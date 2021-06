Kommentar

Bråket rundt Hareide: Dette må han få si!

Av Leif Welhaven

Åge Hareides uttalelser om blant annet Pride har skapt reaksjoner. Foto: Terje Bendiksby

Åge Hareide er i sin fulle rett til å argumentere for å holde fotballen ren. Problemet hans er at den ikke er det.

Det er et blindspor å avkreve Rosenborg-treneren en unnskyldning for uttalelsene om diverse markeringer på fotballbaner.

Uansett hvor lite gjennomtenkt utspillet måtte fremstå, er det hans rett å kjempe for tydeligere grenser for fronting av andre ting enn formasjoner og presshøyde.

Ham om det.

I en diskusjon som handler om plass for mangfold, må det også være rom for meningsmangfold.

Men selv om Åge Hareides rett til å ytre seg må beskyttes, må han tåle at det kommer krasse motargumenter.

Ingen kan bli overrasket over at intervjuet med Adresseavisen og Nidaros skapte sterke reaksjoner. Når du anvender ordet «propaganda» om temaer som Pride, boikottdebatten rundt VM i Qatar og markeringer mot rasisme, er det unektelig provoserende for mange.

For å ty til et understatement, er det mulig å argumentere med at det er lite propagandistisk å kjempe for retten til å elske den man vil.

Det samme kan hevdes om respekten for menneskerettigheter og likeverd uavhengig av hudfarge. Dette handler om noe universelt. Om å være menneske.

Etter stormen mot seg har Hareide beklaget bruken av ordet «propaganda», og han har søkt å moderere deler av inntrykket som ble skapt. Men kjernen i saken står ved lag.

Om vi for øvelsens skyld legger all godvilje til i Hareides retning, står vi fortsatt igjen med en diskusjon som er interessant.

Nemlig den om hva fotballen bør kunne brukes til utover det rent sportslige.

Åge Hareide er sitert på at han «syns vi burde holde fotballen ren».

Han ønsker seg tydeligere retningslinjer på hva som bør være greit og ikke greit av utenomsportslige markeringer.

Det må Hareide gjerne få mene.

Og om han vil gi en organisasjon som UEFA tillit som en egnet aktør for å sette grensene, er det selvsagt også noe han må få fremme.

Men det er nødvendig å imøtegå et sentralt premiss i resonnementet.

Markeringene han ønsker å ta opp til debatt, er jo i utgangspunktet en reaksjon på noe. Hva er det da som er rent - og hva er skittent?

Fotballen kunne hatt et verdensmesterskap i samholdets tegn neste år, dersom det aller meste hadde vært håndtert annerledes rundt 2022.

Men når vi først er der vi er, er det markeringene og boikottdiskusjonene som er problemet? Eller er problemet at FIFA satte fotballen i en skvis som har medført betydelig menneskelig lidelse?

Dersom vi hadde like rettigheter uansett hudfarge, og spillere slapp å bli hetset på grunn av hvor mye pigment de har, hadde det ikke vært noe poeng i å gå ned på kne.

Men når vi er der at mørkhudede oppfatter seg diskriminert, også i fotballen, hva er det som er renest? Å kjempe for å renske bort noe ugreit, eller å ville spille uforstyrret av kneling og andre forstyrrelser?

Der det faktisk ER nesten helt rent for i fotballen, er mannlige fotballspillere på toppnivå som er åpne om at de elsker en annen mann.

Ingen vet akkurat hvorfor det er slik, og forklaringen er sikkert sammensatt.

Man må gjerne mene at fotballgarderober er riktig så inkluderende som de er, men kanskje burde flere internt undres over om det er noe med kulturen som bidrar til at ingen kommer ut av skapet.

Jeg håper at mye har skjedd siden den tid, men ut fra det jeg selv husker fra fotballgarderober på 90-tallet, kan jeg forstå at det ikke kan ha vært så lett å være åpen om en homofil legning.

Ikke fordi noen mente noe vondt, men fordi sjargongen var ganske spesiell.

Både Åge Hareide og andre ringrever i fotballen burde kanskje ta det litt mer på alvor om fotballen kan gjøre mer for å lage trygge rammer for ulikhet.

Det er selvsagt all anledning til å mene at det trengs klare retningslinjer for diverse typer markeringer.

Men det er nå en gang slik at ytringsfrihet blant annet handler om å verne minoriteter eller mindretall. En majoritet eller en makthaver bør ikke få lov til å slå ned gjerdestolper for det frie ord og den frie ytring.

Derfor blir det så feil at olympiske utøvere kan bli straffet om de går ned på kne.

Akkurat som det blir feil å kreve at Åge Hareide skal si unnskyld, uansett hvor tåpelig man mener at han ordla seg.