JOBBER I BRANSJEN: – Det burde være nulltoleranse for seksuell trakassering, og hvis ikke arbeidsgiver klarer å legge til rette for dette bør de finne seg noe annet å drive med, skriver Fridtjof Jahnsen. Foto: Privat

Mann 50+ svarer

Innlegg i debatten fra en mann 50+, som har jobbet hele livet i utelivsbransjen.

FRIDTJOF JAHNSEN, Medeier og daglig leder Bar Boca, Grunerløkka, Oslo.

I VG leste jeg om fire unge kvinners opplevelser med menn på 40+. Dette er ikke sjokkerende nytt, med 20+ års erfaring i bransjen har jeg både sett og hørt disse historiene alt for mange ganger.

Folk, både menn og kvinner kan alt for ofte finne på de mest idiotiske ting etter å ha fått i seg noen glass. De kan være svært uhøflige, ubehøvlede, ufine, kranglete, sinte, rasende, idiotiske, splitter pine gale og i verste fall seksuelt trakasserende. Dette er noe vi som jobber ute må takle på daglig basis.

Det er et par ting jeg reagerer på i kronikken. Først, og kanskje forventet, generaliseringen av menn 40+. Jeg har aldri, ALDRI! Gjort noe slikt mot noen kvinne noen gang, aldri! De jeg kjenner og respekterer på 40+ har heller aldri vært i nærheten av å oppføre seg sånn.

Med det sagt så vil jeg si at, jo, absolutt, det er mange 40+ som gjør dette. Og da vil jeg over til den andre tingen jeg reagerer på i kronikken, og den vil jeg vel helst adressere, ikke til kvinnene som skrev den, men til arbeidsgiveren deres.

«Jeg er på jobb, og den jeg serverer er deg, det gjør deg på en måte til min arbeidsgiver», skriver kronikkforfatterne, «Ta deg sammen, det er forkastelig oppførsel som jeg gjerne skulle fortalt om til kona di, Men jeg kan ikke det, jeg må le det bort, ellers kommer du ikke tilbake, for mann 40+ er ikke en mann, det er mange.»

Nei! Det stemmer ikke. Mann 40+ er ikke din arbeidsgiver! Han er en gjest, du er hans vert! Klart du skal si det! Og han må gjerne aldri komme tilbake!

Hos oss pleier vi og si at vi skal behandle gjestene våre som om de var på besøk hjemme hos oss. Det betyr å prøve å gi gjestene en så god opplevelse som mulig.

Det det ikke betyr, er at du skal ta i mot all slags dritt! Hvis du hadde besøk hjemme, ville du tolerert den slags oppførsel da? Selvfølgelig ikke, du hadde pælma vedkommende rett ut!

Et utested er ikke et offentlig sted, det er privat grunn. Det er eid av eiere som selv kan velge sine gjester. Unntaket fra dette er diskriminering. Hos oss er de ansatte stedfortredere for de som eier stedet og av ulike grunner ikke står i servicen selv. Det er ikke noe herre og tjener forhold mellom den som serverer og den som blir servert, det er gjester og vertskap.

Du er sjefen! Du har det ansvaret.

Folk som ikke kan oppføre seg når de er på besøk er ikke velkomne, ferdig snakka! Det er absolutt nok av oss andre både over og under 40 som klarer å oppføre oss fint til at vi ikke trenger at idiotene kommer tilbake.

En annen ting er jo også at hvis et menneske oppfører seg på en sånn måte mot deg som er i service, så er det stor sjanse for at vedkommende også oppfører seg dårlig ovenfor andre gjester i lokalet.

Det er da en større sjanse for at DE ikke kommer tilbake, og det er mye verre.

Så neste gang noen oppfører seg som en idiot mot deg når du er på jobb, ikke le det bort, skjell ham ut og få han ut. Hvis ikke arbeidsgiveren din er enig så er han eller hun også en idiot.

Hvis han eller hun er så dum at han eller hun ikke skjønner at det ikke er greit, overhodet, uansett, så er det en ting, hvis han eller hun ikke forstår at det er «bad for buisness» så...

Det burde være nulltoleranse for seksuell trakassering og hvis ikke arbeidsgiver klarer å legge til rette for dette bør de finne seg noe annet å drive med.

