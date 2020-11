PERSONLIGE PENGER: – Jeg er også blant de mange som er glad for at unge endelig får personlig økonomi på timeplanen. Jeg håper skolen gjør det de kan for å fylle disse timene med noe veldig konkret, praktisk og noe som er anvendelig i hverdagen, skriver Guro S. Eriksen. Foto: Privat

Debatt

Lærerne trenger flere på økonomilaget

Det skal mer til enn et nytt skolefag for å holde unge unna luksusfellen. Mens pandemien raser bør vi også sette i gang en annen type dugnad: Å dele kunnskap og følelser rundt penger.

GURO SOLLIEN ERIKSRUD, forfatter, økonomirådgiver og mor til tre

I en kronikk i VG skriver Hilde E. Johansen i Finans Norge at skolen kan bidra til å forebygge økonomiske problemer, og skriver med bekymring at 40 000 unge har betalingsanmerkninger.

Fagfornyelsen kommer mens pandemien og tilhørende konsekvenser raser. La oss benytte denne tida til å løfte det tabubelagte temaet økonomi høyt og tydelig inn i nabolaget, på arbeidsplassen, i langt flere deler av hjelpeapparatet, i vennekretsen og i andre sammenhenger samtidig som vi får det inn i skolen. Det kan forebygge alvorlige problemer, som i verste fall kan føre til selvmord.

Jeg er også blant de mange som er glad for at unge endelig får personlig økonomi på timeplanen gjennom fagfornyelsen. Jeg håper skolen gjør det de kan for å fylle disse timene med noe veldig konkret, praktisk og noe som er anvendelig i hverdagen. Jeg håper også de unge får med hele familien på nyttige refleksjoner, konkrete undersøkelser av hvor pengene går og diskusjoner om ønsker og planer for framtida. Lærerne trenger nemlig drahjelp!

SIFO-rapporten Johansen viser til forteller at de fleste først og fremst lærer om personlig økonomi gjennom egne erfaringer eller av foreldrene. Her kan absolutt skolen spille en utjevnende rolle. Jeg tror likevel at hjemmet vil fortsette å spille en langt større rolle enn skolen. Voksne gjør økonomiske valg hver eneste dag, flere ganger om dagen. Disse utgjør til sammen vaner og en livsstil, som mange ikke stiller spørsmål ved. Denne livsstilen blir de unge en del av fra de blir født.

Derfor må vi foreldre være flinkere til å reflektere og snakke med barna våre om penger, ved blant annet å ta dem med på hverdagens mange valg og forpliktelser. Vi må stille spørsmål og utfordre når de ønsker seg noe nytt. Vi må tore å si nei, også om vi har råd. For å lære dem noe de har nytte av senere, og for å bidra til å dempe forbrukspress på andre. Vi må gå foran som gode, trygge eksempel. Som mor har jeg hatt mange viktige og interessante samtaler med barna mine om økonomi, valg, livskvalitet og forskjeller – de gangene jeg husker og tar meg tid til å involvere dem.

Dette er så viktig fordi mange av de unge som får betalingsanmerkninger har ikke gått i luksusfellen. De har ofte bare kjøpt det andre rundt dem har, eller tatt etter vanene til foreldrene. Vi må minne oss selv, elevene og barna våre på at ikke alle har, eller trenger å ha, like mye eller det samme. At vår verdi som mennesker ikke styres av lommeboka.

Som økonomirådgiver vet jeg at det jeg ber om er vanskelig for mange foreldre, siden mange av dem selv sliter med økonomien. Skamfølelse følger ofte med. Økonomiske problemer går ofte i arv i generasjoner. Vi kan med andre ord også styrke de unge gjennom å styrke og hjelpe foreldrene. Vi trenger et større og mer offensivt system for forebygging og hjelp.

Økonomi er fortsatt et tabubelagt tema, som mange enten synes er dørgende kjedelig eller skummelt. Den uforutsigbare tida vi lever i bør imidlertid ha vist oss at økonomi ikke er «kjedelig» eller «uviktig», slik mange liker å si eller tro. Rundt 800 000 nordmenn, inkludert mange barn, er nå i husholdninger som kan ha økonomiske problemer. Økonomiske problemer kan gi sosiale, relasjonelle, fysiske og psykiske helseproblemer. Sammenhenger mellom arbeidsledighet, gjeldsproblemer og selvmord er godt dokumentert. Her kan vi alle bidra gjennom mer åpenhet, inkludert tørre å stille spørsmål om vi er bekymret for noen.

Håper langt flere, både profesjonelt og privat, bidrar til å sette økonomiske problemer på agendaen. Til sammen kan vi bidra til at færre møter et nytt år i økonomisk ruin, og at færre unge havner i den økonomiske grøfta før voksenlivet egentlig har begynt.

Publisert: 30.11.20 kl. 08:35