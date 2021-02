Leder

Vi trenger en plan for gjenåpningen

Norge ligger ikke så verst an i vaksinekappløpet. Det store spørsmålet er når vi kan begynne å åpne opp.

Et svakt vaksinediplomati og utsatte leveranser til tross. Norge og Danmark deler åttendeplassen i Europa om man ser på hvor stor andel av befolkningen som har fått sitt første stikk.

Det er ikke aller verst. Ser vi utenfor Europa ligger vi for eksempel langt foran land som Japan, New Zealand og Australia.

Og til tross for at Espen Nakstad i Helsedirektoratet tror vi har de verste månedene foran oss, betyr det at vi samtidig må begynne å tenke på å åpne samfunnet vårt igjen.

Folkehelseinstituttet mener alle over 18 år vil ha fått en dose vaksine i juli. Dette er et tøft, men mer realistisk mål ettersom flere vaksiner ligger an til å bli godkjent nå. Den nesten vaksinen kommer antakelig i mars.

To land som ligger langt foran oss i vaksineringen, Israel og Storbritannia, kan fortelle oss litt om hva vi har i vente. I Israel er nesten halvparten av landets befolkning vaksinert, og vaksinen viser seg å være svært effektiv i å hindre sykdom, død og smitte. Ifølge NTB åpnet landet i helgen opp for de vaksinerte, som får gå på treningssentre, kulturarrangementer, svømmebasseng, hoteller og synagoger.

I Storbritannia skal statsminister Boris Johnson mandag legge frem en plan for når de ulike tiltakene mot corona skal fjernes.

Og en slik plan trenger også Norge. Det vi spør oss om, er ikke bare når vi kan dra på ferie og bar igjen, men også hva slags strategi myndighetene skal legge seg på når risikogruppene er vaksinert. Vil det da fortsatt lønne seg å slå ned viruset, slik vi gjør i dag?

Helsemyndighetene signaliserer at vi kan ta noe høyere risiko når en stor andel er vaksinert. Men samtidig advarer de mot en epidemi blant middelaldrende uvaksinerte som de mener er nok til å gi et overbelastet helsevesen.

Spørsmålet er hva de mener med økt risiko og hva slags smittenivå de vil akseptere i sommer når dødsfallene vil synke betraktelig og langt færre blir alvorlig syke. For det er klart dette åpner for betydelige lettelser.

Vi tror vi må forberede oss på at coronaviruset er kommet for å bli. For selv om vaksinene har vist seg å være svært effektive mot viruset fra Wuhan, gir de ikke hundre prosent beskyttelse. I tillegg muterer viruset og det finnes foreløpig ingen vaksine for barn.

Men vaksinene kan bringe oss dit hen at coronaviruset ikke er farligere for oss som samfunn enn vinterinfluensa. Og da kan vi selvsagt ikke holde skoler, treningssenter og barer stengt lenger.