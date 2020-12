ABSURD: – Tenk litt på dette: Noen delstater går til sak mot andre delstater for å bestride valget der. Hvorfor? Fordi de ikke liker valgresultatet i disse delstatene, skriver kronikkforfatteren. Foto: Thomas Nilsson / VG

Når demokratiet dør (i sakte film)

Onsdag var den dødeligste dagen for amerikanske innbyggere så langt under pandemien. Onsdag var også den dødeligste dagen så langt for det amerikanske demokratiet.

MARIUS GUSTAVSON, redaktør liberal.no

Onsdag denne uken var den dødeligste dagen for amerikanske innbyggere så langt under pandemien. Mer enn 3100 mennesker mistet livet i løpet av et døgn. Det er flere menneskeliv enn det som gikk tapt under terrorangrepet 11. september 2001 og under angrepet på Pearl Harbor 7. desember 1941.

Onsdag var også den dødeligste dagen så langt for det amerikanske demokratiet. 18 delstatsadvokater og presidenten har gitt sin tilslutning til et søksmål som de håper vil ende opp i amerikansk høyesterett. Målet er å frata millioner av mennesker stemmeretten (med tilbakevirkende kraft) i fire av vippestatene Biden vant - Georgia, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Dette skjer etter at valget er over, stemmene er talt opp og resultatet er sertifisert.

Tenk litt på dette: Noen delstater går til sak mot andre delstater for å bestride valget der. Hvorfor? Fordi de ikke liker valgresultatet i disse delstatene. Det har aldri skjedd før i amerikansk historie og kan verken rettferdiggjøres rettslig eller moralsk. Motivet som ligger til grunn er ønsket om makt, verken mer eller mindre.

Ifølge den tidligere republikanske valglov-rådgiveren Ben Ginsberg, er det meste galt med dette søksmålet: «Der ber man amerikansk høyesterett om å frata 20 millioner amerikanere stemmeretten. Det er usannsynlig at den vil gjøre det.»

En annen problematisk side ved søksmålet er, som nevnt, at ledende republikanske aktører fra noen delstater blander seg inn i valgene til andre delstater. Amerikanske valg foregår som kjent på delstatsnivå, ikke på nasjonalt nivå, og det er opp til hver enkelt delstat å gjennomføre valget i henhold til egne lover og regler.

Presidenten og hans medhjelpere har allerede forsøkt å stanse sertifiseringen av valgresultatet i disse vippestatene ved å legge press på republikanere som er involvert i sertifiseringsprosessen. Og de har forsøkt seg på søksmål i delstatsdomstolene, men har ikke vunnet fram fordi de ikke har bevis.

En tredje problematisk side ved søksmålet er at man ber høyesterett om å utsette valgmann-møtene til Georgia, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Det er grunnlovsstridig.

Det mest problematiske ved søksmålet er imidlertid at det er helt søkt. Det er et frontalangrep på politiske tradisjoner, demokratiske normer og allmenn anstendighet.

Forsøk på å underkjenne valgresultatet i vippestatene bidrar til å undergrave tilliten til det politiske systemet og, mer generelt, tilliten amerikanere har til hverandre. Etablerte amerikanske medier, som Washington Post, advarer mot faren for politisk vold.

«Trump og partiet hans forsøker å ta livet av demokratiet vårt», utbrøt en forarget og fortvilet Chris Cuomo på CNN i går. (Han er et kjent nyhetsanker og bror av den demokratiske guvernøren av New York, Andrew Cuomo.)

USA kan sies å være verdens eldste demokrati, noe mange amerikanere er stolt av, ikke minst nyhetsmedarbeidere som Chris Cuomo. Men man kan også hevde USA ikke ble et reelt demokrati før borgerrettighetslovene ble vedtatt for litt over 50 år siden.

Fra den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet og fram til borgerrettighetslovene på 1960-tallet ble afroamerikanere terrorisert og politisk ekskludert i sørstatene.

Den gang var det demokratene (i sør) som opptrådte på en anti-demokratisk måte. Frykten for at hvite amerikanere ville miste status og politisk makt gjorde at partiet tydde til ekstreme virkemidler.

I dag er det republikanerne som opptrer på en anti-demokratisk måte. Frykten for at hvite (og kristne) amerikanere vil miste status og politisk makt gjør at partiet tyr til stadig mer ekstreme virkemidler.

Etter krigen var det politiske systemet dominert av hvite kristne velgere (rundt ni av ti som stemte ved valg). Da Bill Clinton ble valgt som president i 1992, tilhørte fortsatt rundt 3/4 av velgerne denne etniske majoriteten. Da Barack Obama ble valgt i 2008 var andelen 57 %. Ifølge beregninger kan andelen hvite kristne velgere falle under 50 % – for første gang i landets historie – ved valget i 2024.

En av forklaringene statsvitere har på den økte politiske polariseringen i USA er befolkningsutviklingen. Dagens demokratiske velgere er i stor grad etniske minoriteter og unge, urbane innbyggere med høy utdanning. Republikanerne er i stor grad partiet til hvite, kristne amerikanere som gjerne befinner seg i mer grissgrendte strøk.

USA framstår mer og mer som to adskilte land. Det er ikke bare politiske preferanser som skiller de to «nasjonene» fra hverandre, men også etnisk identitet, kulturelle preferanser, hvor man bor og hvem man omgås med - og, ikke minst, hvilke mediekanaler man henter sin informasjon fra.

Den politiske polariseringen startet lenge før Trump kom til makten og vil fortsette etter at han går av. Men den sittende presidenten har helt klart bidratt til å nøre opp under motsetningene og bevege det republikanske partiet i stadig mer autoritær retning.

I dokumentet der presidenten slutter seg til søksmålet, sier han: «Landet vårt er dypt splittet på måter man sannsynligvis ikke har sett siden valget i 1860.»

John Berman, nyhetsanker på CNN, reagerer som følger: «Hvis vi ser bort fra den sirkulære logikken – å klage over splittelse når [Trump] er den personen som nører opp under motsetningene ... Hva med referansen til valget i 1860? Vet du hvorfor landet ble så splittet av det valget? Fordi Abraham Lincoln vant, på ærlig vis. Og slavestater var forarget på grunn av det, og trakk seg ut av unionen.»

Hvis vi skal følge logikken her, er det «Joe Biden som er Lincoln – mannen som vant – på ærlig vis. Presidenten er slavestatene – de som trakk seg ut av unionen. Og med det startet borgerkrigen.»

Foreløpig virker borgerkrig som en fjern mulighet. Men hvis republikanerne fortsetter i det samme sporet blir det umulige stadig mer mulig. På kort sikt kan konfrontasjonen resultere i en konstitusjonell krise.

Lover og regler er ikke nok til å holde et politisk system sammen. Det krever også politiske partier som støtter opp om demokratiske normer og som anser den politiske motparten som legitime motstandere, ikke som eksistensielle fiender som må nedkjempes med ethvert middel.

Det er vanskelig å se for seg hvordan USA skal komme seg ut av denne krisen. Det er ikke nok at demokratene tar over Det hvite hus. Republikanske politikere og velgere har blitt stadig mer radikalisert. Det gjør det vanskelig å styre. Det gjør det vanskelig å finne fram til politiske kompromisser og løsninger som kommer folk flest til gode. Og, ikke minst, det gjør det vanskelig å gjennomføre politiske valg uten beskyldninger om valgfusk, og uten at den ene parten tyr til stadig mer anti-demokratiske virkemidler.

