Idrettens coronaknipe: Alle kan ikke åpne

Av Leif Welhaven

Idretten fortviler over at coronarestriksjonene fortsatt er strenge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det burde vært åpnet for mer idrett enn i dag, men samtidig kan ikke alle få alt. Her bør idretten gjøre mer enn å rope på myndighetene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mener aktører i norsk idrett at samfunnet er der at rubbel og bit av idrettsaktivitet bør få slippes løs nå?

Dersom svaret på det spørsmålet er «nei», fordi vi dessverre fortsatt sliter med en pandemi, vil nødvendigvis noen måtte vente mens andre kommer i gang.

Men hvem skal få grønt lys og hvem må tåle rødt?

Her stopper mye av retorikken fra ulikt idrettshold. Den handler mest om å argumentere for åpning, men uten å ta inn hva det ligger i å prioritere.

Fra myndighetshold stopper det på et punkt hvor mye sektoren kan vente seg opp mot andre, i en tid da mange flere enn idretten sliter.

Det betyr ikke at myndighetenes coronalinje overfor idrett har vært perfekt. Nå er den nok hakket for streng.

Kanskje har idrettpresident Berit Kjøll vært inne på noe ved å be om en mer regional tilpasning, og muligens burde man differensiert mer mellom idrettsgrener.

Det er for eksempel er stor forskjell på ski og ishockey. Den ene grenen innebærer per definisjon avstand, den andre har hatt store smitteproblemer og drives under forhold det er mistanke om at viruset trives godt i.

Har man da tatt tøffe nok interne samtaler om hva det bør bes om?

Uansett er det et poeng som forsvinner litt i debatten, nemlig at de frislippene som gis spiser opp en del av en totalkake. Har man valgt barna først, blir det mindre til de voksne. Da bør man ikke fremstå som «lillelarvenaldrimett».

Å åpne for en treningsgruppe på tvers av skoler er ikke risikofritt. Hvis det for eksempel er en gruppe på 25, der ett barn tester positivt med mutantmistanke, snakker vi fort om et tresifret antall mennesker som må i karantene. Søsken vil måtte bli hjemme, foreldres arbeid påvirkes. Her kan vi gange opp ut fra aktivitet i et større kost/nyttepuslespill, bare som et bilde på sårbarhet.

Uansett er det fornuftig at unge kommer først, og det er positivt at en del nå får konkurrere ned en geografisk avgrensing. Men ikke minst i distriktene kan man kanskje lage en bedre skreddersøm?

For toppidretten er det grunn til å forstå frustrasjonen, og trolig er linjen for restriktiv gitt konsekvensene, ikke minst siden det er næring som rammes.

Men samtidig kunne det kanskje også her vært prioritert og koordinert klarere, da det faktisk er forskjell på risiko rundt ulik form for eliteidrett. Og hva gjelder spørsmålet om nei til verdenscup i Norge, er det mulig å forsvare at et innreiseprinsipp ikke bare kan fravikes for idretten, selv om det også er flere gode argumenter andre veien.

Dette er ikke enkelt for noen, heller ikke for idrettstoppene, og president Berit Kjøll er under et voldsomt press fra alle som vil ha sitt.

Her vil noen mene at hennes jobb er å presse på mye hardere enn hun har gjort for åpning, mens andre vil hevde at hun har valgt en ansvarlig dialoglinje.

Det som derimot fremstår vanskelig, er at det bes om så mye forskjellig på likt.

I brevet til regjeringen nylig var både gjenåpning av treningsaktivitet for voksne over 20 år, gjenåpning av seriespill i toppidretten og grønt lys for konkurranser for barn og unge på ønskelisten på likt.

Kanskje hadde det vært lettere å få gehør om man ikke gapte så høyt. Og da burde det erkjennes hvem som må bakerst i rekken.

Det kommer en dag der vi er kvitt enmeteren som prinsipp, men frem til det er det vrient å sette tusenvis som spiller fotball nedover i divisjonene i en annen bås enn samfunnet for øvrig.

La oss håpe vi er på et bedre sted om ikke så lenge, men akkurat her må faktisk idretten se sin posisjon som en del av storsamfunnet.