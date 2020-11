UT AV OSLO? – La oss for tankens skyld anta at vi fikk et kunnskapsgrunnlag som fortalte oss at det ville være en fordel for nasjonen Norge og det norske demokratiet om vi flyttet 5–8 departementer ut fra Oslo, skriver Ole Rasmus Øvretveit. Foto: Gisle Oddstad

La oss tørre å tenke tanken helt ut!

Kostnader har til nå vært det sentrale i debatten om nytt regjeringskvartal, men hvorfor er det ingen av landets politikere som tør å tenke tanken helt ut?

OLE RASMUS ØVRETVEIT, daglig leder i tankesmien Initiativ Vest

Debatten som nå går om byggingen av nytt regjeringskvartal handler dessverre for det meste om kostnader og overskridelser – og om hvor i Oslo byggene eventuelt skal ligge. Men må det være slik? Når det nå skal bygges et nytt regjeringskvartal må vi som nasjon tenke i et hundreårsperspektiv, og vi tror det hadde vært en fordel om denne prosessen hadde hatt en annen inngang.

For hva om vi heller gjorde dette til en større debatt om det norske samfunnets organisering i møtet med en ny tid – der demokratisk innovasjon, beslutningsstyrke, bedre balanse mellom sentrum og periferi og opprettholdelse av tillit sto i sentrum?

Ole Rasmus Øvretveit Foto: Tommy Ho/Initiativ Vest

Vi tror en slik inngang til prosessen ville kunnet skapt en sterkt etterlengtet debatt om det norske samfunnets organisering, om hvordan beslutningsstrukturene våre er organisert og om hvordan vi i fellesskap kan revitalisere og styrke demokratiet vårt. I tråd med samfunnsutviklingen som er stadig mer omskiftelig og uforutsigbar har disse spørsmålene blitt stadig mer påtrengende. Regjeringens evne og vilje til å gå inn i disse spørsmålene har derimot til nå vært halvhjertet, noe blant annet skjebnen til kommune- og regionreformen er talende eksempler på dette.

Så hva om vi heller hadde startet prosessen rundt et nytt regjeringskvartal med å sette ned et bredt sammensatt utvalg, med vide fullmakter og et mandat til å tegne kartet over det demokratiske Norge på nytt? Utvalgets legitimitet kunne sikres gjennom bred deltagelse fra våre demokratiske institusjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Spørsmålene vil være mange: Stemmer det politiske kartet med terrenget? Ville vi oppnå økt tillit - og kanskje også raskere og bedre beslutningsprosesser - med kortere avstand mellom mennesker og institusjoner? Gir den digitale revolusjon muligheter vi ikke har hatt tidligere? Er det en verdi i seg selv for et samfunn om en sprer makt og institusjoner på flere steder?

Dette er noen av spørsmålene et slikt utvalg kunne drøfte. Kanskje ville det endt opp med en anbefaling om å samle mest mulig i Oslo? Eller kanskje ville det blitt konkludert annerledes? Som nasjon bør vi tørre å tenke i slike baner!

La oss for tankens skyld anta at vi fikk et kunnskapsgrunnlag som fortalte oss at det ville være en fordel for nasjonen Norge og det norske demokratiet om vi flyttet 5–8 departementer ut fra Oslo. Da kunne vi, med bakgrunn i et slikt tenkt kunnskapsgrunnlag, få en helhetlig debatt om veien videre, en debatt som vil skille seg fra de debatter vi ofte opplever rundt disse spørsmålene. Vi kunne se på fordeler og ulemper ved å flytte Olje- og energidepartementet til Stavanger. Vi kunne få utredet hva nasjonen Norge ville tjent eller tapt ved at Helsedepartementet lå i Trondheim. Vi kunne sett på ulike modeller fra andre land for organisering av det nye offentlige Norge.

Kanskje ender den politiske debatten med at vi bygger et regjeringskvartal i Oslo med de fleste departementer lokalisert i eller i nærheten av, men det bør i tilfelle først skje etter at vi som nasjon og våre politikere har våget å tenke tankene fullt ut. Om det skulle ende med et samlet regjeringskvartal i Oslo tror vi en slik prosess uansett seg selv vil kunne bidra til økt tillit, demokratisk nytenkning og mer solide institusjoner.

Publisert: 25.11.20

