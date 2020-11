Bevæpnet politi

Leder

Foto: Erlend Aas / NTB

Politiet har innført midlertidig bevæpning av innsatspersonell i hele landet. Bakgrunnen er nylige hendelser i Frankrike, Østerrike og Storbritannia, der ytterliggående islamister har drept vilkårlige sivile. Siden i sommer er trusselen fra ekstrem islamisme skjerpet, skriver PST i sin nye vurdering.

Terrortrusselnivået i Norge er imidlertid fortsatt moderat. Det betyr at Politiets sikkerhetstjeneste anser det som mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, av «religiøse eller islamistiske motiver», slik det heter i trusselvurderingen. Neste nivå er en sannsynlig trussel, men vi er ikke der nå, ifølge PST.

Skjerpelsen skyldes en voksende spenning både i Norge og Europa mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam. «Oppfattede krenkelser av islam er en sentral faktor i radikalisering til islamistisk og religiøst motivert terror. Al-Qaida og ISIL har dessuten nylig kommet med flere oppfordringer til muslimer i alle land om å hevne krenkelser. Majoriteten av muslimer tar imidlertid avstand til terror», fremholder PST, som tror det er sannsynlig at islamkritiske aktører i Norge vil fortsette å utøve handlinger som enkelte muslimer vil oppleve som krenkende.

PST påpeker videre at aktører på sosiale medier bevisst lager falske nyheter om påståtte islamkrenkende handlinger i Norge. Dersom det er vanskelig for mottakere å skille mellom falske og ekte nyheter, kan dette bidra til å forsterke bildet av at Norge er et land der islam krenkes, mener PST som også kaller det «sannsynlig at vi vil se et økt omfang av radikalisering til høyreekstremisme».

At politiets sikkerhetsfolk holder et årvåkent øye med trusselen fra ytre høyre er naturlig all den tid terror på norsk jord i hovedsak er høyreekstrem; fra bomben mot 1. mai-toget i 1979, Hadelandsdrapene to år senere, til 22. juli-terroren i 2011 og moskéskytingen i Bærum i 2019. «Det vurderes fortsatt som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge ut 2021», skriver PST.

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet presiserer at det ikke foreligger konkrete trusler i Norge. Heller ikke indikasjoner på at noe uønsket skal skje. Siste tids hendelser i Europa er likevel en påminnelse om at voldelige aksjoner brått kan finne sted. Vi støtter derfor politiets midlertidige beslutning om å bære våpen, også fordi vi vet at ordren om generell bevæpning sitter langt inne, både hos politiet selv og våre justismyndigheter.

I norsk sammenheng er dette en alvorlig forholdsregel å ta, men vi innser at det kan oppstå situasjoner som vil kreve rask respons fra politiet, både for å beskytte og avverge. Terroren vi nylig har sett i Europa kommer gjerne i bølger, den «smitter» lett, og vi lever i en tid hvor enkelte grupper dyrker det ekstreme for å skape konflikt.

Politiets viktigste bidrag til samfunnssikkerheten er likevel det som daglig gjøres uten våpen i hånd. Den innsatsen som handler om tilstedeværelse og synlighet.

