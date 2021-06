BELØNNINGSDEBATTEN: – Læreren har til enhver tid sin oppmerksomhet rettet mot elevenes ulike læringsløp, ikke mot en rangeringsliste av hvilken elev som oppnår høyere resultat enn den andre, skriver Andreas Brekke. Foto: Illustrasjonsfoto: Thomas Brun, NTB

Man kan ikke vinne skolen

Skolen er i motsetning til idretts-, nærings- og kulturliv en arena hvor individene per definisjon ikke er i konkurranse med hverandre. Man kan ikke «vinne» skolen.

ANDREAS BREKKE, lærer og illustratør

I kronikken «Den enes suksess er ikke den andres tap», om skolers premiering av karaktersnitt, kommer Sanna Sarromaa med følgende to påstander. For det første: Elevene som gikk ut av videregående skole med ekstraordinær arbeidsinnsats fikk ingenting igjen for innsatsen. For det andre: Dette fordi det ikke er lov til å hylle skoleprestasjoner i dette landet.

Jeg ønsker å ta tak i disse påstandene og forsøke å nyansere diskusjonen.

Men aller først: All ære til elever som har jobbet seg gjennom skolegangen og oppnådd karakterer de er stolte av. Det er dypt imponerende og både dere, folka rundt dere og skolen deres har grunn til å rope hurra!

Saken dreier seg altså om avgangselev Kira Amalie Berg Ottesen fra Nydalen videregående skole i Oslo som i et debattinnlegg nylig luftet sin skuffelse og frustrasjon over at skoleledelsen premierte elevene med det høyeste karaktersnittet med et gavekort på bøker. Hun opplevde at dette sto i kontrast til øvrig kommunikasjon rundt karakterer og skolens arbeid med å dempe press i en svært krevende pandemi-skolesituasjon.

I og med at saken handler om premiering av elever med høyt karaktersnitt, forstår jeg at Sarromaa med «ekstraordinær arbeidsinnsats» blant annet sikter til elever som går ut av videregående skole svært sterke vitnemål. Disse elevene har fått mye igjen for sitt arbeid. De har gjennom systematisk jobbing over flere år vist at de mestrer et bredt spekter av fagdisipliner og arbeidsmetoder.

Det er ingen grunn til ikke å la seg imponere over det arbeidet som ligger bak en slik bragd. Karakterene er ikke noe elevene får, det er noe de oppnår. For elevene med høyt snitt står mange dører åpne. Det er vanskelig å se for seg at dette kan beskrives som å ikke få noe igjen for innsatsen.

Bevisst eller ubevisst bruker Sarromaa begrepet «innsats». Som lærere vet vi at innsats i seg selv ikke gir grunnlag for karakter i norsk skole. Innsatsen man legger i skolearbeid må resultere i målbare resultater i form av kriteriebasert vurdering for å gi utslag på karakterskalaen. Ekstraordinær innsats kan føre til høye karakterer, men ikke nødvendigvis.

Ekstraordinær innsats handler ikke kun om eleven som gjennom utallige timers arbeid og selvdisiplinerte forsakelser møter sommeren med blanke seksere. Ekstraordinær innsats kan også være eleven som av ulike årsaker ikke har mulighet til å jobbe hjemme, men som bruker biblioteket, skolens kantine eller tilgjengelig hjelp på fritidsklubben for å nå karakteren tre. Ekstraordinær innsats kan være eleven med kort botid og svake språkferdigheter som nekter å la seg begrense og oppnår karakteren fire.

Men dette skjønner alle. Alle skjønner at ungdommer har ulike forutsetninger i det de kommer inn i skolen og at all verdens tilpasset undervisning (lærernes plikt) ikke kan veie opp for alle sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller. Alle forstår at det språket og de begrepene barn har med seg hjemmefra i mange tilfeller er avgjørende for deres evne til å mestre skolens stadig mer abstrakte språk og komplekse kompetanseforståelse.

Hva kjennetegner de høyeste karakterene? Det handler ikke nødvendigvis om innsats, antall timer til lesing eller å lære seg ting utenat. I refleksjonsfag vil pugging kunne ta deg til karakteren fire. For å komme videre kreves refleksjon, selvstendighet og dybdeforståelse. Å kunne reflektere over egen læring og egen kunnskap i møte med ukjente problemstillinger.

Mange kommer ikke dit før de går i vg3. Andre ikke før langt opp i tjueårene. Noen aldri. Norsk skole har neppe tidligere hatt kompetansekrav med så stor potensiell fordel for de elevene som kommer fra akademiske og politiske samtaler rundt middagsbordet som den har i dag.

Dette er et paradoks, ettersom skolen heller aldri har lagt mer vekt på demokratisk bevissthet, medborgerskap, samarbeid og toleranse. Skolen skal utvikle hvert enkelt individ til å nå sitt faglige og sosiale potensial uten hensyn til andres fremgang eller måloppnåelse. Å sammenligne eller rangere elevers måloppnåelse, å forklare den enes karakter med den andres ferdigheter er feil vurderingspraksis i norsk skole. Det er lenge siden Gauss-kurven hvor elevarbeid ble plassert langs en relativ skala og sammenlignet mot hverandre.

Skolen er en arena hvor alle skal være likebehandlet gjennom individuelt tilpasset behandling. Det er ikke enkelt, men det innebærer for eksempel at det jobbes like entusiastisk for å oppmuntre eleven som strekker seg mot fire som det jobbes med eleven som er i ferd med å vise sekserforståelse. Vi feirer dem alle fordi hver elevs utvikling er målet vi jobber etter.

Det er ingen grunn til å betvile Nydalen videregående skoles gode intensjoner i ønsket om å kaste glans over særdeles strålende karakterer. Det er ingen grunn til at elevene som mottok denne oppmerksomheten ikke skal få være stolte av sin prestasjon.

Så, hvorfor ikke feire de beste elevene på samme måte som vi feirer idrettsutøvere, toppledere og artister med salgssuksess på internasjonalt marked?

Skolen er i motsetning til idretts-, nærings- og kulturliv en arena hvor individene per definisjon ikke er i konkurranse med hverandre. Elevene jobber side om side, noen ganger individuelt, andre ganger i samarbeid. Men man kan ikke «vinne skolen». Elevene er etter mange års skolegang innforstått med at vurderingen er personlig begrunnet, at den ikke innebærer en rangering. Vurdering er således en tillitskontrakt hvor eleven gjør seg kjent med kriteriene som beskriver ulike kjennetegn på måloppnåelse samtidig med at læreren etterstreber objektiv søken etter elevens individuelle kompetanse.

I praksis er dette en vanskelig erkjennelse å komme fram til, og mange strever med å forstå at det faktisk er slik det virker. At enkelte elever og foresatte likevel «føler» at det er en konkurranse viser at nyansene og ordvalgene er svært viktige i samtalen om karaktervurdering.

Dette samarbeidet resulterer i at læreren til enhver tid har oppmerksomhet rettet mot 25 ulike læringsløp, ikke mot en rangeringsliste av hvilken elev som oppnår høyere resultat enn den andre. En slik oppmerksomhet er sunnhetstegn og en sikkerhetsventil som kommer samtlige elever til gode. Ikke en ettergivende svakhet i et system som ifølge enkelte hyller middelmådighet.

Når systemet fungerer vil lærer og elev ha samtaler og veiledning om elevens personlige faglige utvikling, ikke om hvorvidt andre elever har gjort det bedre eller dårligere. Karaktervurdering skal være et felles prosjekt som søker å dokumentere oppnådd erkjennelsesgrad gjennom samarbeid elev-lærer.

Og slik kommuniseres karakterer i norsk skole. Som et personlig oppnådd gode.

Når så skoleledelsen med de beste intensjoner plutselig setter alle opp mot hverandre og kårer en vinner basert på et enkelt, tidligere uttalt ikke sammenlignbart og til dels irrelevant kriterium, nemlig høyest snitt, reagerer Si:D-skribenten.

At elever reagerer på dette er ikke nødvendigvis et uttrykk for misunnelse, smålighet eller jantelov slik noen hevder. En inkonsekvent kommunisert karakterforståelse er en vel så plausibel forklaring. Dersom karakterer virkelig er resultat av 25 ikke-sammenlignbare arbeidsløp, hvordan kan man da kåre en vinner? Slik jeg oppfatter elevens reaksjon er den resultat av kritisk tenkning og evne til å påpeke systemets kommunikasjonssvikt.

Skolen søker å utdanne elever med selvinnsikt, med evne til å si fra, med tillit til argumentasjon og debatt. Skolen utdanner elever som vil oppleve glede, sorg, fremskritt og tilbakeslag. Skolen utdanner elever som vil forstå, delta, påvirke og endre samfunnet. Mange vil snuble, mange vil få skrubbsår, mange vil bli skuffet. Men de vil forhåpentlig kunne bruke kunnskapen sin og ferdighetene sine til å reise seg, orientere seg på nytt og gyve løs på oppgavene som venter i tiårene som kommer.

Er det ikke lov til å hylle prestasjoner i norsk skole?

Jo, selvsagt er det det. Det er all grunn til å feire elevenes resultater etter mange års systematisk arbeid. Det er all grunn til å trekke fram ulike faglige og sosiale prestasjoner. Det er all grunn til å feire gode vitnemål og det er all grunn til å feire den jobben ungdommene gjør for fremtidens samfunn.

Sanna Sarromaa skriver avslutningsvis: «Hvis noen er dyktigere enn meg, beundrer jeg det. Det kan også inspirere og motivere meg til mer målrettet innsats. Jeg blir ikke lei meg når andre blir anerkjent for det de gjør. Tvert imot, jeg gleder meg på deres vegne. Noe annet hadde vært smålig»

Dette er jeg helt enig i. Så får man kanskje heller akseptere at eksepsjonelt dyktige elevers «belønning» fra skolen etter 13 års skolegang ikke består av noe mer enn beundring, en rose, et takkekort og et skarve vitnemål som åpner alle dører for fremtidige valgmuligheter.

Gratulerer til dere alle med gjennomført videregående skole, og lykke til videre!