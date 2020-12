Leder

Mer vin før jul!

POLKØ: Det kan bli lange køer her før jul. Køene kan begrenses dersom åpningstidene utvides i de neste ukene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Om ikke mer vin, så hvert fall større mulighet til å handle vin. Helseminister Bent Høie burde ha lyttet til rådene fra Folkehelseinstituttet om å utvide Vinmonopolets åpningstider før jul.

Det er alltid lange køer ved Vinmonopolets utsalg før de store høytidene. Ja, selv en vanlig fredag eller lørdag ettermiddag kan det være ganske tett mellom reolene fylt av vin, øl og brennevin. Og særlig nå under coronaen, når alkoholserveringen i mange kommuner er stengt på utestedene.

Både minimal grensehandel og stengte barer og restauranter har ført til omsetningsrekord for Vinmonopolet i år. Legg til svært lite utenlandsreising med tilhørende taxfree-kvoter, så har vi forklaringen på årets store omsetning gjennom det statlige polet for alkoholsalg i Norge.

En betydelig smitterisiko

Det er godt nytt for polet. Noen vil tenke at det dermed er dårlig nytt for folkehelsen, gitt det vi vet om alkoholes skadevirkninger, og om at skadeomfanget øker sammen med økt forbruk. Men det er slett ikke gitt at dette er situasjonen, denne gangen.

Tvert om kan det være slik at Vinmonopolet bare har tatt over den delen av omsetningen som tidligere har skjedd over svenskegrensen og i taxfree-butikkene på flyplassene. Med andre ord, at forbruket er ganske stabilt, mens det nå er den norske staten som får inntektene av salget. Det er godt nytt.

Helseminister Bent Høie lytter ikke til Folkehelseinstituttets råd om utvidede åpningstider på Vinmonopolet i de neste ukene. Det burde han gjøre. Foto: Tore Kristiansen

Naturlig nok fører den økte omsetningen på polet også til flere kunder, og dermed flere folk i butikkene. Derfor var det et logisk og godt råd Folkehelseinstituttet kom med i slutten av november, om å utvide åpningstidene på polet i ukene før jul. Det er åpenbart at fulle lokaler og køer utenfor av folk som venter på tur, kan utgjøre en betydelig smitterisiko.

Julen kommer - hvert år

Legg sammen pandemi, julehøytid og Vinmonopolet som nærmest enerådende leverandør av vin og brennevin til nordmenn akkurat nå, og det fremstår som ganske uforståelig at helseminister Bent Høie kan si nei til Folkehelseinstituttets råd om utvidede åpningstider. Høies forklaring er at det vil kreve lovendring, og forhandlinger med de ansatte.

Det holder ikke. Pandemien har vært sterkt tilstede i Norge siden mars. Julen kommer i desember - hvert år. Dette kunne helseministeren og hans folk ha forutsett - og planlagt for. Det er interessant å observere hvilke faglige råd dagens regjering lytter til. Og hvilke de overhører.

Publisert: 10.12.20 kl. 15:21

