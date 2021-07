– I «Arven etter 22.juli» utelater regissør Tommy Gulliksen å informere om at da Lara Rashid kom til asylmottaket i Nesbyen i 1999 var debatten rundt asylmottaket over, skriver Sondre Lindahl. FOTO: TV 2

«Arven etter 22.juli»: Dårlig håndverk svekker bidraget til en viktig debatt

Denne sommeren har det naturlig nok vært et ekstra fokus på terrorangrepet den 22.juli 2011, og hvordan det norske samfunnet har diskutert og håndtert det enorme traumet. Et tilskudd til denne mangfoldige debatten er dokumentarserien «Arven etter 22.juli», regissert av Tommy Gulliksen, og sendt på TV2.

SONDRE LINDAHL, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Dokumentaren presenterer tre sterke historier, 10 år etter at de ble intervjuet for Gulliksens første film om angrepet på Utøya. Samtidig som dokumentaren gir et viktig perspektiv til debatten, er det likevel noen problematiske elementer som ikke bidrar til en konstruktiv debatt om forebygging og bekjempelse av ekstremisme.

Primært tenker jeg her på del 2 av dokumentaren der Lara Rashid, som mistet søsteren sin på Utøya, kommer tilbake til Nesbyen, dit familien kom på asylmottak i 1999. Gjensynet med Nesbyen blir ispedd klipp fra Dokument 2-programmet «Ein neger kom til Nes Stasjon» fra september i 1998.

I denne dokumentaren stod fire lokale menn fram og ytret motstand mot asylmottaket med uttalelser som sjokkerte bygda. Sjokket var så stort at bygda slutta rekkene og mobiliserte til et fakkeltog til støtte for asylmottaket, og mot uttalelsene fra de fire personene. Over 700 personer deltok i ei bygd med ca. 3500 innbyggere.

Jeg deltok selv i fakkeltoget, og etter det enorme engasjementet var asylmottaket aldri et tema for diskusjon, og det var heller ikke konflikter knyttet til asylmottaket. I «Arven etter 22.juli» utelater Gulliksen å informere om at da Rashid kom til asylmottaket i 1999 var debatten rundt asylmottaket over.

Ved å knytte Dokument 2-programmet opp mot 22.juli må en anta at Gulliksen forsøker å knytte fremmedfrykt og hat opp mot debatten om ekstremisme. Dette er et viktig perspektiv, men i en slik historiefortelling blir faktisk bygdefolkets respons på dokumentaren et helt sentralt poeng.

I møte med noen få personers fremmedfrykt tok flertallet i bygda avstand fra dette, og markerte at det ikke var greit med slike ytringer. Det er nettopp slike hendelser som er viktig for å sikre inkludering og toleranse, og som kan sies å være viktige for å forebygge ekstremisme.

Det er derfor skuffende, og må anses som dårlig håndverk, av Gulliksen når han utelater denne delen av historien. Fakkeltoget, og bygdas respons på fremmedfrykten som de fire personene utviste, er godt dokumentert, og en bør kunne forvente at slike aspekter blir inkludert i en dokumentar som søker å gi et nyttig bidrag til en viktig debatt.

Ellers er det jo en fare for at en sitter igjen med et inntrykk av noen eller noe basert på feilaktig grunnlag, slik som VGs anmelder gav inntrykk av i 1998 etter å ha sett Dokument 2-programmet:

-Nes er et sted jeg aldri kommer til å stoppe på. Det vi fikk se og høre virket som en gammel, bitter, gråbrun melkesjokolade.

Det manglende perspektivet er også urettferdig overfor de som faktisk tok avstand fra fremmedfrykten og intoleransen. Debatten om arven etter 22.juli er mangfoldig og kompleks. Den inneholder intoleranse, fremmedfrykt og hat, selv i små bygder på Østlandet.

Den inneholder også mennesker og samfunn som sier nei til frykt, hat og ekstremisme. Det er også et viktig perspektiv å ha med seg i denne debatten.