Kommentar

Vi trenger ikke bli livredde

Av Astrid Meland

VAKSINERTE SMITTET PÅ NYTT: Til tross for vaksinering har minst to institusjoner fått utbrudd av corona. Foto: Berit Roald

En mutert virusvariant har gitt utbrudd blant vaksinerte. Slikt får det til å gå kaldt nedover ryggen på oss.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

FHI har sendt ut et eget team til et sykehjem i Ullensaker. Minst syv vaksinerte beboere har blitt smittet med coronaviruset. To av dem er sendt til sykehus.

I Sandnes har minst fem beboere ved et sykehjem blitt smittet. En er død.

Det dreier seg om den sørafrikanske virusvarianten. Og en del tyder på at vaksinene fungerer dårligere mot denne varianten.

Derfor bør ekspertene se nærmere på dette.

les også Syv fullvaksinerte smittet på sykehjem: – Det er bare trist

At vaksinen ikke virker på spredte enkeltpersoner, er som ventet. Det er mer spesielt med utbrudd.

Også det at folk kan ha blitt alvorlig syke selv om de er vaksinert, er noe som må sjekkes. For i tilfelle kan det tyde på at vaksinen har sviktet.

Det skjer riktignok at vaksinerte blir syke, men ofte får de mild sykdom.

les også Syv fullvaksinerte beboere ble smittet – nå jakter FHI på svar

Samtidig kan det som FHI sier dreie seg om tilfeldigheter. For vi vet jo at ingen vaksiner beskytter hundre prosent.

I Norge har FHI ifølge siste ukerapport fått varsel om 140 mulige tilfeller av vaksinerte som har testet positivt.

Og i forrige uke varslet Sverige at 200 hadde blitt smittet etter vaksinering. Det så statsepidemiolog Anders Tegnell på som en svært god nyhet fordi det var så få.

les også Én død og ti smittet ved sykehjem i Sandnes

Tidligere i år ble det en verdensnyhet da Legemiddelverket rapporterte om 13 mulige dødsfall etter vaksinering med Pfizer.

Det var snakk om svært sårbare, eldre mennesker. Kanskje døde de av bivirkninger av vaksinen. Men også milde bivirkninger som feber kan bli fatalt for folk som er såpass svekket.

Og kanskje finner vi noe lignende på disse to sykehjemmene. Det er det vi må finne ut av.

les også Stor gladnyhet om Pfizer og Moderna – FHI varsler lettelser for de vaksinerte

Som vi har sett av vaksineforsøkene rundt om i verden har beskyttelsen variert mellom 95 og 50 prosent. I tillegg ligger effekten i de eldste aldersgruppene jevnt under snittet.

En god del av oss vil altså ikke være fullt ut beskyttet av vaksinene. Særlig får eldre generelt dårligere effekt. Immunsystemet blir svekket med alderen.

les også USA: Dette kan de vaksinerte gjøre

Et problem som er kjent fra influensavaksinering, er at eldre som vaksineres på høsten kan mangle beskyttelse om de smittes av viruset først på våren.

Influensavaksinen for sesongen 2019 – 20 hadde for øvrig en beskyttelsesgrad på rundt 40 prosent i USA.

Befolkningen har ikke kjent til disse tallene tidligere. Men det har folk som har jobbet med vaksiner.

Og derfor ser de på corona-vaksinene som svært effektive.

les også Boris Johnson åpner mer av landet: – Jeg skal på puben

I sin iver etter å rulle ut vaksiner har både myndigheter og eksperter latt oss få høre at alle vaksinene er omtrent like bra og at de gir tilnærmet hundre prosent beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.

Men det er stor forskjell på vaksinene. Og selv om de i forsøk gir hundre prosent beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, så blir det ikke slik i det virkelige liv.

I forsøkene er det altfor få tilfeller til å egentlig kunne fastslå det.

les også Bent Høie om gjenåpningen av Norge: – Vaksineringen er viktigst

I sine modelleringer opererer FHI slett ikke med at alle vaksiner er like bra.

For eksempel legger de til grunn at 33 prosent av dem som får Moderna eller Pfizer blir smittet (uten å få symptomer). De regner inn at hele 78 prosent av dem som får AstraZeneca og Jansens vaksine blir smittet. Overordnet plotter de inn mye bedre tall for mRNA-vaksinene fra Moderna eller Pfizer enn de såkalte vektorvaksinene, altså AstraZeneca og Janssen.

Britene tar mange klyper salt, men beregner vel 30 prosent beskyttelse mot infeksjon av AstraZeneca.

Men det er viktig å huske på at dette er kun anslag. FHI og deres kolleger må bruke svært usikre tall her i mangel på noe annet.

Men bare små endringer i forutsetningene, kan endre pandemiens gang. I tillegg kommer variantene, som vi vet enda mindre om.

les også Nesten halvparten av svenskene misfornøyde med coronahåndteringen

Vi vet fra før at også vaksinerte vil bli syke. Noen vil også bli alvorlig syke og dø.

FHI har regnet på dette i forbindelse med gjenåpningen av Norge. I noen av scenarioene vil over halvparten av de innlagte være vaksinert. Dette avhenger av hvor godt vaksinene egentlig virker.

Derfor er det greit å være forberedt på at vi vil se mer til dette utover i vaksinasjonsutrullingen.

For det virkelige livet er noe annet enn kontrollerte vaksineforsøk.

Men den gode nyheten er at vaksinene ser ut til å ha effekt også mot virusvarianter som den sørafrikanske. Dessuten er for eksempel Moderna godt i gang allerede med å lage oppdaterte vaksiner mot mutantene.

Og de aller fleste som er vaksinert vil få en mildere sykdom enn ellers. Det er fortsatt sånn at vaksiner skal ta oss ut av denne pandemien. Og de virker. Svært godt, til og med.