NFF svarer TFK: Pengene må gå til alle jenter som ønsker å spille fotball

Situasjonen rundt TV-avtalen må ikke overskygge det faktum at forhandlingene har resultert i en historisk avtale på alle nivåer, totalt 750 millioner kroner per år. Det gjelder også rettighetene separat for Toppserien, med en tidobling av nivået i dag opp til 35 millioner kroner per år, skriver Norges Fotballforbunds forbundsstyre som et tilsvar til Toppfotball Kvinners Hege Jørgensen.

FORBUNDSSTYRET, Norges Fotballforbund

Hege Jørgensen, daglig leder i interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner, skriver i en kronikk i VG om kvinnefotballens rolle i vår fotballfamilie. Kronikken er utløst av reaksjoner og diskusjoner i etterkant av de nylig avsluttede rettighetsforhandlingene i norsk fotball – de såkalte visningsrettighetene for perioden 2023–2028.

Denne gang har alle visningsrettigheter i fotballen vært samlet i ett felles anbud, i regi av vårt eget datterselskap Fotball Media, som er etablert for nettopp å forhandle og forvalte slike rettigheter.

Tidligere har kun rettighetene for toppfotballen på herresiden vært en del av anbudsprosessen (sist i 2015). Utviklingen de siste årene har gjort visningsrettighetene på andre områder i fotballen mer attraktive for medieaktørene. Det gjelder for eksempel

Toppserien og nivåene 3 og 4 på herresiden (PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen).

La oss presisere: Ifølge NFFs (og idrettens) lovverk tilhører alle rettigheter til ligaene og konkurransene i norsk fotball organisasjonen, fellesskapet – Norges Fotballforbund. Fra Eliteserien til cupen, Toppserien og Norsk Tipping-ligaen, for å nevne noen.

Når Norges Fotballforbund organiserer salg av og selger visningsrettigheter gjør forbundet det Forbundstinget har sagt organisasjonen skal gjøre. Samtidig heter det i lovverket at de deltagende klubbene skal ha «en rimelig andel» av disse inntektene.

Hvorfor kan ikke toppklubbene få hele potten? Fordi den norske fotballmodellen, og den norske idrettsmodellen, er konstruert som én lang fotballinje, fra de yngste i bredden til de beste i toppen. Fellesskapets/Fotballforbundets andel av disse pengene går til finansiering av breddeaktivitet i 1765 klubber fordelt på 18 kretser og totalt mer enn 350 000 aktive spillere.

Slik at for eksempel 110 000 jenter i fotballen har en klubb å gå til, at de har kvalifiserte foreldretrenere som har fått grasrottrenerkurs og at de har en bane å spille på. Norsk fotball mottar ikke midler over statsbudsjettet, med unntak av noen mindre øremerkede tildelinger.

De samlede midler vi har til rådighet må derfor Norges Fotballforbund selv skaffe og sørge for en fordeling til all vår aktivitet, og ikke bare til de få på toppen som Toppfotball Kvinner representerer. Pengene fra våre visningsrettigheter for Toppserien/1. divisjon samt andre inntekter skal ikke bare skal gå til 20 klubber og opp mot 1000 jenter i de to beste ligaene, men til alle jenter som vil spille fotball i hele Norge. På samme måte er det for rettighetene for Eliteserien.

Alle klubber og alle spillere er medlemmer i Norges Fotballforbund. Interesseorganisasjonene (eller ligaforeningene) representerer sine respektive klubbers særlige interesser innenfor dette fellesskapet. Styret i Norges Fotballforbund ønsker selvsagt et konstruktivt samarbeid med interesseorganisasjonene.

Det er naturlig at interesseorganisasjonen, i dette tilfellet Toppfotball Kvinner, representerer sine klubbers interesser når nye visningsrettigheter skal forhandles i norsk fotball – for Toppserien og 1. divisjon.

Interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner var involvert i forberedelsene til anbudet som gikk ut i markedet i november, men de var ikke representert i selve forhandlingene. De ble gjennomført etter samme mal som tidligere rettighetsforhandlinger. I denne vurderingen burde vi tenkt oss om. En samlet rettighetspakke for alle nivåer i norsk fotball burde fra vår side utløst en invitasjon til Toppfotball Kvinner, med flere, om å sitte enda tettere opp mot forhandlingsbordet i denne forhandlingsrunden.

Denne situasjonen må ikke overskygge det faktum at forhandlingene har resultert i en historisk avtale på alle nivåer, totalt 750 millioner kroner per år. Det gjelder også rettighetene separat for Toppserien, med en tidobling av nivået i dag opp til 35 millioner

kroner per år.

Det er reist tvil om forhandlingsutvalget avviste et bud på Toppserien som er bedre enn det valgte. At budgivere som ikke har gått videre i anbudskonkurransen, kommer med nye lovnader om hva de kunne ha lagt på bordet, blir en avsporing. Alle de fire tilbyderne hadde muligheten til å legge inn nye og bedre bud i perioden anbudskonkurransen var åpen for alle.

Vi tar lærdom av siste ukers erfaringer og skal ta initiativ til å etablere enda bedre prosesser og samarbeidsrelasjoner i en stor og kompleks organisasjon. Det har vi alle et felles ansvar for.

Et apropos til slutt: Fotballforbundet har de siste årene overført flere titalls millioner kroner til klubbene i Toppserien og 1. divisjon til en rekke såkalte utviklingstiltak. I år (og neste år) 34 millioner kroner.

Denne ordningen er unik i europeisk sammenheng. Når det gjelder de nylig fremforhandlede visningsrettigheter for de øverste ligaene for kvinner fra 2023, er vi nivåmessig også blant de beste i Europa – om ikke den beste.

Oslo 28. desember 2020,

Forbundsstyret, Norges Fotballforbund

Terje Svendsen

Mette Christiansen

Arne Larsen Økland

Malin Øiseth

Silje Vaadal

Gunhild Lærum

Jon Mørland

Leon Aurdal