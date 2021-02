Kommentar

Den brutale ensomheten

Av Shazia Majid

Illustrasjonsbilde: Wilma Nora D. Nygaard / NTB

Vi er alle i pandemiens vold. Men, vi er likevel ikke alle i samme båt. Noen rir stormen helt alene.

Jeg kommer fra en sammensveiset pakistansk-norsk storfamilie i Oslo. I gåavstand fra to søsken, en drøss med nieser og nevøer – og ikke minst moren min. Ingen av oss lider av sosial ensomhet, pandemi eller ikke. Snarere tvert imot.

Derfor står den norske ensomheten så i relieff. Det å være alene er ikke det samme som å være ensom. Under normale omstendigheter ville jeg derfor ikke kalt alle de nærmere en million aleneboende nordmenn for ensomme. Men, dette er ikke normale omstendigheter.

Det er snart ett år siden livene våre ble snudd opp ned av coronapandemien. Ingen av oss er upåvirket, heller ikke vi som har storfamilier. Livsverk ligger i grus, ekteskap ligger i grus, ungdomstiden ligger i grus, jobber har forsvunnet – og for mange er drømmene knust.

Vi har bitt tennene sammen i lang tid. Da klokken slo nytt år, øynet mange av oss håp, nye tider, vi løsnet kjeven – så kommer ny lockdown, vi biter tennene sammen igjen, hardere. Og da kjører kanskje noen ut av Oslo eller Follo og står kanskje i kø hos Vinmonopolet på Strømmen Storsenter.

Eller, setter seg i bilen og kjører til hytta, eller over grensen, eller tar flyet ut – selv om alt dette er uforståelig for oss andre og «hele» Norge ler av dem.

Jeg ler ikke. Jeg har selv tenkt på flukt, komme meg ut, vekk. Men, jeg har ingen steder å dra, ingenting å innta som kan døyve angsten som mange av oss føler. Men, jeg har barna, jeg har familien, jeg kan stå opp nå, gå ut døren på soverommet hvor hjemmekontoret er, og få en stor bamseklem av en sønn på nærmere to meter.

Og, da tenker jeg, ser vi den ikke? Den brutale ensomheten. Hører vi dem ikke? De stumme skrik etter en klem, en favn, som går ubesvart?

Det mange av oss ser og husker, er lidelsene bak oksygenmasker, i sykesenger hvor slappe kropper ligger svøpt i kleder, tuber og kabler, kjempende for livet. Vi ser helsepersonell i beskyttelsesdrakter, munnbind og visir med et slitent, men skjerpet blikk. Det er ikke tvil om hva som står på spill.

Foto: Morten Mørland

Det vi ikke ser er den katastrofen som foregår inne i kroppene og sjelene til covid-friske mennesker. Hundretusentalls, kanskje millionvis, som nå er tvunget til mer eller mindre fullstendig isolasjon, i Europa, Norge, Verden. Men, særlig vestlige land, og særlig Norge, hvor ensligheten øker år for år. Vi hadde et alvorlig ensomhetsproblem, allerede før covid-19, nå er det blitt dramatisk.

Særlig i Oslo, hvor en av fire nylig rapporterte om økt ensomhet under pandemien. Verst er det for aleneboende, hvor over 40 prosent er ensomme. Og, det før lockdown 2. Under pandemien er aleneboende i stor grad blitt frarøvet all menneskelig fysisk kontakt.

I en artikkel i den engelske avisen The Guardian skrives det om «touch hunger» – hudsult. Psykologer roper varsku om hvordan mangel på hudkontakt, den mest basale av alle menneskelige behov, fører til enorme lidelser under pandemien. Isolasjon er straff.

FN definerer isolasjon som varer lenger enn 15 dager, som tortur (under soning). I pandemiens tilfelle er det en tortur vi er nødt til å akseptere. Mange av oss spyr dog av ordet dugnad, for den krever ulikt, men vi fortsetter dugnaden.

Men, det er en villfarelse å tro at vi er alle i samme båt. Det er vi ikke. Noen har en jolle og knapt nok det, andre sitter i en romslig yacht. Jeg merker meg hvem som tar lettere på lockdown 2, og hvem som synker dypere. Det er en helt annen spenst i tonen til de som bor i større boliger, gjerne over flere etasjer, med hage og utsikt, enn de som bor i små.

De som kan kjøre Teslaen helt inn til markagrensen, og de som blir kjeftet på for å ta banen opp. For ikke å snakke om de som ikke har råd til nyinnkjøp av skipakker, og som derfor ikke har noe annet valg enn å samle seg der de alltids har samlet seg, på Furuset T-banestasjon i Groruddalen i Oslo, for eksempel. Selv i slitne og oppgitte øyne, er det et glimt i øynene til de som har en å klemme, en å krølle seg sammen med, enn de som ikke har noen.

Vi står ikke sammen i det. Vi er bare i samme stormen. Det er forskjell.

For øyeblikket er vi blant de flinkeste i verden på å håndtere coronapandemien. Men, det kommer en tid etter pandemien. Og, det vi da må hanske er en pandemi av psykiske lidelser, en økning i alkohol- og substansmisbruk, slike det har vært i epidemier og pandemier før denne.

Særlig blant dem som er rammet hardest – som alltid – de aleneboende, de unge, de fattige, de arbeidsledige og uføre.

De digitale møtene metter ikke hudsulten. Å bli tatt på, å sosialisere er ikke en luksus, det er selve nøkkelen til den menneskelige helse og overlevelse.

Det er en eksistensiell traume: Å ofre alt som er verdt å leve for, så en kan leve. Jeg har ingen løsninger på dette. Det eneste jeg foreslår er å vise nåde, overfor dem som ikke handler slik det er forventet at de skal handle. Rett og slette tenke, før vi kjefter.

Her får du hjelp:

Mental helse

Tlf: 116 123, mentalhelse.no

Kirkens SOS

Tlf: 22 40 00 40, kirkens-sos.no

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Tlf: 22 49 19 22, lpp.no

Spør mer

For nordmenn med minoritetsbakgrunn, med chat-hjelp på norsk og engelsk

Nettsiden: spormer.no