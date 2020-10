Tynt fra Agenda

Mats Kirkebirkeland. Foto: CF-WESENBERG

Penger som blir igjen i bedriftene, bidrar til mer solide bedrifter og flere langsiktige investeringer. Derfor senker vi skatten på arbeidende kapital.

MATS A. KIRKEBIRKELAND, stortingsrepresentant (H)

Hannah Gitmark skriver at Høyres forslag til kutt i formuesskatten på arbeidende kapital er «frekt, urettferdig og lite klokt». Det er sterke ord. Høyre reduserer denne skatten fordi vi har tro på at økt verdiskaping og sysselsetting i privat sektor både hjelper oss gjennom koronakrisen og er langsiktig bra for Norge.

Gitmark refererer til Frischsenterets analyse av formuesskatt og sysselsetting, som hun mener indikerer at formuesskatt vil føre til økt sysselsetting. Grunnlaget for Gitmarks konklusjon er imidlertid svær tynt.

Formuesskattutredningen til Frisch har fått faglig kritikk på om den faktisk lykkes i å vise at de effektene den identifiserer er reelle. Studien korrigerer blant annet ikke for om bedriftene som viser økt antall arbeidsplasser hadde en vekst i antall arbeidsplasser også før endringene i formuesskatten. Det gjør at funnene er svært usikre.

Studien ser heller ikke på effekter på lang sikt av å tappe norske bedrifter og diskriminere mot norske eiere. Frischsenteret finner uansett at bedrifter der eierne har lite likviditet, så bidrar formuesskatten til færre arbeidsplasser. I koronakrisen har mange bedriftseiere opplevd nettopp det. Derfor er en reduksjon i formueskatten på arbeidende kapital riktig medisin nå.

Dessuten, den påståtte positive effekten Frischsenteret finner på sysselsetting av formuesskatten kommer ifølge dem selv av en omplasseringseffekt, der det lønner seg for eiere å plassere midler i bedriften og bruke de midlene til å investere i ansatte. Regjeringens mål om å redusere formuesskatten på arbeidende kapital er basert på akkurat samme logikk, nemlig at det skal lønne seg å investere i norske bedrifter. Når regjeringen oppnår dette gjennom å gi lettelser for arbeidende kapital, heller enn å øke formuesskatten, sørger man samtidig for at de eierne med svak likviditet ikke blir skadelidende.

Hverken Gitmark eller Frischsenterets analyse ser på de mest skadelige virkningene av formueskatten. Det er at formuesskatten forskjellsbehandler norske og utenlandske eiere, at den betales også når bedriftene går med underskudd, og at den bremser bedrifter som vil ekspandere. Vi tror at de tusenvis av norskeide bedrifter som finnes i alle deler av landet er viktige for å få oss ut av denne krisen.

Derfor er regjeringens politikk både klok og passende for dagens situasjon.

