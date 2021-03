Kommentar

Fortellingen om intensivsengene

Av Shazia Majid

SÅRBAR HELSEVESEN: Norge har gjort seg avhengig av utenlandske helsearbeidere. Da grensene ble stengt har helsevesenet slitt. En av grunnene til at vi ikke har flere intensivplasser er mangel på intensivsykepleiere. Foto: Gøran Bohlin

Frem til nå har svært få blitt så coronasyke at de har havnet på intensiven i Norge. Det kan vi prise oss lykkelige over.

Norske sykehus har gjort en strålende innsats under pandemien. De fleste covid-pasienter de har fått inn dørene har overlevd. Leger, sykepleiere og logistikkarbeidere som sjonglerer sengeplassene fortjener honnør.

Men alt er ikke vel.

Spør alle dem som nå har fått utsatt viktige operasjoner på ubestemt tid. Eller som ikke er blitt diagnostisert fordi sykehusene må omfordele ressurser.

Vi har klart oss, ikke fordi vi er så godt rustet. Men fordi så få har blitt så corona-syke at det har vært fare for deres liv grunnet fulle sykehus. Vi har aldri vært i nærheten av de forholdene vi har sett i England, Italia eller Spania. Utslitte leger, pasienter døende i korridorene, ambulanser som ikke vet hvor de skal kjøre folk, fordi sykehusene er fulle. Det er ekstreme tilfeller. Men vi har heller ikke vært i nærheten av tallene vi har sett i Sverige. Det skal vi være glade for.

Ørsmå marginer

For det norske helsevesenet, om enn et av verdens beste, tåler lite. Det vet mange som har hatt befatning med helsevesenet, enten som arbeidstaker eller pasient. Og det allerede før pandemien.

Et godt eksempel på de ørsmå marginene Norge har bestemt at sykehusene skal driftes på, er situasjonen ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Kapasiteten på intensivsenger ble sprengt ved første anledning. Det skulle ikke så mye til. Bare 11 coronapasienter på intensiven i begynnelsen av mars i år.

Ahus er sykehuset til 600 000 mennesker i Stor-Oslo og har ti ordinære intensivplasser, som kan utvides til tolv. I helgene har de åtte intensivplasser, fordi de har helgebemanning. Det gir i beste fall to intensivplasser per 100 000 innbyggere. «Det er ingen overdrivelse å si at denne situasjonen etter hvert representerer en betydelig belastning», sa ledelsen ved Ahus om den tredje bølgen 5. mars i år.

Nødvendig onde

Men sykehuset forsikrer samtidig at dette ikke er noe nytt. Slik har det alltid vært. Som om det er en trøst. Også myndighetene er opptatt av å formidle at situasjonen er under kontroll. Heller ikke Erna Solberg er bekymret for intensivkapasiteten. Kapasiteten kan oppskaleres til 1200-1400 intensivplasser på landsbasis, sier hun.

Det forutsetter riktignok at dødssyke pasienter flyttes som pakkepost fra sykehus til sykehus. «Flytting er et nødvendig onde», sier legene som må ta valget de helst skulle sluppet. Transport er nemlig ikke det beste for pasientene. En dødssyk Oslo-boer kan havne på sykehus i Kristiansand, Lillehammer og Hamar. En kan tenke seg hva det innebærer av tilleggsbelastning for nærmeste pårørende.

DØDSYKE PASIENTER: Aldri har så mange så alvorlig syke pasienter blitt nødt til å flyttes ut av Ahus og sendt til andre sykehus fordi kapasiteten er sprengt. Foto: Mattis Sandblad

God forretningsmodell

Om man legger det til side, så har vi egentlig et ganske smart helsevesen. Det skal være rustet til å møte den kommende eldrebølgen. Altså flere eldre, som lever lenger – samtidig som behandlingen blir mer avansert og vi har for få hender som kan ta seg av de syke. Vi skal møte bølgen gjennom effektivisering.

I korte trekk handler det om å få mest mulig ut av hver krone, hver kvadratmeter og hver ansatt.

Det betyr at selv i de svært befolkningstette områdene bygges sykehusene for smått. Vi skal kun ha det antallet sykesenger som er helt nødvendig. Vi skal bare ansatte helsepersonell som er strengt nødvendig for driften. Trenger vi flere hender, skal de ansettes i små deltidsstillinger og helst i vikariater fylt av utlendinger som svensker og dansker. Det er en god og økonomisk bærekraftig forretningsmodell. I fredstid.

Den virkelige krisen

Intensivsystemet i Helse sør-øst er lagt opp etter denne filosofien. Det innebærer at de andre sykehusene i området, særlig Oslo universitetssykehus (OUS) skal overta pasienter med livstruende svikt i vitale organer (intensivpasienter) dersom Ahus skulle bli fullt. Det har de gjort. Så vi skal ikke bare henge oss opp i de altfor få intensivsengene.

Krisen foregår et annet sted.

Kjernen i denne saken er ikke om vi klarer å behandle noen hundre covid-syke intensivpasienter. Det tror jeg vi klarer. Kjernen i saken er hvem som må kastes på dør for å kunne behandle et tross alt begrenset antall kritisk syke covid-pasienter.

Problemet med det «smarte» systemet er at det gir dårlig beredskap. Tenk bare tilbake på våren i fjor, da Erna Solberg måtte hastebestille 1000 nødrespiratorer (som ingen ville ha), sykehusene måtte trygle om smittevernsutstyr og Norge gikk tomt for flere medisiner.

Slipper billig unna

Som forretningsmodell under normale forhold fungerer systemet, det er ikke noe mål å ha masse kapasitet stående ubrukt. Men det fører til at vi hele tiden drifter på grensen av det forsvarlige. Det skal så unødvendig lite til før sykehusene må gå i gul, eller rød beredskap. Slik Ahus har gjort.

Det betyr at «det er fare for at de ordinære ressursene ikke strekker til.» Det betyr at andre pasienter nedprioriteres, det betyr at viktige operasjoner må utsettes. Aktiviteten på resten av sykehuset går drastisk ned. Det er vanskelig å forklare en som har fått utsatt en viktig ryggoperasjon i ett år. Og risikerer man i verste fall at en som har symptomer på kreft, ikke får komme til undersøkelse?

Med ensidig fokus på antallet intensivplasser slipper helseminister, statsminister og sjefene i helseforetakene for billig unna.

Debatten om intensivplasser bidrar til å tåkelegge hvor krisen virkelig er.

Krisen er at færre blir diagnostisert med alvorlige sykdommer. Krisen er at andre pasienter som trenger sykehusbehandling, ikke får det. At overskrifter om sprengt kapasitet skremmer syke vekk fra sykehusene. Krisen er at vi selv ett år etter ikke har klart å øke kapasiteten på intensiven.

Det vitner om et helsevesen skapt for fredstid.

