Den lekne bråkmakeren

Jeg håper mange flere norske komikere tar opp arven etter Per Inge Torkelsen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

I blant oppstår det debatt og rabalder rundt komikere her i landet. Det er som det skal være. Hva er egentlig vitsen med å være komiker hvis du ikke fornærmer noen?

Det er hva humor er til for: Å pirke på det pompøse, å peke på det latterlige, og la de smålige og selvrettferdige få smake pisk mot naken rygg.

Per Inge Torkelsen var en mann som holdt den delen av komikerrollen høyt i hevd.

Jeg har alltid oppfattet ham som et politisk dyr, for i bunnen av hans humor lå nesten alltid en politisk oppfatning, et syn på samfunnet, et glassklart blikk for utvekstene i vårt ellers så tilsynelatende harmoniske land.

Han gjorde det neigu ikke lett for seg: Å legge seg ut med idretten i et land befolket av sportsidioter (hvilket land er ikke det?) er å be om bråk. Slik var Per Inge en pioner i en tid da idretten nærmest var hellig.

Dagfinn Nordbø Foto: Trond Solberg

I 2021 ser vi så absolutt annerledes på det, det er bare å gløtte innom en hvilket som helst nettavis i disse dager, og han var altså blant de første som stakk hull på ballongen.

Den langhårede og fandenivoldske komikeren hadde uansett et hjerte av gull, noe som er en absolutt nødvendighet når du bedriver satirisk samfunnskritikk. Leverer du bare edder og galle, forsvinner hjertelaget i det man driver med, og du blir også mindre interessant som komiker. Kjærlighet må alltid være en dimensjon i humor, for da står brodden enda tydeligere fram.

Da han lanserte en temmelig banebrytende attitude overfor landets eldre og pensjonister, ble det naturligvis også voldsomme drønn i andedammen, og det gikk så langt at det kom oppfordringer fra en hvithåret herre om å spandere komikeren en kule.

Dette var lenge før kommentarfeltenes tid, og det vi faktisk ser nå, er jo at nettopp den gruppa av eldre som han hang ut, nå leverer den slags kloakkideologi på daglig basis, med liv og lyst og under fullt navn, for eksempel i Sylvi Listhaugs fanbase på Facebook.

Per-Inge hadde rett, spesielt om den økonomiske biten, noe som resulterte i at pensjonister en periode måtte betale dobbel pris for å overvære hans forestillinger. Snakk om å leve som du lærer!

Per Inge var alltid trofast mot sitt lange hippie-hår. Jeg kan ikke forestille meg ham kortklipt i voksen alder, det er som David Crosby synger i låta «Almost Cut My Hair»: «I feel like I owe it to someone.»

Han var nemlig nådeløst tro mot de ideene som hippiehåret hans fortalte om. Han var et ektefødt barn av søttitallet. Og han hadde en energi som enhver idrettsutøver kunne misunne ham, høyt og lavt og allestedsnærværende som han var som forfatter, regissør, klovn, tryllekunstner, radiokåsør og skuespiller.

Og politiker. Selv hører jeg til dem som er skeptiske til at komikere flagger partitilhørighet, fordi det kan føre til en forutinntatthet overfor det du faget du bedriver utenfor politikken. Men det ga han fanden i.

Avisene og sosiale medier er i dag selvsagt fulle av gode ord om en elsket mann som nå har gått bort i en altfor tidlig alder. Det er helt sanne og ektefølte ord, og jeg ville virkelig unnet ham å gå inn i pensjonistenes rekker, slik at han kunne få sjansen til erte vettet også av sine jevnaldrende.

Det jeg imidlertid tror han ville blitt en smule irritert over, er alt dette snakket om å «hvile i fred». Ja, jeg vet det er godt ment. Men Per Inge var aktiv humanetiker, sannsynligvis en naturlig følge av oppvekst i temmelig strikt kristent miljø – og det nevnte hippiehåret. Jeg vil tro han også var svært klar over at dette ønsket om at du skal «hvile i fred» er en genuint kristen tradisjon. Du skal få fred i etterlivet, liksom.

Men Per Inge trodde så visst ikke på noe etterliv. Han trodde på livet her og nå. Han stelte i stand alt annet enn fred, fordi han mente at svært mye i denne verden fortjener å bråkes om.

Han ble på mange måter vår egen George Carlin, men med betydelig mange flere jern i ilden. Jeg håper mange flere norske komikere tar opp arven etter ham.

Vi lyser Fryd over hans minne.