RETTFERDIG: – Nå streiker altså 3800 bussjåfører, og flere skal det bli. Det skal vi være glade for, skriver Sigrun Aasland. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Hjulene på bussen går ikke rundt av seg selv

At en bussjåfør er en person med godt humør, er et mirakel. Vi bør være glade for at de nå tar ansvar og går til streik.

SIGRUN AASLAND, fagsjef i Tankesmien Agenda

Denne uken skjer to ting. Det ene er at 3800 bussjåfører streiker. Det andre er at Kapital presenterer listen over landets 400 rikeste. De to gruppene er bunnen og toppen av inntektsfordelingen i Norge, og avstanden mellom dem øker.

Nå streiker altså 3800 bussjåfører, og flere skal det bli. Det skal vi være glade for. Det skaper selvfølgelig masse problemer for svært mange mennesker som ikke kommer seg på jobb og som blir ordentlig fortvilte Vi står midt i en pandemi, og når bussjåførene streiker, blir det vanskeligere for mange å ivareta smittevernet. Men det er jo hele poenget med streik, at den skal merkes.

Sigrun Aasland. Foto: Agenda

Og akkurat nå merker vi at de som kjører buss gjør en helt avgjørende jobb for oss. Det får de ganske elendig betalt for, og det protesterer de mot. Det er en utakknemlig jobb å protestere og streike. Men det er også et helt nødvendig bidrag til å oppfylle et samfunnsmål det visstnok er stor enighet om i det politiske Norge: å holde de økonomiske forskjellene lave. Vi vet at blir forskjellene for store, da går det utover produktiviteten i økonomien, det gjør kjøpekraften svekkes og økonomisk nedgang forsterkes, og det gjør at samfunnet blir litt dårligere fordi avstanden blir litt større og tilliten mellom folk litt mindre.

Forskningen forteller oss dessuten at den absolutt viktigste forklaringen på at de økonomiske forskjellene i Norge fortsatt er mindre enn i de fleste andre land, er kollektive lønnsforhandlinger. Som noen ganger betyr streik.

Bussjåførene har god grunn til å streike, selv om det er svært ubehagelig for dem. Som mange andre av de dårligst betalte i samfunnet vårt, får de ikke bare lav lønn, de får stadig mindre å rutte med, fordi prisene stiger raskere enn lønningene deres. Mens gjennomsnittslønna i Norge økte med 2,9 prosent fra 2017 til 2018, fikk bussjåførene en gjennomsnittlig lønnsøkning på bare 1,2 prosent eller 420 kroner i måneden.

Det er urettferdig og uklokt, og akkurat det har det vært enighet om lenge. I bussbransjeavtalen, som ble inngått allerede i 2007 mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne som kjører buss, ble det enighet om at bussjåførene skal ha lønn på nivå med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Men det har gått motsatt vei i de 13 årene siden avtalen ble inngått. Bussjåførene blir hengende stadig lengre etter. Det er denne avtalen bussjåførenes fagforeninger nå ber om at følges opp. De forventer ikke at det skjer i en jafs og over natten, men at utviklingen dreier i riktig retning. Det er visst helt umulig.

I tillegg til synkende lønn har mange bussjåfører arbeidstider de fleste av oss nok ville betakket seg for. Delte skift er utbredt. Det innebærer for eksempel at du jobber på morgenen fra 7 til 11, så har en lang pause midt på dagen, og så jobber igjen på ettermiddag eller kveld. Det er kanskje fint med lang pause midt på dagen om du bor på et lite sted og kan ta pausen hjemme. Men de fleste busser kjøres i by, og når man flytter seg kommer man jo som kjent ofte lengre hjemmefra. Da er de fire timene «fri» midt på dagen av begrenset verdi. Særlig familievennlig er det heller ikke.

Mange bussjåfører opplever også at de får alt for dårlig tid til helt nødvendige arbeidsoppgaver. Det er for eksempel satt av noen få minutter til å gjennomføre sikkerhetskontroll på den bussen du skal kjøre, både utvendig og innvendig. Den ansvarlige bussjåfør som skal ta med seg flere titalls mennesker på veien vil ofte oppleve at dette ikke er nok. Victor Høy Ree-Lindstad (23) er en av dem som utfører sikkerhetskontroller på fritida for å få gjort det ordentlig. «Når vi sitter bak rattet og kjører flere tusen mennesker om dagen. Jeg tenker det er veldig skuffende fra arbeidsgiversiden», sier Ree-Lindstad til E24.

Noen mener at det er usolidarisk å streike når det er krise. Det ville jo være beleilig, men lite bærekraftig å sette lønnsdannelse og økonomisk politikk til side nå, særlig i en krise som skal vare en stund. Høye lønnsforskjeller er fortsatt skadelig for økonomien. Det er sant at busselskapene merker krisen de også, selv om det er fylkeskommunene, og ikke selskapene de har kontrakt med, som merker mest. Men skal bussjåførene betale for det? Og krise eller ikke krise: bussene går og svært få bussjåfører har vært permittert. Tvert imot har de jobbet i førstelinje hele krisen gjennom. Det blir rart å be dem betale for smittevern gjennom å droppe egne lønnsforhandlinger nå.

Det er alltid fint med magemål, men her har mange mer å gå på enn bussjåførene våre. For én av grunnene til at forskjellene øker, er jo at lønningene på toppen er stadig høyere og vokser stadig fortere, mens lønningene på bunnen står stille eller krymper. På bussen også. Direktørene i de store busselskapene Vy og Tide hadde for eksempel i 2019 en årslønn på nesten tre millioner. Det er åtte ganger så mye som en sjåfør. Minst magemål av alle har kanskje Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum. «Bussjåførene har rett til å streike, men ikke til å utsette samfunnet for livsfare gjennom økt koronasmitte», skriver han, og mener at dersom slik risiko økes, må saken til tvungen lønnsnemd. Han synes streiken er umusikalsk.

Godt humør har han i hvert fall ikke.

Publisert: 21.09.20 kl. 13:38