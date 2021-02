TIX-DEBATTEN: – Jeg mistenker at altfor mange hjertestemmer ble avgitt sist lørdag. Antakelig kostet det oss seieren i Eurovision. Kanskje det er på tide å få fagjuryen tilbake i MGP, spør Daniel Sundkvist. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Debatt

I 2021 er avvikende smak plutselig blitt «hets» og «mobbing»

TIX er en flott fyr. Og i motsetning til mange, så digger jeg englekostymet hans. Men jeg digger ikke låten hans «Fallen Angel».

DANIEL SUNDKVIST, MGP-entusiast og blogger

Og det skal jeg ha lov til!

Debatten i etterkant av seieren i MGP har handlet om psykisk helse og om Anders Grønneberg – journalisten i Dagbladet som ga «Fallen angel» terningkast 1 og som lovet å spise deler av pannebåndet til TIX hvis han vant.

Hvorvidt Grønneberg faktisk hetset TIX vil jeg ikke gå inn på her. Det er visst allerede vedtatt at han gjorde. Jeg registrerer at TIX har håndtert saken på mesterlig vis. Han tilbød sågar Grønneberg å slippe og spise pannebåndet. TIX er en stor person, ikke fysisk, men i ånd og sinn.

Grønnebergs anmeldelse har medført en storm av reaksjoner blant publikum. Det mest positive jeg ser komme ut av dette, er en debatt om musikkanmelderes rolle. Som MGP-entusiast fulgte jeg mange kommentartråder de første dagene etter finalen. Hva jeg observerte der var imidlertid noe helt annet enn den «hetsen» mot TIX som mange påstår har skjedd.

Jeg så mobben angripe enhver person som våget å ytre sin misnøye over seieren til «Fallen Angel». Jeg så svært få personangrep mot TIX. Derimot så jeg mange stygge personangrep mot de som var skuffet over seieren, som kanskje hadde håper at Keiino eller Jorn skulle vinne, av såkalte «godhetsposører» som så det som sin oppgave å posere som cybervakter for TIX.

Jeg har fulgt MGP tett siden 1984, men aldri har jeg sett en lignende lynsjestemning mot vanlige folks rettmessige ytring av smak. Mulig det er et resultat av tidsånden vi lever i. Krenkelsehysteriet har nådd uante dimensjoner på få år. Ikke bare krenkes vi personlig mer enn før, det er gått sport i å også krenkes på andres vegne.

MGP er en konkurranse. Deltakerne vet at de vil bli rangert. Det blir gitt terningkast. Til dels friske meninger blir utvekslet. Men i 2021 er avvikende smak plutselig blitt «hets» og «mobbing».

Vinneren vet at han/hun havner i et ekstra blendende søkelys hvor både kritikk og hyllest blir forstørret. Hvert år kommer spørsmålet om «rett lått vant» opp, like sikkert som selvangivelsen. MGP er ikke for persilleblad. TIX er ikke et persilleblad, han er sterkere enn de fleste, men tilhengerne hans synes å tro det. De trodde også åpenbart at de så på «Hver gang vi møtes» og ikke et show hvor vi skal plukke en sang som kan hevde seg i Europa.

MGP er heller ikke Hjelpelinjen. Det er ikke her vi skal finne gode rollemodeller som setter fokus på selvmord. Vi skal finne en god sang. Ikke alt kan handle om psykisk lidelse. Nå, mer enn før, trenger vi adspredelse fra fokus på tunge ting. Igjen, det er ikke TIX som synes å mene at MGP er en slik arena, han gjør det en artist skal gjøre; lage musikk og synge om det som står ham nærmest.

Det er «cybervaktene» som har misforstått. Jeg mistenker at altfor mange hjertestemmer ble avgitt sist lørdag. Antakelig kostet det oss seieren i Eurovision.

Kanskje det er på tide å få fagjuryen tilbake i MGP?