HJELP: Selv om FNs flyktningkonvensjon sikrer grunnleggende rettigheter for mennesker på flukt, tyder lite på at disse rettighetene blir fulgt opp, skriver innleggsforfatterne. Her fra VGs besøk i en flyktningleir i Kurdistan i 2018. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

Flyktningkrisen handler om mer enn antall kvoteflyktninger

Politisk uenighet om hvorvidt Norge skal ta imot to- eller fem tusen flyktninger, reflekterer marginalisering av en alvorlig humanitær krise. Samtidig har pandemien ført oss lengre vekk fra den reelle debatten som omhandler hvordan man fronte og hjelpe millioner av mennesker på flukt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

IDUN GULLA DYRNES, internasjonal leder Unge Venstre

KATJA BUSITTIL, internasjonalt utvalgsmedlem

Flyktningregnskapet for 2021, publisert 18. Juni, viser at 82,4 millioner mennesker er på flukt. Sammenlignet med året før, er det en økning på 2,9 millioner flyktninger. Tendensen har vært lineær de siste ni årene, og situasjonen er sammenlignbar med andre verdenskrig.

Bak tallene har man mennesker som flykter som følge av krig, konflikt, forfølgelse og brudd på menneskerettighetene. Selv om FNs flyktningkonvensjon sikrer grunnleggende rettigheter for mennesker på flukt, tyder lite på at disse rettighetene blir fulgt opp. Dette resulterer i økt risiko for menneskehandel, vold og dødelighet.

Idun Gulla Dyrnes og Katja Busittil FOTO: Privat

les også Byen i dødens dal

At pandemien har vært sentrum av rampelyset og stjålet oppmerksomheten fra elendigheten som skildrer hverdagen til tusener av flyktninger og migranter, er ikke en verdig grunn til å overse problematikken. Tvert imot, bør pandemien gi Norge og det europeiske fellesskapet større intensiver til å gi folk på flukt den nødvendige støtten for et verdig liv .

I kjølvannet av pandemien har flyktningleirene blitt hardt rammet. Kapasiteten til Spania og Hellas har eksplodert, samtidig som det fortsatt strømmer migranter og flyktninger over grensene til leirer som mangler grunnleggende sanitære forhold og nødvendige helsepersonell. En stor andel av dem blir sendt tilbake til interneringsleir med slavelignende forhold, i blant annet Libya. Dette setter spørsmålstegn bak solidariteten og FNs flyktningkonvensjons reelle virkning.

les også Bølge av afghanske flyktninger når Tyrkia: – Det er allerede en flyktningkrise

Norge har sviktet mennesker på flukt under pandemien. I stedet for snevre 2401 kvoteflyktninger, ble det tatt imot 1527 flyktninger i 2020. Dette utgjør en ubetydelig andel, i forhold til flyktningkrisen som Europa står overfor. Samtidig jobber partier, blant annet Frp og Sp, aktivt for å begrense antall kvoteflyktninger med økonomisk sparing som hovedargument.

Det sistnevnte argumentet får debatten til å handle om tall, istedenfor menneskeliv. Den reelle diskusjonen bør heller handle om hvordan man kan løse et av verdens største humanitære kriser. Nemlig hvordan man kan hjelpe 82 millioner mennesker på flukt. Da er vi avhengig av at stortingspartiene enes om å ta det nødvendige ansvaret de burde tatt for flere år siden.