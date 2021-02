Kommentar

Hodet må opp av sanden

Av Leif Welhaven

Qatar var nylig vært for «klubb-VM». Neste år er det verdensmesterskap der. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

En hel fotballverden får blod på hendene dersom man fortsetter å godta nedtellingen til det menneskefiendtlige mesterskapet i Qatar.

Hva skal til for at det skal være riktig å holde seg hjemme fra et internasjonalt idrettsarrangement?

Meningene er delte, og fra idrettens ståsted er det mange ledere som tviholder på å holde sport og politikk adskilt.

Men i en verden der «sportsvasking» brer om seg, altså hvordan tvilsomme regimer bruker store arrangementer for å kjøpe seg goodwill, er det stadig tydeligere hvor kunstig skillet er.

Innad i idretten er man mest glad i å snakke om det rent sportslige, men på et punkt går det ikke an å stikke hodet i sanden mer.

Forholdene rundt VM i Qatar må utløse den helt store samtalen: Hva er det moralsk og menneskelig sett innenfor å være med på?

10 har gått siden eksekutivkomiteen i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) valgte Qatar som arrangørland i 2022. Av de 22 personene som bestemte dette, er 16 enten blitt suspendert, siktet eller har havnet i fengsel.

Men til tross for korrupsjonsproblematikken står valget ved lag, og snart starter kvalifiseringen til et mesterskap i et land som aldri skulle fått arrangere det.

På toppen av dette kommer stadig nye rapporter om hva mesterskapet har kostet i menneskeliv. Hvordan vil det være å ta de nybygde anleggene i bruk, vel vitende om de menneskelige kostnadene?

Eller er det ikke så nøye med skjebnene til det som kalles «gjestearbeidere» i Qatar, så lenge gressmattene er fine og vi får servert flotte scoringer?

The Guardian har nå kartlagt hvordan 6500 gjestearbeidere har dødd i årene siden Qatar ble valgt. Det tallet er trolig for lavt. Det er riktignok usikkert akkurat hvor mange som er direkte relatert til VM-utbyggingen, men det er hevet over tvil at den menneskelige kostnaden er enorm.

Er det da riktig av Norges Fotballforbund å nøye seg med å uttrykke bekymring overfor FIFA i høflige fraser, eller må vi forvente at det tas et moralsk ansvar for egen del?

Hvis man noen gang skulle vurdere boikott, er det vanskelig å se en mer relevant situasjon enn en et mesterskap som utviser forakt for menneskeverdet.

Norge kan ikke få stoppet VM, men kan vi leve med at det ikke gjøres mer helhjertede forsøk? Fortsatt har både spillere og sponsorer mulighet til å røre på seg, selv om ingenting tyder på noe annet enn at strutsetaktikken fortsetter. På den annen side har det jo faktisk vært mulig å frata Hviterussland VM i ishockey.

Spørsmålet alle med hjerte for fotball bør stille seg, er om det overhodet er mulig å glede seg over et VM i Qatar under slike forutsetninger? Hvis svaret på det er «nei», bør ingenting være uprøvd.

Da Russland arrangerte VM sist var det flere kritiske røster frem til det hele var i gang, men til tross for den største dopingskandalen i moderne historie fikk Vladimir Putin akkurat den PR-triumfen han ønsket seg.

Det er ikke bare-bare å lande på at boikott er det rette. Et eventuelt slikt valg har store negative følger fra et idrettslig perspektiv.

Det er heller ikke slik at man kan eller bør boikotte alt man ikke liker. Samme år som Qatar-VM er det OL i Kina, også det et utstillingsvindu for et regime med et særs ugreit forhold til menneskerettigheter.

Så hvor bør grensen egentlig gå?

Historisk sett er det ikke noe nytt at idrettsarrangementer boikottes:

Sovjetunionens invasjon i Afghanistan utløste tidenes største OL-boikott, da Norge var blant 62 nasjoner som sa nei til sommerlekene i Moskva i 1980, med payback fire år senere i Los Angeles.

Irsk uavhengighet var temaet som utløste at utøvere uteble fra sommerlekene i London helt tilbake i 1908.

Rasediskrimineringen til Adolf Hitler utløste diskusjoner om 1936-lekene skulle boikottes, mens striden om Suez-kanalen, skjebnen til den ungarske revolusjonen og Taiwans posisjon faktisk førte til reduksjon i deltagerland i Melbourne (1956).

Men kanskje aller mest betegnende er det hvordan bevissthet rundt idrett i apartheid-tiden var med på presse frem forandring i Sør-Afrika.

Det store spørsmålet er hvor smertegrensen bør gå nå. Her er det ingen entydig fasit, men mye peker i retning av at å avstå fra Qatar er det moralsk riktige valget om man kvalifiserer seg. Norsk fotball må i det minste vurdere boikott etter en reell diskusjon.

Noen ting er nemlig viktigere enn å ville spille det første mesterskapet siden 2000. For eksempel at alle menneskeliv skal være like mye verdt.