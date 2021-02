Kommentar

Nå ser vi slutten på corona-pandemien

Av Astrid Meland

FØR CORONA: Musikkfestivalen Øya i Oslo sommeren 2019, før pandemien kom med sine restriksjoner og avstandskrav. Foto: Robert S. Eik

Folkehelseinstituttet mener alle voksne i Norge har fått vaksine i sommer. Da er det gode sjanser for at covid-19 blir som en forkjølelse.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Josef Stalin vendte alltid det gode kinnet til på fotografier. Han hadde arr etter kopper. Sier du «pokker ta deg» til noen, ønsker du dem det samme.

Men forbannelsen fungerer dårlig. Koppeviruset ble erklært utryddet av Verdens helseorganisasjon i 1980.

Å få til det tilhører sjeldenheten og det skjedde slett ikke på grunn av naturlig flokkimmunitet. Hundreår med sykdommen hadde ikke tatt knekken på viruset. Det måtte vaksine til.

Likevel mente blant annet danske og britiske politikere og fagfolk, og ganske sikkert noen norske, at vi skulle gå for flokkimmunitet da corona kom.

BARN FÅR FORELØPIG IKKE VAKSINE: Og 22 prosent av den norske befolkningen er under 18. I denne gruppen kan man ved en gjenåpning forvente smitte, men lite sykdom. Foto: Erik Johansen

Det finnes bare en håndfull slike sykdommer som har latt seg utrydde. Og da ved hjelp av vaksine. Corona derimot, virker umulig å bli kvitt.

Boris Johnson og Anders Tegnell tenkte kan hende at det ville ta år å få en vaksine, og at det var bra om befolkningen ble delvis immune, slik at pandemien mistet fart.

Og det ser den ut til å gjøre blant annet i New York og Stockholm nå. Men det har kostet et enormt antall syke og døde.

I tillegg tar viruset nye vrier når så mange blir immune. Det omformer seg til nye versjoner som kan klare å smitte de samme stakkarene på nytt.

Nye varianter er en årsak til at vi ikke får flokkimmunitet der alle er beskyttet. Men vi ville neppe klart det uansett.

Ikke i noen av utregningene til Folkehelseinstituttet når vi flokkimmunitet med vaksine.

Om alle over 18 år vaksineres har vi 78 prosent immune om vi har en hundre prosent effektiv vaksine.

Det har vi ikke. Men det skal gå bra det og. For vaksinene fjerner og demper sykdommen viruset gir.

Allerede i sommer kan corona bli som en forkjølelse.

Danskene sier de kan ha vaksinert alle voksne som ønsker det innen 27. juni. I Norge håper Folkehelseinstituttet at alle over 18 år skal ha fått første dose i juli.

Målet er blitt mer realistisk den siste uken. I all larmen er dette svært gode nyheter.

IKKE INNEN REKKEVIDDE: Antagelig vil det være tiltak mot de helt store forsamlingene også et stykke inn i 2021. Her fra Marcus og Martinus-konsert på operaen i Oslo i 2016. Foto: Paul Kleiven / NTB

Vaksinene hindrer kanskje ikke at du smittes, men de ser ut til å hindre sykehusinnleggelse og død. Det gjelder også der skumle varianter dominerer. To vaksiner er testet i Sør-Afrika.

For selv om folk smittes, blir de mindre syke. Vaksine gjør covid-19 om fra en forferdelig lungebetennelse til hoste. Det hjelper også mot langtids-covid, som er sterkt knyttet til å ha merket sykdommen godt.

Hva med dem som ikke er vaksinert i sommer?

Barn får stort sett mild forkjølelse eller ingen symptom. Noen få blir innlagt, men risikoen er sammenlignbar med influensa i disse aldersgruppene.

De kan få naturlig immunitet eller vaksine. Det er satt i gang kliniske studier med barn som ventes å være ferdig om noen måneder.

Men om vi ikke får kontroll på de nye variantene, kan det hende vi må få en ny vaksine. Fri ferdsel over grensene ser det altså ikke særlig lyst ut for med det første.

Desto mer av mutantvariantene vi importerer, jo dårligere beskytter vaksinene vi har satt.

Å lage oppdaterte vaksiner er alt i gang og det hevdes å ta bare seks uker for Pfizer.

Et viktig spørsmål er om det vil kreves nye, store forsøk for å få godkjennelse. EU behandler saken nå.

FRYKTER TREDJE BØLGE: Helsedirektoratets Espen Nakstad vil beholde tiltak slik at vi unngår en voksende epidemi blant de uvaksinerte. Her i VG før utdelingen av Årets navn. Foto: Jørgen Braastad

Pandemien er altså over når vi bestemmer oss for å si at den er over. Viruset vil fortsette å infisere folk etter det.

Men når skal vi åpne?

I Danmark er den store saken «genåpningen» nå. Dansk Industri har krevd at tiltakene fjernes og samfunnet åpnes opp når alle over 50 år er vaksinert.

Statsminister Mette Frederiksens svar er at fremover skal alle teste seg to ganger i uken for å holde smittespredningen i sjakk.

Helsedirektoratet i Norge er også bekymret. De frykter at en spredning blant uvaksinerte vil overbelaste helsevesenet.

FHI regnet på det før jul, og skrev at en full gjenåpning i andre halvår kan gi en epidemisk bølge med færre enn 200 pasienter som trenger respiratorbehandling.

Altså noe helsevesenet tåler.

HAR REGNET PÅ NÅR VI KAN ÅPNE OPP: Folkehelseinstituttet her ved Camilla Stoltenberg og seksjonsleder for vaksineforsyning ved FHI, Knut Jønsrud. Foto: Helge Mikalsen

Om det var influensavirus som spredde seg fra Wuhan vinteren 2020, og ingen tidligere hadde hatt influensa, ville det vært minst like ille som corona.

Problemet i 2020 var at ingen var immune. Men i 2021 er vi i ferd med å bli immune både med naturmetoden og vaksine.

Coronaviruset kan bli det som kalles endemisk. Det betyr at det surrer rundt som influensa gjør året rundt, men det sliter med å finne mange nok å smitte. Da har vi ikke lenger en voksende epidemi.

Men vi kan få vinter-utbrudd, som med influensa, fordi også coronaviruset muterer. Og for en enkeltperson som ikke tåler coronaviruset og som ikke er vaksinert, vil en infeksjon fortsatt være like ille som før.

Smittefaren vil likevel bli mye mindre enn før. Og når sykdommen for resten blir som en forkjølelse, må vi selvsagt åpne opp.

Spørsmålet er når og hva som skal åpnes først og hvor mye smitte vi aksepterer. Enkelte fagfolk vil ha «zero covid», som i New Zealand. Andre mener de uvaksinerte blir immune på naturmetoden.

Denne debatten kommer med full styrke nå. Men det blir helt sikkert barn foran bar også denne gangen.