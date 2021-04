Kommentar

Endelig nærmer vi oss noe

BRYGGEN I BERGEN FREDAG: De strenge nasjonale smitteverntiltakene er fjernet. Neste trinn i avviklingen skal vurderes om noen uker og skjer etter planen i andre halvdel av mai. Foto: Hallgeir Vågenes

Gjenåpningen av Norge er i gang. Vi går mot lysere tider.

En fredag midt i april skulle altså bli den etterlengtede gjenåpningsdagen. Rundt om i hele landet er de aller drøyeste tiltakene som ble innført før påske, avviklet.

Igjen er det lov å gå på restaurant og kjøpe seg en øl, vi får ha fem på besøk hjemme, det blir lettere å trene og tometeren skrotes.

Det skal ikke så mye til for å føle frihet etter denne hestekuren.

MÅ NYTES MED MAT: Skjenkestoppen er avviklet, men det er fortsatt begrensninger. Man kan bare nyte alkohol til maten og kranene stenger 22.00. Foto: Hallgeir Vågenes

Noen store skår i gleden er det riktig nok: Oslo og Viken er blant dem som beholder svært strenge tiltak. Bergen sliter også med økt smitte og vurderer å stramme til for barn og unge etter helgen. Områdene med mye smitte må nok holde litt igjen fortsatt.

Likevel er vi på vei mot noe langt lysere og bedre.

Det er også grunn til å feire. Før helgen kom nyheten om at en million nordmenn har fått minst en vaksinedose

Og selv om det har vært skuffelser i utrullingen av vaksiner, leverer i alle fall produsentene av de svært gode mRNA-vaksinene. Denne uken ble det kjent at Pfizer vil sende mer til oss allerede i andre kvartal.

Vaksiner og varmere vær vil nok føre til en betydelig demping på smittespredningen frem mot sommeren. Det gjør det mulig å avvikle flere av de strengeste tiltakene.

I USA meldes det allerede om delstater der alle kan få vaksine. I Storbritannia har nesten halvparten av befolkningen fått ett stikk. Israel er nær 60 prosent av befolkningen vaksinert, de fleste med to doser.

Og selv om dette ikke gjør at de oppnår den ettertraktede flokkimmuniteten, gir det enorm drahjelp slik at andre tiltak kan avvikles. Dødstallene i Storbritannia går rett i ned og smittetallene går riktig vei. Det samme har skjedd i Israel.

I disse landene har de begynt å samles på byen og på restaurant, og normale aktiviteter som trening og kino er i gang.

Hver eneste dag redder vaksiner liv.

Det er dit vi også skal. Og selv om det virker langt unna nå, er det bare noen måneder igjen med harde tiltak.

Ikke engang i de pessimistiske planene er det snakk om at vi skal holde på med dette resten av året.

Kanskje må vi vaske hender og være litt mer påpasselige, men planen er at de harde, inngripende tiltakene skal være avviklet i sommer.

For vi vet det går an. Flere andre land har gått foran oss i løypen. De viser at det er trygt å åpne mye opp lenge før alle er vaksinert.

Den store diskusjonen fremover blir akkurat når dette er. Det må vi få synliggjort i enkle og forståelige modeller og diskutere skikkelig. For her vil vi ikke holde igjen en dag for lenge.