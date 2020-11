Leder

Vi får stadig flere gode corona-nyheter

HØSTBØLGEN: I oktober så vi en kjempevekst i antall som testet positivt i Norge. Nå har nedgangen begynt. Foto: ANGELA WEISS / AFP

For tre uker siden så verden helt annerledes ut enn den gjør i dag.

Endelig går smittetallene ned i Norge. Det tok rundt en måned. Nå venter vi på Oslo, hvor vi har tro på at vi også ser en nedgang snart.

For å få det til, må folk følge reglene også fremover. Det er ingen stabil trend ennå. Men det er gledelig at Norge og en rekke andre europeiske land ser ut til å ha klart å snu utviklingen.

Det betyr ikke at vinteren ikke blir tøff. I en rekke europeiske land har høstbølgen rammet langt hardere enn vårbølgen.

I andre land er dødeligheten heldigvis lavere. Nye tall fra Sverige viser at andelen som havnet på intensiven er halvert siden i vår.

Også i Norge har dødeligheten blitt justert ned. Covid 19 er fortsatt en svært alvorlig sykdom å få for den som er i riskogruppen. Men på grunn av medisin og mer erfaring, overlever flere nå.

Den aller beste nyheten er selvsagt vaksinene. De første ser ut til å kunne rulles ut allerede på nyåret. Det er ganske utrolig. Det tok bare 10 måneder å utvikle dette. Vanligvis tar det 15 år.

Godkjennelse gjenstår. Men vi vet allerede nå at ekspertene har satset på riktig del av viruset. Og at vi har en teknologi som virker.

Det er en ny verden. Før resultatene kom tidligere i november, var dette i det blå. Vi visste ikke om vaksinen ville gi beskyttelse. Vi kunne ha satset på feil metode. Og de færreste hadde sett for seg en så høy virkegrad som resultatene tyder på nå.

Nå gjelder det «bare» å holde ut til vi får vaksinert risikogruppene. For når de har fått beskyttelse, blir det mulig å fjerne flere og flere tiltak.

Til tross for alt det vi har å utsette på Kina, delte de i januar informasjon om viruset, slik at vaksineeksperter kunne sette i gang arbeidet. Kinas egenutviklede vaksiner testes i utlandet, fordi landet ikke har nok smittede selv.

På samme måte er det mye å utsette på Trump-administrasjonens håndtering av viruset. Men de skal ha for Operasjon Warp Speed. Uten denne milliardsatsingen hadde nok ikke verden vært like godt stilt. Gjennom denne ordningen har vaksineprodusenter kunnet satse uten å bære risikoen alene. Noen av dem har mottatt milliarder i støtte. Andre selskap, som Pfizer, har fått store forhåndsbestillinger.

Norge er blant mange land som er med å sørge for at også fattige land vil få vaksine.

For folk her hjemme ventes de første vaksinedosene i januar. Det har vi EU å takke for. Samt Sverige, som bistår oss slik at vi omfattes av EUs avtale med de store vaksineprodusentene, uten at vi er medlem i EU.

Alt dette altså, til tross for en stadig mer polarisert debatt, falske nyheter, dysfunksjonelle leder, stengte grenser og en proteksjonistisk refleks i pandemiens første måneder.

Likevel vil verden få vaksine neste år. Det hadde ikke skjedd uten internasjonalt samarbeid. Dette er mye bedre enn det vi kunne forvente. Ja, nå kan vi faktisk snakke om en månelanding.

Publisert: 27.11.20 kl. 22:15