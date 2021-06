RASISTISK? – Den venstreorienterte Manifest Tankesmie hadde vært tjent med mer etnisk mangfold i staben sin, skriver Ronald Mayora Synnes. Foto: UiA

Feil om integreringen i Norge

Jeg mener kronikkforfatter Magnus Marsdal (VG 1. juni) bygger på en rasistisk fortelling der mannlige afrikanere fremstilles som ville voldtektsmenn.

RONALD MAYORA SYNNES, sosiolog og postdoktor ved UiA

Leder for den venstreorienterte Manifest Tankesmie, Magnus Marsdal, skriver at Norge har et integreringsproblem fordi «ved en rekke grunnskoler i Oslo er over 90 prosent av elevene minoritetsspråklige … og utenlandsfødte menn fra Afrika er overrepresentert i voldtektstatistikker».

Dette mener Marsdal er en konsekvens av kultur og etterlyser en diskusjon om integrering fra politikerne på venstre side.

Marsdal invitasjon til å bremse Sylvi Listhaugs innflytelse i norsk politikk virker velment, og det er noe jeg deler med han. Problemet er at den bygger på premisset om at Norge har problemer med integrering og disse virker å være kulturbetinget. Han utdyper ikke særlig hva han mener med «kultur», og støtter seg dermed til en fortelling der afrikanske menn fremstilles som ville voldtektsmenn. Aksepterer man både premisset og fortellingen Marsdal bygger på i denne kronikken, risikerer vi en uheldig debatt om temaer som fortjener å bli diskutert på en nyansert måte og handler om større sosiale strukturer. Ikke om «vår kultur og deres kultur».

Det er ingen tvil at segregering representerer en utfordring og påvirker integreringen i boligmarkedet. Marsdal begrunner ikke sin påstand, men inntrykket han gir er at segregeringen utelukkende er et innvandrerproblem og at problemet gjelder deres kultur. Det er dokumentert at mye av dette handler om spekulasjon med boligpriser og dårlig boligmarked i Oslo-områder hvor arbeidsinnvandrere, og etter hver flere andre innvandrergrupper, har bosatt seg.

Så ja, dette handler om de økonomiske strukturene i vårt samfunn.

Jeg leste politirapporten om voldtektsituasjonen som Marsdal henviser til, og synes at han gir et misvisende bilder av funnene fra denne. Rapporten viser at etter statsborgerskap, har åtte prosent av de anmeldte bakgrunn fra Afrika. Oppsiktsvekkende nok viser samme politirapporten også at hvis man fordeler tallene etter fødeland og statsborgerskap, så er det ikke personer fra Afrika som dominerer (Asia 12 prosent, Afrika åtte prosent, Europa sju prosent og Amerika to prosent).

71 prosent av voldtektanmeldte er født i Norge, og er altså nordmenn. 98 prosent er menn. Dette er nok en likestillingsutfordring vi har i Norge. Men kan vi dermed generalisere dette til å gjelde alle som er født i Norge og har norsk statsborgerskap, og si at den norske «kulturen» er årsaken til voldtektene? Og hvorfor velger Marsdal å bruke nettopp afrikanske menn som eksempel, og hva vil han oppnå med det?

Jeg mener at han bygger på en rasistisk fortelling der mannlige afrikanere fremstilles som ville voldtektsmenn.

Marsdal hevder også at en diskusjon av denne typen er solidarisk og «man ikke skal være snill med, men å stå sammen med. Et felles ansvar, bygd på felles interesser». Jeg ser imidlertid ikke solidaritet og de felles interessene ved at sosioøkonomisk og strukturelle problemer blir gjort til kulturforskjeller ved en gruppe mennesker i vårt samfunn.

Fortellingen hans handler ikke om stå sammen med etniske minoriteter, men det er derimot stigmatiserende. Vi skal ikke fornekte sosiale utfordringer og at det kan være utfordrende atferd og holdninger i noen minoritetsgrupper på samme måte man finner blant majoritetsbefolkning. Men vi må være forsiktige med å tolke disse som uttrykk for en «kultur» som deles av mange flere grupper og personer.

Til slutt vil jeg anbefale Marsdal å utvide sin kvinnelige vennekrets. Det virker også som den venstreorienterte Manifest Tankesmie hadde vært tjent med mer etnisk mangfold i staben sin.