Svart kull og hvitt raseri

Av Hanne Skartveit

GRAFTON, WEST VIRGINIA (VG): Latterliggjort og sett ned på. Fattige og sinte. Og mest av alt – i sorg over det Amerika de har mistet.

I Grafton er bygningene i hovedgaten nedslitt. Omtrent alle butikkene her selger nips, noe nytt og noe brukt. Mange lokaler står tomme, og har åpenbart gjort det lenge.

I denne slitne byen i West Virginia møter vi raseriet som brakte Donald Trump til makten for fire år siden. De aller fleste av dem vi treffer, har bare forakt til overs for demokratene og Joe Biden. For hva har egentlig det demokratiske partiet gjort for menneskene her, i en stat der folketallet synker år for år, arbeidsledigheten er høy, og fattigdommen brer om seg?

På toppen av det hele, vil Biden og hans folk legge ned både kullindustrien og annen industri som bygger på fossile brensler. Kull er selve livsnerven i store deler av West Virginia. Gruveindustrien gir noen av de få godt betalte jobbene som fortsatt finnes i disse områdene.

Handler om å bli sett

De sier det, alle vi møter. Uten kullgruven, som ligger fem minutters kjøring ut av byen, vil Grafton gå under. Men vi skal ikke snakke lenge med folk før vi forstår at raseriet mot demokratene stikker mye dypere enn dette. Det handler om langt mer enn økonomi og arbeidsplasser.

Kullgruvene i West Virginia gir godt betalte jobber Foto: Espen Rasmussen

Mest av alt handler det om å bli sett, bli respektert og anerkjent som like verdifulle borgere som dem som bor i storbyene, særlig langs kysten. I New York, Washington, D.C. og Los Angeles. Arbeidere i West Virginia er lut lei av at de rike og mektige setter dagsorden. At felles toaletter for ulike kjønn er viktigere enn industriarbeidsplasser som forsvinner.

Bak en låst dør, i et lokale uten vinduer, med en lang bardisk i midten, finner vi krigsveteranklubben i Grafton. «Her diskuterer vi ikke politikk, det blir lett for intenst», sier bartenderen. En av gjestene, en eldre kvinne, er pensjonert sosialarbeider i byen. Hun har ikke selv vært i krigen, men har fulgt mange soldat-familier. Akkurat nå er hun mest bekymret over rusmisbruket. Opiod-krisen har rammet West Virginia særlig hardt.

– Heldigvis har ingen i min familie rusproblemer, slik så mange andre her har, sier hun.

Gjort narr av krigshelter

West Virginia er blant statene som har sendt flest soldater til kriger i utlandet, målt opp mot folketall. En mann på min alder, som jeg treffer på gaten, vokste opp med en far som hadde tjenestegjort i Vietnam. Nylig så han et bilde av faren, tatt da faren ble sendt i krigen.

– Han var 17 år, like gammel som min sønn nå. Et barn, sier han.

Han skal stemme Biden, som en av de ytterst få jeg treffer. Som sønn av en krigsveteran, synes han det er vanskelig å forstå at tidligere soldater stemmer Trump. Presidenten har kalt dem feiginger og tapere, og han har gjort narr av navngitte krigshelter.

Demokratenes Joe Biden har noen velgere i Grafton. Men ikke mange, sammenlignet med Donald Trump Foto: Andrew Harnik / AP

Sammen med Biden-velgeren står en ung mann, tidlig i 20-årene. De siste 16 månedene har han vært arbeidsledig. Det finnes ikke jobb noe sted.

Tar til våpen?

Mange av kull-arbeiderne treffes på puben «Jerry's», rett utenfor sentrum. Der er det god stemning. Mennene vi treffer her, snakker gjerne politikk. Det er ingen overdrivelse å si at de hater demokratene – og elsker Trump.

– Trump er en drittsekk, men jeg digger ham, sier en. Han jobber som flymekaniker, har en voksen datter som er sykepleier, og er overbevist om at Trump kommer til å vinne stort.

Og hvis ikke? Da blir det bråk. Da kommer min sidemann og mange andre til å dra til Washington, D.C. med våpen i hånd. Jeg er usikker på om han virkelig mener det. Sannsynligvis ikke. Men at denne hyggelige mannen som sitter ved siden av meg, gjerne skulle vist dem med makt hva han mener om dem, er det ikke tvil om.

Frihetssøkende rebeller

West Virginia har en stolt historie. Delstaten var en del av Virginia, men brøt ut derfra under borgerkrigen på 1860-tallet. Mens landeierne i sør kjempet for å beholde slaveriet, var folkene vest i staten frihetssøkende rebeller. De skiftet side, og brøt ut som egen delstat. Folkene som bor her, mener at de har bygget mye av det USA som steg frem som stormakt.

West Virginia var opprinnelig dominert av demokratene. Her var tungindustri og kulldrift. Arbeidsfolk og sterke fagforeninger. En mann kunne fint forsørge en familie, med en trygg jobb, i et nabolag der det var godt for barna å vokse opp. Men en gang i løpet av 1990-tallet begynte ting å snu. Industriarbeidsplasser forsvant, den økonomiske veksten tok nye veier, andre steder i landet.

Donald Trump gjorde det svært godt i West Virginia ved forrige valg, i 2016 Foto: JIM BOURG / X90054

Og det kom lite hjelp fra resten av landet. Ingen store omstillingsmidler eller krisepakker å snakke om. Bare en jevn nedgang, år etter år.

Karl Rove

Slik det er i mange av de delstatene der Donald Trump står sterkt. Jeg snakket med Karl Rove, superstrategen til tidligere president George W. Bush, og en fremstående republikansk analytiker. Han mener mye av forklaringen på Trumps suksess ligger i finanskrisen i 2008, som førte til et utbrudd av populisme både på høyre- og venstresiden i amerikansk politikk.

– Folk var rasende. De følte seg oversett av elitene, som de opplevde at så ned på vanlige folk. De ønsket seg noen som kunne slå tilbake, og stå opp for tradisjonelle verdier, sier han.

Men han tror det er mulig å samle landet igjen.

– Vi har sett det i vår levetid. På slutten av 1970-tallet var nasjonen vår ute av lage. Så kom Ronald Reagan og forenet oss igjen. USA var dypt splittet under depresjonen, mellom 1929 og 1932, og så kom Franklin Roosvelt og førte oss sammen. Det vil skje igjen. Det vil komme noe bra ut av dette. Kanskje ikke med en gang, men etter en stund, fortsetter Rove.

Takknemligheten som forsvant

For noen uker siden, rett etter at jeg kom til USA, gikk jeg ned til krigsminnesmerkene i sentrum av Washington, D.C. Ved minnesmerket etter andre verdenskrig er det hugget flere sitater inn i steinveggen. Et av dem er fra president Harry S. Truman, og handler om hva USA skylder mennene og kvinnene som slåss på fremmed jord:

«De har fortjent vår evige takknemlighet. Amerika vil aldri glemme det de ofret.»

I West Virginia føler mange at de både har bygget og forsvart dette landet. Nå er de glemt. Vendt ryggen. Ikke rart de er rasende.

