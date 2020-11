BINDINGER: – At de kongelige forbindes tett med KNA har alltid vært problematisk. Organisasjonen har i alle år vært dypt politisk og søker å fremme bilens interesser i Norge på bekostning av andre trafikanter, skriver Ulrik Eriksen. Foto: Res Publica

Debatt

Lukk døren mellom bilbransjen og kongefamilien

Det er på høy tid at kongefamilien avslutter sin omfavnelse av KNA spesielt og bilbransjen generelt.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ULRIK ERIKSEN, forfatter av boken «Et land på fire hjul – Hvordan bilen erobret Norge»

Om litt over et år fyller prinsesse Ingrid 18 år. Innen den tid bør kongehuset signalisere at de vil takke nei til KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) sin tradisjonelle bilgave på tronarvingens myndighetsdag. De bør også be organisasjonen fjerne «Kongelig» fra sitt navn. Det er på høy tid at kongefamilien bryter de nære og problematiske båndene med KNA spesielt og bilbransjen generelt.

At de kongelige forbindes tett med KNA har alltid vært problematisk. Organisasjonen har i alle år vært dypt politisk og søker å fremme bilens interesser i Norge på bekostning av andre trafikanter. KNA har protestert kraftig mot alle forsøk på å regulere og avgiftsbelegge bilbruk. De har kjempet for fri fart på norske veier, motsatt seg lavere fartsgrenser i byområder og omtalt syklister og fotgjengere i de mest nedlatende former. Til tross for sin begrensete størrelse har klubben alltid hatt kort vei til beslutningstakernes ører, godt hjulpet av de kongelige forbindelsene.

Bilens hevdvunne posisjon er i dag problematisk og det er åpenbart hvor skadelig omfattende bilbruk er for både klima og menneskevennlig byutvikling. Kongefamilien har i nyere tid omfavnet en grønn profil og derfor bør ikke lenger de kongelige assosieres tett med bilbransjen.

les også Laila samler på glimt av de kongelige

Allerede i 1913 takket kong Haakon ja til å bli Norsk Automobilklubs æresmedlem og høye beskytter, og ga samtidig foreningen en rojal forbindelse. Haakon var ivrig bilist og forklarte sitt engasjement i 1914 med å beklage samtidens «antipathi mod automobiler». Han så det som sin og klubbens oppgave «at vække sympathi for automobilerne».

I juli 1924 var Kronprins Olav hjemme på perm fra Fredriksvern for å feire sin myndighetsdag. Om formiddagen banket det på døren på Kongsgården. Der sto KNA-direktøren Christian Schou og bilimportøren Bertel O. Steen. De hadde med seg en aldri så liten fødselsdagspresang til prinsen: En åpen, toseters Fiat 501. «Jeg var hoppende glad», mintes kongen til sin biograf i 1977. Siden har tradisjonen fortsatt. Når kongefamiliens medlemmer fyller 18, står KNA og bilimportøren klar med en splitter ny bil i gave. I 1955 fikk prins Harald en svart Peugeot 203, mens kronprins Haakon og prinsesse Märtha fikk hver sin Peugeot 205 i henholdsvis 1991 og 1989.

Men ingen gaver kommer uten heftelser. Giveren vil ha noe igjen. Og når det gjelder Kongelig Norsk Automobilklub har formålet vært å etablere og sementere en nær forbindelse mellom bilbransje og kongefamilie.

les også Disse bilene liker vi best – og dårligst

Kong Olav elsket biler og mye av hans entusiasme har smittet over på vår nåværende monark. Kongefamilien har da også hele tiden støttet helhjertet opp om KNA. Kong Harald er ikke lenger formelt KNAs høye beskytter, men det var naturlig for ham å stille opp på 100-årsjubileet, på samme måte som kongefamilien har deltatt på samtlige jubileer for organisasjonen.

KNA og Bertel O. Steen venter nok med forventning på 18-årsdagen om et drøyt år. Men når de banker på døren på Skaugum 21. januar 2022, med en sløyfeinnpakket elektrisk Peugeot 208 bak seg, bør ikke prinsesse Ingrid lukke opp.

Det er på tide å holde døren lukket mellom bilbransje og kongefamilie.

Publisert: 21.11.20 kl. 12:30