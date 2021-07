Leder

En varslet katastrofe

FLOMRAMMET: Et område i Blessem i Erfstadt i det vestlige Tyskland er ødelagt av storflommen. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Det er krevende å varsle nøyaktig hvor ekstremværet blir verst. Men vi er blitt varslet utallige ganger om at naturkatastrofer, lik den som har rammet det vestlige Tyskland og Belgia, vil inntreffe langt oftere enn før.

Innenriksminister Horst Seehofer sier at ekstremværet har en sammenheng med klimaendringer og at Tyskland må være mye bedre forberedt. Selv i et av verdens rikeste og mest velorganiserte land kan et varmere klima med voldsomme regnskyll forårsake et stort tap av menneskeliv og enorme materielle ødeleggelser. Det sier noe om hvilke utfordringer verden står overfor i tiden som kommer.

Flere enn 100 mennesker er bekreftet omkommet. Hardest rammet er folk i landsbyer og byer ved Rhinen og sideelver, i delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz. Flere dager med ekstreme nedbørsmengder førte til storflom. Blokkerte veier, strømbrudd, gasslekkasjer og manglende mobilnett har gjort redningsarbeidet svært vanskelig. Dette er en av de største katastrofer forårsaket av uvær i Tyskland på mange tiår.

At en lengre periode med hete og tørke etterfølges av styrtregn er ikke uvanlig. Det uvanlige er intensiteten og nedbørsmengden. Eksperter advarer om at det som tidligere skjedde kanskje én gang i løpet av en generasjon nå vil hende oftere. Meteorolog ved Leipzig-universitetet, Johannes Quaas, sier til Deutsche Welle at klimaendringer vil forandre vår definisjon av normalt vær. Ifølge Quaas er faren for kraftig regnfall i Tyskland 20 prosent høyere enn for 100 år siden. Klimaforsker Friederike Otto ved universitetet i Oxford sier at styrtregnet over Europa er ekstremvær og at klimaendringer styrker intensiteten i bygene. Effekten vil forsterkes ved ytterligere temperaturøkninger.

I denne fase av katastrofen handler alt om å redde liv. Både redningstjenestene og forsvaret deltar i innsatsen for å finne de mange som det ikke er gjort rede for. Om en tid starter gjenoppbygging av ødelagte landsbyer. En enda større og mer langsiktig oppgave blir det å beskytte samfunnet mot stadig hyppigere tilfeller av ekstremvær. Det er en utfordring i alle land. Det handler blant annet om hvor og hvordan det skal bygges boliger og næringseiendom. Dette er viktig for å forebygge store ødeleggelser når uværet kommer.

Tragedien i det sentrale Europa er en dyster påminnelse om hvor viktig det er å hindre global oppvarming. Det står i vår makt å hindre at temperaturen stiger mer enn 1,5 grader i gjennomsnitt. Det vil kreve at alle land tar ansvar ved å gjennomføre store utslippskutt av drivhusgasser. Ekstremvær vil inntreffe. Men effektive klimatiltak og klimatilpasninger vil redusere faren for at uvær utløser katastrofer.