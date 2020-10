STYR UNNA: – Coronafrykt spres like raskt som virus i et nys i lokalsamfunnet. De aller fleste blir nysgjerrige på hvor smitten kommer fra. Hvordan har den smittede oppført seg? Har de vært uansvarlige? Denne mistenkeliggjøringen er livsfarlig, skriver Jannike Arnesen. Foto: PRIVAT

Debatt

Den kjipe coronaskammen

Hvis du kjenner noen som er smittet, så send dem en hyggelig SMS. Fortell dem at du tenker på dem. Ønsk dem god bedring.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JANNIKE ARNESEN, bekymret «coronasykepleier»

I mars var jeg redd for corona. Rapportene fra mine sykepleierkollegaer i Italia og Spania skremte livskitten av meg. Jeg stålsatte meg for en isolert hverdag med kaotiske sekstentimersvakter på sykehuset. Ikledd glovarmt smittevernutstyr med ansiktsmasker som gjør det vanskelig å puste. Slik ble det heldigvis ikke. Vi slo tilbake viruset, og mange av oss fikk en fin sommer.

Men nå er jeg redd igjen. Vettskremt, faktisk. For coronaskammen brer om seg. Mennesker som får bekreftet coronasmitte utsettes for hets og sjikane. De mistenkeliggjøres. Frustrerte, karantenesatte foreldre sitter rundt middagsbord og jamrer over smittede, mens ungene deres sender stygge snaps til smittede klassekamerater.

Når noen står på t-banen i rushet uten munnbind eller det rapporteres om grottefest med over 100 deltakere er det helt naturlig å bli irritert når du selv ikke har klemt bestemor på et halvt år. Men når du setter ord på denne irritasjonen bidrar du til å spre livsfarlig coronaskam. Mads Hansen gjør det samme når han går ut i Dagsavisen og sier «det er til pass for dem» – om influensere som har vært på fest og blitt smittet.

Coronafrykt spres like raskt som virus i et nys i lokalsamfunnet. De aller fleste blir nysgjerrige på hvor smitten kommer fra. For hvordan har den smittede oppført seg? Har de vært uansvarlige? Kanskje hører du et rykte om at de har sittet for tett på en fest eller ikke brukt munnbind på kollektivtransporten.

Denne mistenkeliggjøringen er livsfarlig. For hva tror du den naboen du står og sladrer med tenker når hun får symptomer? Tør hun teste seg? Orker hun det sosiale stigmaet ved å eventuelt være smitta?

Jeg skjønner at du er nysgjerrig, og jeg skjønner at du blir redd. Men du må slutte å spekulere. Og du som sender kjipe meldinger må innse at du potensielt sprer virus gjennom meldingene dine. Så en oppfordring fra meg: Hvis du kjenner noen som er smittet, så send dem en hyggelig SMS. Fortell dem at du tenker på dem. Ønsk dem god bedring.

Å sitte i isolasjon kan være en enorm psykisk og fysisk påkjenning. Bidra det du kan for å bidra til at tiden i isolasjon blir litt hyggeligere. Spør om du skal hjelpe med å handle eller heng en blomst på døren. Såpass fortjener alle de som tar ansvar og tester seg.

Publisert: 11.10.20 kl. 12:06

Les også

Mer om Coronaviruset Karantene Skam Munnbind