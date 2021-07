SVARER: Jan Tore Sanner i Høyre svarer på kritikken fra Lan Marie Berg. FOTO: Marte Garmann

Vi skal ta vårt ansvar

På en av Oslos varmeste dager, gikk det kaldt nedover ryggen da hvert av navnene på terroristens ofre ble lest opp.

JAN TORE SANNER, nestleder i Høyre

Terroren den 22. juli 2011 var et brutalt angrep på Arbeiderpartiet, AUF og hele det norske demokratiet. 10 år senere sitter vi fortsatt igjen med sorg, sinne og savn.

For Høyre har det vært en moralsk forpliktelse å støtte opp om den samlende linjen som daværende statsminister Jens Stoltenberg la opp til i tiden etter terrorangrepet. Hele det politiske Norge stod sammen mot høyreekstremisten.

I en kronikk i VG 21. juli mener Lan Marie Berg at Høyre og Erna Solberg burde tatt mer ansvar i kampen mot ekstremisme. Jeg mener vi alltid kan gjøre ting bedre. Men kritikk bør bygge på fakta, og vi bør unngå å ilegge politiske motstandere motiver, sitater og meninger de ikke har. Fremfor å peke på hverandre bør vi som står for demokrati og rettstat stå sammen mot alle former for ekstremisme, og basere det politiske ordskiftet på samlende retorikk. Ekstremistene truer de verdiene vi står sammen om.

Et av de første arbeidene regjeringen satte i gang var handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, som ble lagt frem i 2014. Der la vi inn konkrete tiltak mot høyreekstremisme, og som et resultat av det etablerte vi i 2016 et forskningssenter mot høyreekstremisme, C-REX.

Vi har styrket beredskapen og fulgt opp anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen. Og vi har styrket politiet og PST i sin kamp mot ekstremisme. Blant annet er det etablert radikaliseringskontakter i alle politidistriktene. Regjeringen blir jevnlig oppdatert av PST og forskere på truslene fra ytre høyre. De gir oss god innsikt i hvordan høyreekstremismen utvikler seg.

Hatprat undergraver demokratiet fordi det kan skremme nye og unge stemmer fra å ytre seg i det offentlige rom. Hatefullt tankegods bidrar til å spre konspirasjonsteorier og falske nyheter. Og da AUF-leder Astrid Hoem i vår fortalte sin historie, fikk vi et innblikk i hvordan hatet også treffer pårørende og overlevende fra Utøya. Som statsministeren sa da; hetsen og truslene som mange AUF-ere har vært utsatt for etter terrorangrepene er motbydelig. Hatprat må bekjempes ved at vi alle sier ifra, og ved systematisk arbeid for eksempel ved norske bibliotek og i skolen.

Skolen er vår viktigste fellesarena. Der skal elevene lære, og utvikle seg som menneske. Det legges stor vekt på våre felles verdier og at elevene skal trenes i demokratiforståelse. Som kunnskapsminister besluttet jeg sommeren 2018 at elevene skal lære om terrorangrepet i skolen.

De skal vite hva som skjedde, men like viktig er der at de får kunnskap om at det var en ekstrem ideologi som lå bak drapene. Demokrati og medborgerskap er et av tre tverrfaglige tema i det nye læreplanverket, og elevene skal utvikle digital dømmekraft.

Både 22. juli-senteret og læringssenteret på Utøya har blitt viktige læringsarenaer for å formidle kunnskap om terrorhandlingene til både skoleelever og allmenheten.

Den viktige debatten i forkant av denne ukens 10 års-markering, har vist at vi som samfunn ikke har vært gode nok til å lytte til de berørte. De etterlyser et oppgjør med hatet og høyreekstremt tankegods. Det tar vi på alvor. Jeg er glad for at dette kommer frem.

Det setter oss i bedre stand til å utvikle oss, forstå og bli bedre. Derfor er det også så viktig at når AUF og Ap etterspør en debatt fra begge sider av norsk politikk, så bør vi ta utfordringen og lytte til ulike stemmer

Kunnskap, åpenhet og bevisstgjøring er våre viktigste våpen i kampen mot de som truer verdiene våre.

Uavhengig av politisk ståsted har vi alle et ansvar for å slå ned på ekstremisme og hatprat, men som regjeringsparti har vi et særlig ansvar. Det ansvaret tar Høyre.