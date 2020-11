ADVOKAT: Audun Ludvig Bollerud mener helsemyndighetenes inngripen overfor herrelandslaget i fotball reiser juridiske og etiske spørsmål. Foto: Økland & Co

Høie, fotball, juss og etikk

Helsemyndighetene nektet herrelandslaget i fotball å reise til Romania for å spille kamp 15. november. Den avlyste kampen har reist spørsmål av juridisk og etisk art. Helseministerens opptreden i saken er omtalt som maktmisbruk. Hvis dette riktig – har Høie og hans byråkrater misbrukt posisjonen sin?

AUDUN LUDVIG BOLLERUD, partner i Advokatfirmaet Økland & Co DA

Grunnlaget for helsemyndighetenes myndighet er lover vedtatt av Stortinget. I juni 2020 ble departementet – ved endring i smittevernloven – gitt myndighet til å gi bestemmelser, om isolering og retten til å bevege seg fritt. Dette for å begrense spredning av covid-19-viruset. Bestemmelsene departementet har lagd for å hindre smittespredning er blant annet tatt inn i «Covid-19-forskriften». Det er denne som avgjør om herrelandslaget hadde rett til å reise til Romania eller ikke.

Juridiske drøftelser fra både advokatfirmaet Økland og Thommessen konkludere klart med at fotballforbundets reiseopplegg fra Norge til Romania var i tråd med covid-19-forskriften. Det samme mente fotballforbundet, i sin juridiske redegjørelse til helsemyndighetene, før den planlagte reisen i brev av 14. november.

Det er i dag klart at advokatene og NFF hadde, og har, den rene jus på sin side. Landslaget kunne reist til Romania, uten å bryte covid-19 forskriften. Dette forsto nok også helseministeren. Lørdag 14. november uttalte han ifølge TV 2:

«Det som en egentlig ønsker her, er ikke å forholde seg til noe av det viktigste man har i kampen mot pandemien, nemlig at folk som har vært i nærkontakt med en smittet skal være i ti dagers karantene. Jeg håper at toppfotballen tar innover seg at hvis ikke de forholder seg til det, vil det være med å redusere respekten for noe av det viktigste vi har i kampen mot pandemien».

Tilsvarende uttalte assisterende helsedirektør at om NFF sendte spillerne «til utlandet bryter man hele intensjonene bak karanteneinstituttet som alle verdens land følger og som er anbefalt av WHO». Også helsedirektør Guldvog fulgte opp. På Dagsnytt 18 uttalte han at det var kampen, ikke selve reisen som var problemet.

Uttalelsene og håndteringen til helsemyndighetene gir klart uttrykk for at de mener kampen i Romania burde stoppes, slik de så det. Noen argumenter knyttet konkret opp til bestemmelsene i forskriften kom de imidlertid ikke opp med. Kun intensjoner og ytringer om hvordan de mente det burde være.

I Norge har vi en sterk tradisjon for at myndighetenes tiltak må ha forankring i lov, ikke personlige preferanser. Allerede i Frostatingsloven het det for ca. 1000 år siden at «med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes». I dag er prinsippet nedfelt i grunnlovens paragraf 113 hvor det heter: «Myndighetenes inngrep ovenfor den enkelte må ha grunnlag i lov».

Sagt med andre ord: For at helsemyndighetene rettmessig kunne nekte landslaget å reise til Romania måtte det være grunnlag i lov, her nærmere bestemt covid-19-forskriften.

Prinsippet om at myndigheter skal styre gjennom lov er i dag også nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjon og menneskerettsloven artikkel 7. Etter praksis stiller artikkel 7 krav om at lovbrudd må være klart definert ved rettsregler som er tilgjengelige for allmennheten. Praksisen forbyr videre at straffebestemmelser blir tolket utvidende eller analogisk til skade for tiltalte. Vi skal med andre ord alle sammen ha tilgang til lovverket, herunder covid-19 forskriften, kunne lese den på en vanlig måte og ved det finne ut hvilket handlingsrom vi har.

Forsto helsemyndighetene at landslaget kunne reise innenfor regelverket (noe de etter min mening åpenbart må ha forstått) blir spørsmålet om det er god etikk å styre ut fra personlige preferanser, ikke lovens ordlyd og en naturlig forståelse av denne. For, rent juridisk er det krystallklart at en slik fremferd fra myndighetenes side er svært uheldig.

I Frostatingsloven hadde man den såkalte motstandsretten som uttrykkelig ga folket rett til å avsette herskere som brøt lovene. Det vil si styrte på tvers av det som var bestemt når de fant dette for godt ut fra egen mening. I våre dager er vi betydelig mer siviliserte enn for 100 år siden når vi avsetter folkevalgte ved å putte stemmeseddelen i valgurnen. Men, hensynene til og behovet for forutberegnelighet er det samme.

Vi skal kunne forutse hva som er lovlig og hva som er ulovlig. Myndigheter som går på tvers av dette bør man vokte seg vel for.

