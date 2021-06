Kommentar

Hvorfor er ikke Norge bekymret?

Av Astrid Meland

Delta skaper problemer. En høstbølge virker ikke usannsynlig.

Coronasmitten øker igjen i verden. I Skottland har de mer registrert smitte enn noen gang tidligere. I Russland setter dødstallene dystre rekorder.

Delta er forklaringen.

I løpet av mandag hastet tyskere hjem fra ferie. Myndighetene har innført to ukers obligatorisk karantene for fullvaksinerte borgere som returnerer fra Delta-utsatte land, gjeldende fra tirsdag.

Finland frykter en oppgang etter at smittede har kommet tilbake fra fotball-EM. I Australia er det krisestemning. De ekstremt strenge innreisereglene har ikke stoppet viruset. Over hele landet dukker det opp smitte. Sydney er bare en av byene i lock down.

I Portugal er turistmagneter som Algarve og Lisboa rammet av oppblomstring og sammen med Spania og Malta innfører de nye restriksjoner særlig rettet mot briter. I høyvaksinerte Israel har de påbudt munnbind igjen. Sør-Afrika er inne i sin tredje bølge.

I Storbritannia selvrapporterer folk at de får litt andre symptomer av Delta. Det er snakk om mer nysing og høysnue. Den velkjente feberen og tap av lukt og smak ser ut til å havne lenger ned på listen, spesielt for vaksinerte. Det kan føre til at folk ikke tenker over at de har corona, og sprer det videre.

I Australia sier myndighetene at Delta lett smitter i luften, og viser til en overvåkningsvideo som tyder på at en person er smittet etter å ha passert en annen på gaten.

Tidligere i juni utsatte britene sin «frihetsdag», altså siste del av gjenåpningen. Statistikken fra Storbritannia antyder at en dose med AstraZeneca eller Pfizer gir vesentlig dårligere beskyttelse mot symptomer på covid-19.

Andre land strammer altså til, selv om de har flere vaksinerte enn oss.

Når norske myndigheter er mindre bekymret er det fordi vi har lite Delta i landet foreløpig.

Norge har dessuten tiltak som holder smitten nede, altså testing, smittesporing og karantene.

En dose vaksine – som mange nå har fått – ser dessuten ut til å gi god beskyttelse mot det de virkelig er bekymret for – nemlig innleggelse. Vi ser fortsatt svært få dødsfall i Storbritannia, til tross for smitterekorder.

En annen ting som gjør norske smitteverneksperter optimistiske, er at nordmenn stort sett sier ja til vaksine.

Amerikanerne lokkes med alt fra lodd til marihuana for å ta vaksinen og Israel har nådd et tak. Men i Norge krangler vi fortsatt om hvem som skal få først. Dermed kan vi komme til å passere landene med høyest vaksineringsandel i løpet av sommeren.

Men samtidig er Norge kanskje et av de landene i Vest-Europa med lavest immunitet mot covid-19. Svært få nordmenn hatt corona. I tillegg henger vi etter våre naboland i vaksineringen.

Det er først i september - oktober vi regner med å være ferdig med alle voksne.

Innen den tid vil den mer smittsomme og sykdomsfremkallende Delta ha tatt over også i Norge.

Om ungdom og barn skal vaksineres er ikke bestemt. Men skal de det, er vi i gang med det først i november.

Vi har over en million innbyggere under 18 år, mer enn 20 prosent. I tillegg har vi en del som takker nei til vaksine, en god del vaksinen virker dårlig på, samt at ingen vaksiner er hundre prosent.

Dermed er vi et stykke unna terskelen for flokkimmunitet mot Delta. Og til høsten går skolene tilbake til normal drift.

Det gir gode mulighet for en høstbølge av corona i Norge.

Så er spørsmålet hvor farlig en høstbølge egentlig er. Og hvordan vi skal håndtere den.

En mulighet er å fortsette å slå ned smitten, med testing, smittesporing og isolering frem til også unge er vaksinert.

Immunolog Anne Spurkland går inn for å vaksinere unge. Hun mener ingen slipper unna corona. Enten vaksinerer du deg, eller så får du det.

Argumentene for å fortsette med tiltak, er at en stor bølge vil føre til en del innleggelser og sykdom også blant unge. Samfunnet aksepterer vanligvis mindre risiko for barn. Lang covid er også en fare for dem.

En annen mulighet er å bare la smitten spre seg. Fordi de fleste som blir alvorlig syke er vaksinert. Og etter alt å dømme vil innleggelsene og dødsfallene bli få i forhold om dette hadde skjedd i fjor.

Skal vi ha karantene også i høst vil barn og unge på nytt risikerer å gå glipp av mye undervisning.

Preben Aavitsland i FHI har anslått at august – september er tiden for å slutte å isolere og smittespore hvert sykdomstilfelle.

Men det er neppe alle hans kolleger i etatene enig med ham i.

Og antagelig blir dette en av de store debattene om håndteringen fremover.

For det alle lurer på er når ting blir som før igjen. Men verden blir neppe som før. Viruset vil være her i nye varianter i år fremover.

I alle fall i utlandet. Men Norge kan slippe unna. For vi er et av de landene som er aller best stilt.