. Petersburg. Alt tyder på at Putin vil legge hele sin tyngde i å lykkes.

Argumentet fra Russland om at det er EU og USA som har skylden for at kornavtalen gikk i vasken, vil trolig bli brukt for alt det er verdt. Moskva mener at Vesten bruker alle mulige knep for å holde russisk korn og kunstgjødsel ute fra verdensmarkedet, og at det er med på å presse prisene opp når afrikanske land skal ut og kjøpe mat.

Russerne prøver å fremstille seg selv som et offer og at de i virkeligheten forsvarer seg mot et aggressivt Vesten. Om dette budskapet går inn, er det foreløpig for tidlig å si.

Men Putin sender jevnlig sin utenriksminister, Sergej Lavrov, på turer til Afrika. Det er et kontinent som de russiske lederne fortsatt kan dra til. Han har også forsikret afrikanerne om at Wagner-gruppens virksomhet på det afrikanske kontinentet vil fortsette - tross sitt mislykkede forsøk på opprør mot Putin.

Presidenten personlig derimot har litt å svare for: Han har besøkt Afrika bare en gang etter at han overtok makten fra Boris Jeltsin på nyttårsaften i 1999. Planen var at han skulle på et nytt besøk i sommer, men Putin har avlyst reisen til toppmøtet i BRICS BRICSBRICS er en forkortelse for landene Brasil, Russland, India, Kina ogSør-Afrika og et samarbeidsforum mellom disse fem landene. i Sør-Afrika. Det skyldes at den internasjonale straffedomstolen har utstedt arrestordre på Putin, og myndighetene i Sør-Afrika ville ha fått et pikant dilemma om han dukket opp på møtet - og de egentlig var forpliktet til å pågripe ham.

Dette er andre gang Putin inviterer de afrikanske lederne til Russland. Første gang, i 2019, hadde Moskva en helt annen økonomi og dermed muligheter til å friste afrikanerne med rubler.

I dag driver Putin en rådyr krig, samtidig som alle de vestlige sanksjonene skaper trøbbel for den russiske økonomien. Hvor mye har han nå å friste afrikanerne med?