Debatt

Demokratiske land må ta et større ansvar for idrettsfellesskapet

Mens diskusjonen om hvorvidt Norge bør boikotte fotball-VM i Qatar raser i NFF, idrettslag og politiske partier, er det en ting ingen snakker om. Hvem skal ta ansvaret for de store idrettsarrangementene i fremtiden?

OLA ELVESTUEN, stortingsrepresentant (V)

HALLSTEIN BJERCKE, Oslo Venstres gruppeleder

Om et års tid skal det etter planen arrangeres OL i Beijing i Kina. Et land som systematisk bryter menneskerettighetene, driver aggressiv undertrykkelse av etniske minoriteter og storstilt fengsling av politiske dissidenter. Kort sagt: et land som er alt annet enn et liberalt demokrati. Selv om det akkurat nå er debatten om fotball-VM som får mest oppmerksomhet, er debatten om eventuell norsk boikott av OL i Kina så vidt i gang. Men den kommer den også.

Det ene alternativet til Beijing som vertskapsby for OL 2022 var Almaty i Kazakhstan. Et land uten ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet og der tortur brukes som maktmiddel.

Det andre alternativet var Oslo.

Da vi startet arbeidet med å få OL til Oslo i 2022 var det flere grunner til det. Det handlet om byutvikling, videreutvikling av idrettsanleggene i byen og om hva det ville betydd for næringslivet. Men aller mest handlet det om verdier og behovet for at demokratiske land tar et større ansvar for det internasjonale idrettsfellesskapet. Under seremonien der vi avduket logoen for Oslo-OL 2022, sang Oslo fagottkor. Dagen etter ble OL i Sochi i Russland åpnet. Et land uten respekt for demokratiet der det er kriminalisert å være homofil.

Debatten om hvorvidt Norge skulle boikotte Sochi-OL hadde rast i månedsvis. Parallelt gikk debatten om hvorvidt OL i Oslo var ønskelig eller ikke, med steile fronter. Paradoksalt nok er det mange av de som den gang ville boikotte Sochi og som nå vil boikotte fotball-VM i Qatar, som også var de tydeligste stemmene mot OL i Oslo.

Mange av oss som elsker fotball-VM og OL, kjenner på en indre konflikt når boikott av arrangementene diskuteres. Vi vil gjerne følge med på det som skjer, men samtidig vil vi selvsagt ikke være med på å legitimere brudd på menneskerettighetene. Vi vil ikke støtte opp om korrupsjon, diktatur og undertrykkelse. Samtidig elsker vi idretten. Heldigvis er løsningen ganske enkel: vi må begynne å ta ansvar selv.

Liberale demokratier bør komme sammen. Idrettsforbundene våre, byene våre, politikerne våre og utøverne våre bør sammen arbeide for å presse de internasjonale idrettstoppene til å velge arrangørland som representerer verdier vi ønsker å fremme for verden. Da må vi også stille oss selv til disposisjon. Kall det gjerne en slags demokratidugnad for idretten.

Qatar er et land svært begrenset ytringsfrihet, der kvinner undertrykkes og homofile fengsles. Et land med utstrakt bruk av tvangsarbeid. Hittil er det dokumentert at over 6500 gjestearbeidere har dødd i forbindelse med fotball-VM i Qatar. Og enda er det lenge igjen til fløyta går.

Vi må spørre oss selv hva alternativet er. Når OL i Beijing og VM i Qatar er over, går vi heldigvis lysere tider i møte i noen år. Frankrike, Italia, USA og Canada stiller opp. Men skal vi unngå at slike arrangement havner i diktaturer i fremtiden, må vi arbeide sammen på tvers av demokratiske nasjoner og alle må ta sin del av ansvaret. Det inkluderer Norge. Å være vertskap for store idrettsarrangementer er veldig dyrt. Men det skal ikke koste liv.

Selvsagt skal Norge boikotte fotball-VM i Qatar. Vi burde boikotte OL i Beijing også. Men en boikott uten handling i den andre enden er bare en ansvarsfraskrivelse. Det er ikke nok å boikotte regimer og verdier vi ikke liker.

Vi må aktivt fremme demokrati og menneskerettigheter internasjonalt gjennom idretten. Ingen kommer til å gjøre det for oss.