Farlige signaler fra Moskva

Russland gjennomfører en militær styrkeoppbygging på grensen til Ukraina. Det skjer i et omfang vi ikke har sett siden 2014, da prorussiske separatister tok kontroll over områder i Øst-Ukraina og Russland annekterte Krim.

Russlands styrkeoppbygging og stadige brudd på våpenhvilen fører til uro og bekymring for hva som kan komme til å skje i det som er en uløst, væpnet konflikt i Europa. Mennesker i nærheten av konfliktsonen i det østlige Ukraina er naturlig nok bekymret for at krigen vil blusse opp.

USAs utenriksminister Anthony Blinken advarer Russland mot å handle “ansvarsløst eller aggressivt”. Han sier det vil få konsekvenser. Tysklands kansler Angela Merkel har i en telefonsamtale oppfordret president Vladimir Putin om å trekke tilbake militære styrker fra grensen, for slik å bidra til avspenning. Men Putin snur situasjonen på hodet og mener det er Ukraina og vestlige land som øker spenningen.

De siste dagene har flere talspersoner for Kreml omtalt massakrer under krigene på Balkan på 1990-tallet for å begrunne en mulig russisk intervensjon i Ukraina. En “humanitær intervensjon” kan bli nødvendig, heter det, for å hindre etnisk rensning av russisktalende i opprørsregionene Donetsk og Lugansk. Det vekker bekymring at Russland ser ut til å fabrikkere et trusselbilde som de kan bruke som påskudd for å krysse grensen med større militære avdelinger. Samtidig sier Putins talsperson Dmitrij Peskov at det “selvfølgelig ikke er noen som har planer om å gå til krig”.

Putin kan se seg tjent med at vestlige land er usikre på hva som er hans hensikter. Er det for å teste en ny amerikansk president? Eller er dette en advarsel til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som ønsker medlemskap i NATO? Uansett motiv bidrar Putin kun til å øke spenningen.

Frie og demokratiske land kan ikke tolerere at en stormakt flytter grenser i Europa. Vi må fortsatt støtte Ukrainas suverenitet. Det var Russlands anneksjon av Krim, og russisk innblanding i Øst-Ukraina, som førte til den mest alvorlige forverringen i forholdet til vestlige land siden Den kalde krigen.

Krigen i Ukraina har krevd over 3 200 liv. En million mennesker er drevet på flukt. I stedet for en militær eskalering er det behov for en diplomatisk opptrapping. Russland kan slutte å rasle med sablene og heller bidra til en politisk løsning der sikkerheten og rettighetene til russisktalende ukrainere blir ivaretatt. For å løse en fastlåst situasjon må Putin ta et skritt tilbake. Det står i hans makt å hindre en farlig opptrapping i Øst-Ukraina.