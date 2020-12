Kommentar

Skjebnetung dag for Boris

Av Yngve Kvistad

Foto: Roar Hagen

Fisk veier tungt når Boris Johnson søndag skal si ja eller nei til en brexitavtale med EU. Men tyngst veier Boris selv.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Både Storbritannia og EU forbereder seg på et hardt brudd. Selvfølgelig gjør de det. Når begge parter risikerer å måtte gi fra seg friksjonsfri tilgang til respektive markeder, ville det vært uansvarlig ikke å ha en plan B.

I en TV-tale torsdag kveld, et spontant innfall fra Boris, ifølge The Times, og som var beregnet på et helt annet publikum enn britiske fjernsynsseere, sa han at utsiktene for en «no deal» var blitt større.

EU-president Ursula von der Leyen kvitterte ut samme budskap i sin respons.

Men begge sørget for å flette inn et nesten umerkelig forbehold. For en gangs skyld ville det vært riktig å bruke et galt uttrykk, og si at Boris Johnson indikerte muligheten for en løsning i tolvte time. For så mye på overtid er vi allerede.

EU kan miste markedsadgang til britiske forbrukere og næringsliv til en verdi av 350 milliarder kroner i året dersom statsminister Johnson og EU-president Ursula von der Leyen ikke blir enige om skilsmisseavtalen, som igjen ligger til grunn for nye handels- og fiskeriavtaler.

Det er i så fall fryktelig dårlig nytt for tysk bilindustri, franske vinbønder og italienske proseccoprodusenter. Halvparten av hele bobleeksporten går til britiske ganer.

les også Boris Johnson: Veldig sannsynlig at brexit ender uten EU-avtale

Men verst vil en avtaleløs brexit ramme britene selv. EU er Storbritannias største og nærmeste handelspartner. 43 prosent av all britisk eksport går tollfritt til det indre marked. For fersk fisk, oppdrett og skalldyr er eksportandelen til EU omtrent den dobbelte.

Dei indre marked, en konstruksjon fra 1993, er et samarbeid mellom alle EUs medlemsland. Det ligger felles standarder til grunn, slik at alle deltakere har like muligheter til å konkurrere på like vilkår.

For å ha tilgang til verdens største markedsplass, som noen kaller det, har landene kjøpslått med hverandre, via EUs institusjoner – gitt, tatt og fått – for å lage et rettferdig system der alle har samme utgangspunkt og forutsetninger.

Toll- og avgiftsfri tilgang til 450 millioner mennesker betyr at verdier for til sammen 3000 milliarder kroner hvert år tilflyter Storbritannia.

les også Hard brexit uansett

Dersom Boris Johnson velger å inngå en avtale med EU, fortsetter alt som før, uten toll og kvoter. En tilnærmet «EØS-løsning» kan eventuelt medføre «norsk» nivå, men ingen ting i nærheten av de rystelser et avtaleløst krasj vil utløse.

For med forventede tollsatser på ti prosent for britisk motorindustri, 35 prosent på meieriprodukter og 47 prosent på kjøtt, blir regnestykket et annet.

Uten avtale vil handelen bli underlagt reglene til Verdens handelsorganisasjon (WTO), som impliserer gjensidig toll. En fjerdedel av all mat som konsumeres på øyriket kommer fra EU. Brexit vil derfor gi økte matvarepriser, uansett utfall, har økonomene ved London School of Economics regnet ut. Med en avtale blir maten i gjennomsnitt 4,7 prosent dyrere. Uten avtale vil økningen bli på hele 12,5 prosent, ifølge LSE.

Britisk bilindustri, som inkluderer Jaguar, Landrover, Ford og Vauxhall, samt egne fabrikker for Honda og Nissan, har i et felles brev til regjeringen tryglet Boris Johnson om å inngå en avtale med EU. Næringen stipulerer et tap på mer enn 1000 milliarder kr. hvis statsministeren ikke fatter alvoret i hva han har stelt i stand.

les også Frankrikes Europa-politikk gir muligheter for Norge

Vauxhall har under ulike eiere bygd biler i Storbritannia siden 1903, og er fortsatt blant øyrikets mestselgende merker. Bestselgeren Astra vil imidlertid ikke lenger bli bygd i Liverpool, men i Tyskland dersom en avtaleløs brexit påfører industrien toll på så vel deleimport som eksport av selve bilen. Under slike vilkår vil det simpelthen ikke være forretningsmessig forsvarlig å produsere britiske biler i Storbritannia, varslet Vauxhall allerede i fjor sommer.

Torsdag ble det kjent at Honda allerede har stanset produksjonen ved et av sine anlegg på grunn av usikker deleleveranse. Lørdag meldte SKY news at også Jaguar gjør det samme.

Varslene fra forretningslivet, finansinstitusjonene, reiselivsbransjen, akademia, tjenesteindustrien og alle andre som frykter følgene av brexit generelt, men en avtaleløs brexit spesielt, har de siste par ukene tårnet seg opp som skremselsbildet av udeklarerte trailere med medisiner og fersk fisk på grenseovergangene.

les også Brexit kan falle i fisk

Utsiktene for resesjon, fallende pund og økt kostnadsnivå er supplert med harde fakta i form av rapporter som underbygger teoriene om økonomisk blåmandag.

Dette er ingenlunde den brexit Boris lovte sine landsmenn, med en avtale som skulle være «enklest i verden» å få til.

Også regjeringens egne analyser konkluderer med nedgangstider som følge av brexit, selv om varighet og omfang er noe mindre enn de mest dystre fremskrivningene fra Bank of England og LSE.

Sentralbanksjefen Andrew Bailey sa for kort tid siden at de langsiktige konsekvensene av en hard brexit vil være større og alvorligere enn de negative skadevirkningene av pandemien.

Boris Johnson har ryggdekning i regjeringen for å bryte blankt med EU, men bortsett fra den militante falanksen på partiets euroskeptiske ytterfløy, ønsker parlamentsgruppen primært en avtale.

les også Norsk brexitalarm: rammer verftene og offshoreindustrien

Mange såkalte backbenchere representerer valgdistrikter med eksportrettede næringer som risikerer å bukke under dersom Storbritannia ikke får en avtale med EU. En meningsmåling i The Guardian lørdag indikerer at knapt noen av disse vil få fornyet tillit dersom Boris i dag river i stykker avtaleutkastet partene ifølge The Times er «97 prosent enige om». I så fall kan han glemme gjenvalg.

Avveiningen vil bli hva som tjener Boris best, raser kritikerne, og minner om hva som er blitt sagt om ham av partikolleger helt siden han falt sin egen statsminister, Theresa May i ryggen: Boris setter alltid sine egne interesser foran landets.

Et brudd vil konsolidere Boris’ posisjon blant de ytterliggående, hvor han for øvrig hører hjemme, ifølge Tory-partiets tidligere generalsekretær, Chris Patten. I går gikk veteranen fra Overhuset ut mot sin egen statsminister på BBC og avskiltet ham ideologisk.

«Mr. Johnson er ikke en Konservativ, men en engelsk nasjonalist», tordnet han og listet opp kjerneverdiene i Det konservative partiet. Boris står ikke for noen av dem, mente den mangeårige Tory-toppen.

les også Går Storbritannia og Nord-Irland opp i liminga?

Mer motbør fra partifeller kom senere på dagen da lederen i forsvarskomiteen, tidligere forsvarsminister Tobias Ellwood, angrep Boris Johnsons forslag om å sette inn marinen mot franske fiskere dersom båtene deres kommer innenfor britisk økonomisk sone i Den engelske kanal.

Å true med militærmakt mot NATO-allierte er «fullstendig uansvarlig», kommenterte Ellwood, ifølge The Telegraph.

Som om han ikke har nok å slite med, kan beslutningen Boris i dag må ta også bli det utløsende startskuddet for åpen borgerkrig i Storbritannias regjeringsparti.

Publisert: 13.12.20 kl. 11:06 Oppdatert: 13.12.20 kl. 12:09

Les også