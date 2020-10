Kommentar

Endelig - en sivilisert debatt!

Av Hanne Skartveit

EN ANNEN TRUMP: President Donald Trump fremsto mer disiplinert i den andre valgdebatten. Foto: Julio Cortez / AP

NASHVILLE (VG): Både Donald Trump og Joe Biden snakket mest om demokratenes politikk under nattens debatt. Biden om det han vil gjøre - og Trump om det Biden har gjort.

Oppdragelse og grensesetting virker åpenbart - også overfor Donald Trump. Nattens debatt ble helt annerledes enn den forrige. Dette var sivilisert, begge kandidater kom til orde, og begge lyttet til den andre.

Om velgerne ble klokere, er et annet spørsmål. Valgkamper og debatter skal handle om hvilken politikk de ulike kandidatene vil forsøke å gjennomføre dersom de blir valgt. Joe Biden snakket mye om sin egen politikk. Han har planer for alt fra helse og klima til skatt og internasjonal politikk.

Trump, derimot, er mer opptatt av hva demokratene har gjort enn hva han selv ønsker å gjøre de neste fire årene. Han kritiserer Biden for ting han har sagt og gjort helt tilbake til 1990-tallet. Og han snakket desto mindre om hva han selv ønsker å gjennomføre dersom han får fortsette i fire nye år.

Trump har lenge forsøkt å tegne et bilde av Biden som «Sleepy Joe» - «Søvnige Joe». Det traff svært dårlig i nattens debatt.

Det er sjelden Biden har opptrådt i offentligheten så energisk og engasjert. Fra første stund, i diskusjonen om corona, dominerte Biden fullstendig. Trumps eneste forsvar var at han stengte grensen til Kina da coronaen kom. Trump sier både at han tar ansvar for situasjonen - og at det ikke er hans skyld.

Det er absurd å se hvordan smittevern har blitt partipolitikk i USA. Det så vi også i natt. Biden kom inn med maske på. Trump gjorde ikke det. Selv ikke i spørsmål om skolene skal åpne eller være stengt, blir det en debatt basert på fakta og vitenskap. Demokratene er mest for smittevern, mens republikanerne er mest mot. Også her.

Men Biden vant denne delen av debatten. Trump må forsvare både sin egen håndtering av pandemien, som de fleste er enige om at er elendig - og sin utskjelling av Anthony Fauci, hans egen smittevernekspert.

Trump forsøkte stadig å komme inn på Bidens sønn Hunter, og forholdet til Ukraina. Han kom - igjen - med voldsomme anklager om at Biden har tatt imot penger fra utenlandske interesser, noe Biden tilbakeviser på det sterkeste, og som det ikke finnes noe dokumentasjon på.

Trump snakket om «You and your family» - han angrep store deler av Bidens familie, selv brødrene hans. Dette er både uhørt og utidig - og noe vi ikke har sett i amerikansk politikk tidligere. Familie har vært regnet som beskyttet. Det er kandidatene som er på valg - ingen andre.

Trump selv klarte ikke å svare godt på spørsmål om sin egen økonomi, om skatt og utenlandske kontoer. Han lover stadig at hans skatteopplysninger skal legges frem så snart alt er klart. Fortsatt venter offentligheten på det. Ikke noe tyder på at svarene kommer før valget.

Mange pustet nok lettet ut etter at debatten var ferdig. Særlig kretsen rundt Trump. Men det er interessant å se en sittende president oppføre seg som om han er i opposisjon. Som en som skal inn til Det hvite hus for å rydde opp. Etter at han har sittet der de siste fire årene.

Publisert: 23.10.20 kl. 08:13

