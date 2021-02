RUSREFORMEN: – Avkriminaliseringen må avgrenses til kun å gjelde for mennesker med rusavhengighet, skriver Bjørn Røse. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tidligere tolldirektør: − Avkriminalisering vil resultere i økt narkotikabruk

Kjære medlemmer av Stortingets justiskomité og helse- og omsorgskomité: Ikke bidra til å ødelegge livene til mange flere barn og ungdommer.

Publisert: Nå nettopp

BJØRN RØSE, tidligere tolldirektør

Foto: Krister Sørbø

Jeg skriver direkte til deg som stortingspolitiker og komitemedlem fordi en av de aller viktigste enkeltsakene i 2021 legges frem for Stortinget i dag, 19. februar 2021 – nemlig proposisjonen om Rusreformen, regjeringens oppfølging av Rusreformutvalgets utredning.

Rusreformutvalgets flertall anbefaler allmenn avkriminalisering av narkotikabruk i Norge. Det innebærer at bruk og personlig oppbevaring av narkotika ikke lenger skal være straffbart verken for rusavhengige mennesker eller for alminnelig norsk ungdom. Videre innebærer anbefalingen at dagens velprøvde oppfølgingssystem for narkotikabruk, som har vist seg å fungere spesielt godt overfor barn og ungdom, rett og slett tas bort, og at oppfølgingen av ulovlig narkotikabruk isteden overlates til kommunale rusnemnder.

Mange oppfatter at oppfølging av narkotikabruk kun fra en kommunal nemnd, der man muligens ikke engang behøver å møte, og som ordinært bare gir generelle råd til brukeren, vil være å sette likhetstegn mellom avkriminalisering og legalisering. Mange mener også at slik avkriminalisering vil være i strid med bestemmelsene i FNs Narkotikakonvensjon, som er en del av norsk lov. Jeg er langt på vei enig i dette, men jeg går ikke nærmere inn på akkurat disse problemstillingene nå. Det er nemlig konsekvensene av avkriminaliseringen når det gjelder barn og unges narkotikabruk som er det virkelig alvorlige.

Det er grunn til å frykte at regjeringen i sin proposisjon til Stortinget, med visse modifikasjoner og justeringer, vil gå inn for allmenn avkriminalisering av narkotikabruk i samsvar med flertallsforslaget fra Rusreformutvalget. Og det er altså konsekvensene som allmenn avkriminalisering vil få for barn og ungdom som gjør meg så fortvilet at jeg våger å skrive direkte til deg som komitemedlem.

Det er dessverre liten tvil om at resultatet vil bli økt narkotikabruk blant barn og ungdom, som i neste omgang vil medføre mange flere ødelagte unge mennesker og familier. Og det er ikke bedrestilt vestkantungdom (unnskyld floskelen) som vil bli sterkest berørt, det er barn og unge i faresonen som vil bli hardest rammet av avkriminalisering.

Hvorfor vil avkriminalisering resultere i økt narkotikabruk blant de unge? Det er fordi avkriminalisering vil bli oppfattet som et signal om at narkotikabruk ikke lenger er så farlig, fordi politiets forebyggende arbeid blant ungdom i faresonen vil bli svekket, fordi bekjempelsen av narkotikasalg blir vanskeligere, fordi avkriminalisering vil bli forvekslet med legalisering, og fordi det blir vanskeligere for foreldre, besteforeldre, skole og helsemyndigheter å si nei hvis regjeringen og Stortinget sier «tja».

Dette er det man i realiteten sier hvis man avkriminaliserer. Les gjerne Rusreformutvalgets utredning kapitel 6.2 og 6,3 om erfaringene fra andre land, samt resultatene av Actis’ store ungdomsundersøkelse vinteren 2019, så ser man at avkriminalisering ganske sikkert vil medføre økt narkotikabruk.

Hva er løsningen på problemet vi står overfor? Løsningen er å gjøre som mindretallet i Rusreformutvalget og flertallet blant høringsinstansene går inn for; nemlig å avgrense avkriminaliseringen til kun å gjelde for mennesker med rusavhengighet. Dette oppnår man ved å endre § 31 i Legemiddelloven dithen at bruk og oppbevaring av narkotika ikke lenger skal være straffbart for mennesker med sterk og langvarig rusavhengighet, men at alminnelig norsk ungdom altså ikke skal omfattes av avkriminaliseringen. En slik lovendring gjorde man i Danmark allerede i 2007.

Ved å avgrense avkriminaliseringen slik som dette, oppnår man det som er formålet med rusreformen, nemlig at rusavhengige mennesker oppnår et verdigere liv. Og minst like viktig; man unngår å ødelegge livene til mange flere barn og ungdommer.