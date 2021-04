Leder

Stemmer for de sårbare

Olaug Nilssen har skrevet om hvordan det er å være mamma til en gutt med regressiv autisme. Foto: Paul Sigve Amundsen / Frilans

Flere hundre tusen nordmenn har en funksjonsnedsettelse. Men forståelsen og oppmerksomheten rundt en sammensatt gruppe menneskers behov er altfor beskjeden i norsk offentlighet.

Stiftelsen «Fritt Ord» setter fingeren på noe viktig i begrunnelsen for å hedre Olaug Nilssen, Jan Grue og Bjørn Hatterud.

Fritt Ords pris deles mellom de tre viktige stemmene, «for deres sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge».

Når vi snakker om viktigheten av mangfold i det norske samfunnet, er det ikke så ofte at personer med funksjonsnedsettelser får den plassen de bør ha.

Jan Grue mottok Kritikerprisen 2018, nå hedres han med Fritt Ords pris Foto: Terje Pedersen / NTB

Hvor mange det dreier seg om avhenger litt av definisjonen som brukes, men et anslag viser at 15 prosent av befolkningen har en eller annen funksjonsnedsettelse. Det kan være alt fra nedsatt hørsel eller syn, til ulik grad av bevegelseshemming eller psykososiale barrierer.

De tre prisvinnerne har, hver på sin måte, på viktig og vektig vis bidratt til å øke kunnskapen og skape debatt om hvordan det er å leve med en funksjonshemming.

Grue er professor i spesialpedagogikk, forfatter og forsker.

Hatterud er kulturskribent, kunstkritiker, kurator og musiker, mens Nilssen er forfatter og dramatiker.

De mannlige prisvinnerne har begge selv en funksjonshemming. Den kvinnelige har rørt mange ved å fortelle om pårørendeperspektivet, som mamma til en gutt med regressiv autisme.

Alle tre er svært fortjente mottakere av prisen. Det er gledelig at de hedres for å ha løftet frem noe som er et alvorlig problem for samfunnet vårt.

Vi har i dag for lite kunnskap om levekårene til mennesker med en funksjonshemming. Det vi vet er at en stor andel utsettes for krenkelser og hatytringer.

Siden spennvidden er så stor, vil utfordringene i hverdagen selvsagt variere kraftig. Men stiftelsen har et godt poeng når det understrekes hvordan personer med nedsatt funksjonsevne ofte blir «utelatt i diskusjoner om menneskerettigheter, ytringsfrihet og ytringskultur».

Særlig vanskelig kan det nok være for dem som har en nedsettelse det ikke er mulig å se ved første øyekast, men som resulterer i en atferd som avviker fra normalen.

Hvordan skal man da bli sett og ikke minst forstått?

Her har vi som samfunn mye å gå på hva gjelder tilrettelegging, både i utdanningsløpet og senere i arbeidslivet. For noen år siden ble det for eksempel beregnet at nærmere 90.000 med en funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet, samtidig som de ønsker seg en jobb.

Det er langt frem til at personer med en funksjonsnedsettelse får den plassen de fortjener i den offentlige samtalen.

Både prisvinnerne og Stiftelsen Fritt Ord fortjener ros for hvordan de gir en sårbar gruppe mennesker helt nødvendige stemmer.