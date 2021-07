PROTEST: Kan det norske Oljefondet leve med å investere i et selskap som kan bli dømt for forbrytelser mot menneskeheten, spør forfatter Vibeke Knoop Rachline. FOTO: Nicolai Jacobsen

Åpent brev til Nicolai Tangen

Kjære Nicolai Tangen, daglig leder i Statens pensjonsfond utland, Etikkrådet, Statens pensjonsfond utland.

VIBEKE KNOOP RACHLINE, journalist og forfatter av boken «Terror i Europa»

Nylig offentliggjorde Norges Bank sin beslutning om å utelukke flere selskaper oljefondet har investert i, på grunn av deres virksomheter i Myanmar og på Vestbredden.

En riktig beslutning, basert på Etikkrådets vurdering. Rådet vurderer løpende slike spørsmål, og skriver selv at utelukkelsene fra oljefondets portefølje gjelder «selskaper som produserer bestemte produkter.

Selskaper som produserer sentrale komponenter til våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, utelukkes fra fondet. Dette omfatter i praksis kjernevåpen, klasevåpen og antipersonellminer. Videre er produksjon av tobakk et kriterium for utelukkelse.

Observasjon eller utelukkelse kan også besluttes for gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 pst. eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på termisk kull.» En lang liste viser hvilke selskaper som har blitt utelukket Observasjon og utelukkelse av selskaper (nbim.no).

Jeg savner et navn fra den listen, den franske sementfabrikanten Lafarge. Og et begrep: terrorisme, som ikke later til å føre til utelukkelse.

Lafarge, som nettopp ble oppslukt av sveitsiske Holcim, er kjent over hele verden. For sin sement, men enda mer for å ha vært det eneste vestlige firmaet som samarbeidet åpenlyst med terrorgruppen IS etter at den stormet deler av Syria i 2013.

Allerede i 2016 avslørte avisen Le Monde hvordan Lafarges sementanlegg Jalabiya, et av de mest moderne og største i Midt-Østen, indirekte finansierte IS’ virksomhet. Alt for å holde i gang en årlig produksjon på 2,6 millioner tonn sement.

Den beryktede hovedstaden til IS, Raqqa, lå bare 87 kilometer unna, og terrororganisasjonen kontrollerte også Manbij, der de fleste ansatte bodde. En av dem var norske Jacob Waerness, tidligere PST, sikkerhetssjef for Lafarge. Jeg intervjuet ham for boken «Terror i Europas hjerte» (Res Publica 2019). Han så det som en plikt å fortsette driften, og forhandlet med IS inntil trusselen ble for sterk. Etter det synes han ikke det var «greit».

Som flere andre direktører i Lafarge ble han arrestert i 2018. Lafarge ble anklaget for å ha finansiert terrorisme. Retten i Paris henla først anklagen om forbrytelse mot menneskeheten, men den ble tatt opp igjen nå og skal avgjøres endelig 7. september.

«Det er pågående og uakseptabel risiko for fremtidige normbrudd som vil gi utelukkelsesgrunn», svarte etikkrådet på forespørsel i 2018.

Terrorisme eller finansiering av terrorisme er altså ingen grunn til å utelukke Lafarge/Holcim, der oljefondet fremdeles eier 1,19 % av aksjene. Det er litt mindre enn i 2019.

Men hvorfor ikke trekke seg helt ut, Nicolai Tangen? Det må da finnes andre og mindre kritikkverdige selskaper å investere i?

Hvordan vil det se ut hvis de franske dommerne vedtar anklagen om forbrytelse mot menneskeheten? Kan det norske oljefondet leve med det?