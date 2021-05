Kommentar

Den farligste konflikten

Av Per Olav Ødegård

TAIWANS FORSVAR: Soldater på et forsyningsskip hilser det taiwanesiske flagget under en marineøvelse i 2018 . Foto: MANDY CHENG / AFP

Foto: Roar Hagen

Av alle konflikter mellom USA og Kina er Taiwan den farligste. Hvis Kina skulle angriper Taiwan militært kan det utløse krig mellom verdens to mektigste nasjoner.

På nær sagt alle områder har USA og Kina i dag kryssende interesser. Kan rivaliseringen gå over i en militær konflikt? På kort sikt synes ikke trusselen overhengende. Men det er faretruende tegn i horisonten.

Den militære spenningen stiger i Taiwan-stredet. USA advarer Kina mot aggressive handlinger. Kinas svarer at USA leker med ilden, mens de selv sender krigsfly inn i Taiwans kontrollsone. Lille Taiwan er blitt et brennpunkt i konflikten mellom gigantene. Det er derfor tidsskriftet The Economist nylig kalte øya for det farligste sted på jorden.

Taiwan-stredet som skiller Kina fra Taiwan er bare 180 km bredt. Men det er et hav av forskjell på de to. I Folkerepublikken Kina med 1,4 milliarder innbyggere har kommunistpartiet maktmonopol. Taiwan er et demokrati med 25 millioner mennesker. Taiwan har en en avansert økonomi som forsyner verden med kritisk viktig høyteknologi som mikroelektronikk.

Målt i bruttonasjonalprodukt (BNP) er Taiwan på 16. plass i verden. Delt på antallet innbyggere har Taiwan BNP per capita på ca 230 000 kroner. Tilsvarende tall for Kina er godt under 100 000 kroner. Politisk og økonomisk frihet har vært en suksessformel for Taiwan.

I 1949 ble Folkerepublikken Kina proklamert av kommunistene som hadde vunnet borgerkrigen mot nasjonalistene. Den tapende part søkte tilflukt på Taiwan. I motsetning til på fastlandet gjennomførte Taiwan en gradvis demokratisering.

Kommunistpartiet i Beijing har alltid fastholdt at Taiwan er en del av Kina og at det må skje en gjenforening. Taiwan vil beholde sin uavhengighet. Etter det Beijing har gjort i forhold til Hongkong, med gradvis å redusere borgernes rettigheter, har slagordet om “ett land-to systemer” mistet all troverdighet.

I 1971 overtok Beijing Taipeis plass i FNs sikkerhetsråd. De aller fleste land i verden, inkludert USA og Norge, anerkjenner Folkerepublikken Kina og ikke Republikken Kina, som er det offisielle navnet på Taiwan.

Kina boikotter land som formelt anerkjenner Taiwan. Og alle som taler Taiwans sak får høre fra Beijing at dette er et indre kinesisk anliggende, som de ikke har noe med. Bare å omtale Taiwan som et eget land blir i Beijing oppfattet som en fornærmelse.

USAs langvarige linje overfor Taiwan er blitt beskrevet som “strategisk tvetydighet”. På den ene side støtter USA Taiwan både politisk og militært. På den andre side vil ikke USA formelt anerkjenne Taiwan. Det finnes heller ingen avtale som forplikter USA å komme Taiwan til unnsetning hvis de skulle bli angrepet.

Tidligere i år sa admiral Philip S. Davidson, som leder de amerikanske styrkene i Det indiske hav og Stillehavet, at det er en risiko for at Kina med makt kan forsøke å ta kontroll over Taiwan innen 2027.

Strategien er at USAs maritime overlegenhet skal fungere som tilstrekkelig avskrekking. Men maktbalansen er i ferd med å endre seg på grunn av Kinas militære opprustning. Blant annet har den kinesiske marinen de siste fem årene sjøsatt 90 større skip og ubåter.

For å danne en motvekt til Kinas økende innflytelse har Joe Biden etter at han ble president prioritert å styrke samarbeidet med allierte land i regionen, spesielt Sør-Korea og Japan. Da Sør-Koreas president Moon Jae-in nylig besøkte Joe Biden i Washington, D.C. sendte de ut en erklæring om betydningen av å opprettholde fred og stabilitet i Taiwan-stredet.

Det var nok til at Beijing sendte en advarsel til USA om ikke «å leke med ilden» i spørsmålet om Taiwan. Det samme sa Kina etter at USAs utenriksminister Anthony Blinken i et intervju i april sa at et angrep fra Kina på Taiwan ville være “et alvorlig feilgrep”.

-Det vi har sett, og som virkelig bekymrer oss, er et økende antall aggressive handlinger fra myndighetene i Beijing rettet mot Taiwan. Det fører til økt spenning i Stredet. Det vil være et alvorlig feilgrep hvis noen forsøker å endre status quo ved å bruke makt, sa Blinken til NBC. Kinas svar var å sende 25 bombe- og jagerfly inn det luftrommet Taiwan kontrollerer. Ti dager på rad fløy Kina inn i sonen, som en tydelig militær maktdemonstrasjon.

USAs globale innflytelse er gradvis blitt svekket siden årtusenskiftet. Kina er på samme tid blitt mye sterkere. Slik har Kina vokst til å utfordre USA om tittelen verdens ledende nasjon i det 21. århundre. Partene må gjøre alt for å unngå at rivaliseringen utarter i en væpnet konflikt.

USA må finne en måte å støtte sine allierte i regionen, uten å utløse uønskede militære sammenstøt. Mye står også på spill for Kina, som er opptatt av å politisk stabilitet og økonomisk vekst for å nå langsiktige mål. Å bruke militær makt mot Taiwan vil utløse en katastrofe med enorme tap. Alle vil tape. Vissheten om dette bør tjene som den beste avskrekking.