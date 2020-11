Leder

Valgflesk forkledd som krisepakker

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er en versting i pengebruk i sitt alternative budsjett. Det er nesten så man savner det gamle Senterpartiet, skriver VG på lederplass. Foto: Vidar Ruud

Pandemien har gitt politikerne en sleip metode for å gjøre det de liker best. Bruke oljepenger.

Dermed slipper de å prioritere mellom gode saker de gjerne vil bruke penger på. Selv om vi er midt i en pandemi er det åpenbart verdt å minne om at selv ikke oljefondet er utømmelig. Regningen er det barnebarna våre som må plukke opp.

Forkledd som coronakrisepakker har partiene overgått hverandre i oljepengebruk i sine forslag til statsbudsjett. Regjeringen har selv satt standarden. Ennå vet vi ikke hva sluttsummen blir ettersom forhandlingene med Fremskrittspartiet trekker ut i langdrag.

Frp hadde lagt opp til å bruke 7 milliarder mer enn regjeringen i sitt alternative budsjett. Det er likevel ingen dristig spådom at en budsjettenighet vil løses med å pøse på enda mer oljepenger, ikke ved at noen rører hjertesakene sine.

Men opposisjonen har ikke vært snauere. Arbeiderpartiet brukte 14,7 milliarder mer oljepenger, mens Senterpartiet overgår alle i sitt alternative budsjett med å bruke så mye som 24,5 milliarder mer enn regjeringen. Heller ikke SV, MDG og Rødt viser tegn til moderasjon i pengebruken, men de partiene er i det minste ærlige om at de ønsker betydelige økninger i skatter og avgifter. Det er i det minste en prioritering, selv om de skyver store deler av regningen over på et kriserammet næringsliv.

Det er nesten så man savner det gamle Senterpartiet. En gang var det et parti som var måteholden med pengebruken, vel å merke så lenge det ikke gjaldt deres egne hjertebarn i landbruket og distriktene. Nå har åpenbart suksessen på målingene gått dem til hodet, for ikke å snakke om til lommeboken. Her er det penger til nær sagt alle gode formål. Kuttforslagene deres, for eksempel på byråkrati, fremstår mest av alt som ønsketenkning. Budsjettet deres minner mer om godt gammeldags valgflesk enn det man bør forvente av et parti som vil styre landet.

Det er åpenbart at coronakrisen krever en rekke særskilte krisetiltak. Det gjelder alt fra å sikre inntekt til den høye andelen arbeidsledige, krisepakker til bedrifter som har fått kraftig fall i omsetningen, kommuner og helsevesen med store ekstrautgifter og tiltak for å få hjulene i gang i noen bransjer.

Problemet er at politikerne bruker all sin kreativitet på å definere sine kjepphester og hjertesaker som krisetiltak. Derfor blir alt fra klimatiltak til matmoms og alkoholavgifter definert som ekstraordinært i en krisetid.

Det er rett og slett ikke holdbart. Politikernes viktigste oppgave er å prioritere. Når de åpenbart har funnet et påskudd for å se bort fra dette, er det verdt å minne om at det er pensjonsfondet til generasjonene som kommer etter oss de sløser med.

