Kommentar

Ønsker Supermario som statsminister

Av Yngve Kvistad

ROLLEBYTTE: Silvio Berlusconi (t.v.) vil ha sin banemann, Mario Draghi som ny statsminister Foto: SANDRO PACE / AP

For ti år siden kostet Mario Draghi (73) ham jobben som statsminister. Nå kan Silvio Berlusconi innsette Draghi som ny regjeringssjef.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I dag vil Italias president, Sergio Mattarella, be Den europeiske sentralbankens (ECB) tidligere direktør om å overta landets ledertrøye etter Giuseppe Conte (56).

Som ECB-sjef ble Draghi innlemmet i Forbes liste over verdens ti mektigste ledere i 2014. Magasinet Fortune rangerte ham som nummer to på sin liste året etter, mens økonomiprisvinneren Paul Krugman i 2019 kåret ham til «den største sentralbanksjef i moderne tid.»

Hvis Supermario, som han kalles, lykkes med oppdraget, blir det etter alt å dømme en såkalt teknokratregjering, bestående av fagpersoner og eksperter.

Regjeringsforhandlingene i Italia tok en ny vending tirsdag kveld da Giuseppe Conte kastet kortene i sitt siste forsøk på å samle ny parlamentarisk støtte.

Formelt har han ikke gitt opp håpet om å fortsette i jobben, men etter at Berlusconis parti Forza Italia har signalisert at de vil foretrekke Draghi fremfor Conte, finnes det ingen konstellasjon i nasjonalforsamlingens to kamre som gjør dette realistisk.

les også Regjeringsparti vil sparke Italias populære statsminister

Conte gikk av som statsminister for en uke siden, etter at hans forgjenger, den tidligere sosialdemokraten Matteo Renzi (46), trakk sitt nystiftede parti Italia Viva fra den regjerende sentrum-venstre-koalisjonen.

Conte fikk tillit både i underhuset og i senatet til å videreføre regjeringsprosjektet bestående av de to største partiene etter valget i 2018, den systemkritiske Femstjernersbevegelsen (M5S) og sosialdemokratene PD. Til sammen fikk de litt over 51 prosent av stemmene. Men på grunn av coronaen som har rammet Italia særdeles hardt, og krakket i kjølvannet av pandemien, ønsket Giuseppe Conte å danne en bred samlingsregjering.

les også Renzis dolkestøt kan ha reddet Contes politiske liv

Med snart 90 000 covid-døde, nest høyest i hele Europa, og et økonomisk sammenbrud som er det verste siden krigen, er det behov for en regjering som har parlamentarisk majoritet til å lede landet gjennom en nærmest bunnløs krise.

I stedet krangler Italias folkevalgte som aldri før, og i går kveld gjorde presidenten det klart at han vil be noen utenfor nasjonalforsamlingen om å danne en kriseregjering. Alternativet er nyvalg, noe president Mattarella generelt mener er en uting, men også uansvarlig i den situasjon landet nå står i.

Meningsmålingene gir høyresiden en svak ledelse, men ikke nok til å få majoritet. Dermed tyder mye på at situasjonen ville bli akkurat den samme som nå, med to jevnstore blokker som bare står og bjeffer til hverandre.

Teknokratregjeringer har Italia tydd til en rekke ganger tidligere når politikerne ikke har evnet å samarbeide, senest da Mario Monti overtok etter Silvio Berlusconi.

les også Kommentar: Presidenten går – Silvio består

Det var sammensatte årsaker til at Berlusconi måtte gå den dramatiske førjulshøsten 2011. Sex-skandaler med mindreårige prostituerte, korrupsjonsanklager, rettssaker om mafiaforbindelser og beskyldninger om at statsministeren ikke skjønte forskjellen på statskassen og egen lommebok, gjallet i offentligheten. Men uten å skade teflon-Silvio nevneverdig.

Takket være verdens høyest lønnede advokater, angivelig, og ikke minst det faktum at milliardæren Silvio Berlsuconi selv eide de største mediehusene og TV-kanalene, sto han tilsynelatende uberørt i stormen.

les også Salvini: Vinn eller forsvinn!

Men den galopperende utenlandsgjelden kunne Italias rikeste mann ikke håndtere. Finansmarkedene hadde ingen tro på at landet ville klare de løpende nedbetalingene under sin daværende ledelse. Rentene steg og steg. Italiensk øknomi falt dyperer og dypere.

Blant de mange som uttrykte mistillit til Berlusconis inkompetente grep om gjeldskrisen, var ECBs sentralbanksjef, Mario Draghi.

Selv gjorde han det klart at Den europeiske sentralbanken ville «gjøre det som trengs» for å redde den kriserammede eurosonen, herunder Italias økonomi. Annet kunne han ikke si. Italia er eurosonens tredje største økonomi, og kollaps i støvellandet ville medført at hele konstruksjonen – som eurosystemet må sies å være – ville brutt sammen.

les også Salvini: I skyggen av seg selv

«Faller euroen, faller EU», har Angela Merkel, den tyske forbundskansleren sagt. Med hele Europa i potten ble Silvio Berlusconi forklart at han i realiteten ikke hadde noe valg. Han måtte gå av. Til syvende og sist for å redde seg selv.

Med Giuseppe Conte ute, har sosialdemokratenes leder, Nicola Zingaretti (55) sagt at PD vil støtte Mario Draghi. Koalisjonspartner M5S er splittet. Bevegelsen har implodert i regjering, og flere parlamentarikere har meldt seg som uavhengige eller inn i andre partier. Offisielt sier Femstjernersbevegelsen at en regjering skal være utgått av folket, ikke teknokrater. Men pragmatikerne blant dem vil heller ha en fungerende ekspertregjering enn nok en vaklende konstruksjon.

Dessuten vet langt de fleste at et nyvalg vil sende storparten av dem rett hjem. Etter fjorårets valgreform er den italienske nasjonalforsamlingen kuttet fra 945 representanter til 600, en halvering som betyr slutten på et privilegert liv for temmelig mange av dagens parlamentarikere.

les også Italienske leger hevder viruset er svekket

Ytre-høyre-partiene Lega og Italias brødre, sistnevnte en videreføring av etterkrigstidens nyfascistiske bevegelse, krever nyvalg. Men hvis Silvio Berlusconi og Forza Italia bryter rekkene på høyresiden, blir de profilerte partielederne Matteo Salvini (47) og Giorgia Meloni (44) henvist til skyggenes dal helt frem til ordinært valg i mai 2023.

Hvorfor Silvio Berlusconi foretrekker sin banemann fra 2011 som ny statsminister?

Det vet han vel best selv. Men det kan ha noe med at det er den kommende regjeringen som skal utpeke Italias neste president når Sergio Mattarellas periode utløper ved årsskiftet. Det er et seremonielt embete 84-åringen lenge har sagt at han ønsker seg som avrunding på en lang karriere.

Hvis han saboterer Draghi og dermed går inn for nyvalg, risikerer han nytt politisk kaos. Da kan presidentdrømmen falle i fisk. Dessuten frykter Berlusconi at hans utro partner Matteo Salvini nok en gang faller ham i ryggen. Våger han ta sjansen på det?

Da er det kanskje bedre å alliere seg med Supermario først som sist …