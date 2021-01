VAKSINESUKSESS: – Koppevaksinen kom til Norge via Danmark på begynnelsen av 1800-tallet. De skandinaviske landene gjorde vaksinasjon mot kopper obligatorisk, og ble blant de første landene som ble kvitt den forferdelige sykdommen, skriver Otto Closs. Foto: JIM BOURG / X00035

Koppevaksinen – en suksess på tross av motstand

Før den ble utryddet i 1977, herjet den smittsomme og dødelige virussykdommen kopper over hele verden. Mens vi går og venter på å bli vaksinert med en av de nye vaksinene mot covid-19, kan det være nyttig med et tilbakeblikk på historiens hittil største vaksinesuksess, nemlig koppevaksinen.

OTTO CLOSS, dr.med., spesialist i medisinsk mikrobiologi

Vi vet ikke sikkert når sykdommen først smittet til mennesker, men sannsynligvis har den fulgt oss i flere tusen år. Det viktigste symptomet var væskefylte blemmer som kan minne litt om vannkopper. Kopper hadde en dødelighet på opp mot 30 prosent. Tre fjerdedeler av de overlevende fikk store arr, såkalte kopparr.

Fra gammelt av visste man at folk som hadde kopparr aldri fikk sykdommen igjen. Vi vet nå at de hadde utviklet immunitet og derfor var beskyttet. Denne observasjonen dannet grunnlaget for vaksinasjon i moderne forstand.

For å «hjelpe naturen» begynte man å ta væske fra koppene hos pasienter med et mildt sykdomsforløp. Væsken ble så gnidd inn i små sår i huden hos barn, såkalt poding. Håpet var at sykdommen skulle få et mildt forløp. Da ville barnet være beskyttet mot senere koppesmitte. Det viste seg at metoden ofte virket. De eldste beskrivelsene er fra Kina på 500-tallet, og vi tror at den ble brukt i deler av Asia og Afrika i store deler av middelalderen. I Europa ble ikke metoden kjent før tidlig på 1700-tallet. Der ble den kalt variolisering av det latinske ordet for kopper, variolae.

Variolisering var likevel langt fra risikofritt. Riktignok fikk infeksjonen gjerne et mildere forløp, men mange ble alvorlig syke og så mange som en til to prosent mistet livet av behandlingen. Men fordi sykdommen var så farlig og det var så mange som ble smittet, var det mange som likevel valgte å la barna varioliseres.

Mens de varioliserte barna var syke, kunne de smitte andre, som så kunne bli alvorlig syke eller til og med dø av kopper. Derfor måtte barna isoleres ganske lenge. Det gjorde at det bare var de rikeste som hadde ressurser til å variolisere barna sine.

Det store gjennombruddet kom da den engelske landsbylegen Edvard Jenner i 1798 fikk den samme beskyttende virkningen ved å smitte mennesker med en type kopper som kom fra kuer.

Engelske budeier var kjent for å ha vakker hud. Jenner forstod at det skyldtes at de sjelden fikk kopper. Dermed fikk de heller ikke kopparr. Budeiene ble derimot ofte smittet med kukopper. Hos mennesker gir kukopper en mild og ufarlig infeksjon.

Den 14. mai 1796 podet Jenner en åtte år gammel gutt med kukopper fra en budeie. Jenner beskrev guttens symptomer som tilsvarende dem man så ved en vellykket variolisering, altså et mildt sykdomsforløp. To uker senere podet han gutten med koppesmitte, på samme måte som for variolisering. Det eneste symptomet var en liten rød hevelse der smitten ble overført.

Jenner podet flere med kukopper, før han podet både dem og en kontrollgruppe med kopper. De som hadde blitt podet med kukopper, fikk bare den lille, røde hevelsen der podingen hadde skjedd. Kontrollpersonene fikk imidlertid samme sykdomsforløp som ved normal variolisering med koppesmitte. Den ufarlige sykdommen kukopper beskyttet altså mot den dødelige sykdommen kopper.

Oppdagelsen skulle vise seg å få enorm betydning, ikke bare i kampen mot kopper, men for utviklingen av en helt ny vitenskap, immunologien.

Jenners metode ble i løpet av få år praktisert i store deler av verden. Metoden ble kalt vaksinasjon etter det latinske ordet for «fra ku», vacciniae.

Vaksinen kom til Norge via Danmark på begynnelsen av 1800-tallet. De skandinaviske landene gjorde vaksinasjon mot kopper obligatorisk, og ble blant de første landene som ble kvitt den forferdelige sykdommen.

Vaksinasjon med kukopper var ikke helt uten bivirkninger eller komplikasjoner. Til tross for de gode resultatene, var det dermed helt fra begynnelsen en del motstand mot vaksinasjon i befolkningen. Det ble dannet foreninger for dem som var motstandere av vaksinasjon. De ga ut pamfletter og karikaturer. Det ble blant annet hevdet at det å pode mennesker med materiale fra kveg ville påføre dem egenskaper fra dyrene.

Jenner mente allerede i 1801 at resultatene fra vaksinasjonen var så gode at vaksinering kom til å utrydde kopper. Likevel ble det siste kjente tilfellet i verden påvist så sent som i 1977. I 1980 erklærte Verdens Helseorganisasjon at kopper var utryddet. Det var første gang i menneskehetens historie at vi utryddet en infeksjonssykdom. I de 40 årene som har gått siden den gang har det ikke vært påvist ett eneste tilfelle av kopper.

Som en hyllest til Jenners arbeid ble betegnelsen vaksinasjon utvidet til å omfatte all kunstig stimulering av immunitet.

Vaksiner er fortsatt vårt beste, og i mange tilfeller det eneste, våpen mot en rekke infeksjonssykdommer. I løpet av utrolig kort tid har vi nå fått flere effektive vaksiner mot COVID-19, og vaksinering av de med høyest risiko for alvorlig sykdom er godt i gang.

Det gir grunn til optimisme.